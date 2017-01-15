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الاندبندنت: وزراء مالية دول العشرين يحذرون من تفاقم الخلافات التجارية

الاندبندنت: وزراء مالية دول العشرين يحذرون من تفاقم الخلافات التجارية

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وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعين في اليابان تتوقع نموا اقتصاديا معتدلا خلال العام المقبل وتحذر من ان الخلافات الجيوسياسية والتجارية قد تتفاقم.

صحيفة الاندبندنت نقلا عن وزير المالية اليابانى  تارو أسو قوله ان ثقة الأسواق المالية قد تتآكل ما لم تنته الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت الصحيفة ان  وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين تعهدوا بتعزيز جهودهم من أجل إصلاح المنظومة الضريبية الدولية العام المقبل.

واضافت الصحيفة ان المجموعة تسعي في بيانها الختامي الى اغلاق الثغرات التي تستخدمها شركات كبرى مثل فيسبوك وغوغل لدفع ضرائب أقل.


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