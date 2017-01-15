"نيويورك تايمز" تعلن دعمها لمرشحتين لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دعمها للمرشحتين الديمقراطيتين وعضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أنها لم تتمكن وللمرة الأولى من حصر تأييدها بمرشح واحد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السبب فى اختيارها للمرشحتين، اللتين تقدمان برنامجين مختلفين جدا، أنها تريد الجمع بين خيار "راديكالي" تمثله وارن، وآخر "واقعي" تجسده كلوبوشار.

وأضافت الصحيفة أن "جدلا مهما يجري حاليا بين هاتين الرؤيتين اللتين يمكن أن تحددا مستقبل الحزب وربما البلاد".

وقالت الصحيفة إن "البعض داخل الحزب يعتبرون الرئيس دونالد ترامب انحرافا ويؤمنون بأن عودة لأمريكا أكثر عقلانية أمر ممكن، وهناك الذين يعتقدون أن الرئيس ترامب هو ثمرة نظامين سياسي واقتصادين فاسدين إلى درجة تتطلب تغييرهما".

وتابعت أن "النموذجين الراديكالي والواقعي يستحقان دراسة جدية، لذلك ندعم المرشحتين الأكثر فاعلية في مقاربتيهما، إنهما إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار".

وتحتل وارن، التي تمثل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، مرتبة متقدمة في استطلاعات الرأي، بعد نائب الرئيس السابق جو بايدن وخصمه اليساري بيرني ساندرز.

ورأت "نيويورك تايمز" أن "الطريق الواجب اتباعه لاختيار وارن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مليئة بالعقبات لكن لا يصعب تصورها".

وأشادت الصحيفة بمميزات كلوبوشار التي تتخذ مواقف أكثر اعتدالا، مع أنها تحتل مرتبة متدنية في استطلاعات الرأي. وأكدت أن خبرتها الطويلة في مجلس الشيوخ "وقدرتها المثبتة على جمع المعسكرين، يجعلا منها خبيرة في التسويات وشخصية يمكن أن تتمكن من جمع جناحي الحزب، وربما الأمة"، وقالت إنها تتمنى "فوز الأفضل بينهما".