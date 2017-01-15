نيويورك تايمز: عمران خان يحذر من حرب نووية مع الهند

دعا رئيس وزراء باكستان، عمران خان، المجتمع الدولي إلى تجنب اندلاع حرب بين دولتين نوويتين، في إشارة إلى الهند وبلاده.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قول خان: "إن الدولتين تقتربان من الحرب إذا لم يقم العالم بفعل شيء تجاه ذلك"، معربا عن آماله بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وأبدى رئيس الوزراء رغبة في تطبيع العلاقات مع الهند، وتسوية النزاعات السياسية بين البلدين، ودعا إلى الحوار والسلام، لكنه أشار إلى أن الهند ترفض جهوده من أجل ذلك.

واعتبر خان أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي يرغب في استثمار ذلك الصراع لأغراض انتخابية، بحسب الصحيفة. ومع ذلك، حاول خان التقرب من الهند وإبداء مواقف لينة، بغرض تحقيق الصلح مع الجارة النووية.

ويشير خان إلى أن كل جهوده باءت بالفشل، إذ تحاول الهند الآن إدراج البلاد على قائمة الدول الراعية للإرهاب، خصوصا مع تنامي قوة المنظمة القومية الهندوسية التي تبدي إعجابها بديكتاتوريين مثل موسيليني وهتلر.

ودعا خان المجتمع الدولي إلى التفكير في مزايا التجارة والأعمال، بدلا من الحرب بين دولتين نوويتين، وإلى الحوار والمفاوضات في سبيل إنهاء معاناة الشعب الكشميري.



