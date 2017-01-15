هل ينهي ميسي حياته الكروية في برشلونة

كشف إريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني، مفاوضات النادي لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونل ميسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2021 حيث يتمنى بقاءه بين صفوف الفريق الكتالوني لسنوات عديدة.







وقال أبيدال لصحيفة "سبورت" ان ميسي البالغ من العمر 32 عاما لاعب رئيسي و لديه هذا الخيار لإنهاء عقده عندما يريد وان رئيس النادي يسعى لإغلاق الملف مرة واحدة وإلى الأبد.





وأضاف "آمل أن يبقى هنا لسنوات عديدة وسيكون قرار ليو في النهاية، وكما يقول هو دائما برشلونة أولاً وقبل كل شيء..







