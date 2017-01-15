ديلي ميل: أنشيلوتي مرشح لتدريب توتنهام الانجليزى

نادي توتنهام هوتسبر يبحث عن بديل للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو وحدد بالفعل قائمة تضم ثلاثة مرشحين من بينهم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

صحيفة "ديلي ميل" ذكرت في تقرير ان القائمة تضم إلى جانب مدرب نابولي كلا من جوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج الألماني وإدي هاو مدرب بورنموث الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي يمتلك خبرة سابقة في التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" حيث قاد تشيلسي للثنائية المحلية في 2010

واضافت الصحيفة ان مستقبل انشيلوتي مع نابولي أصبح مثار شك بسبب مشاكل مع اللاعبين وهناك انباء تشير الى امكانية عودته للميلان

