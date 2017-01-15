التايم: ترامب يتهم "نيويورك تايمز" بالخيانة

نشرت مجلة "التايم" الأمريكية مقالا حول اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" بالخيانة.





وكان ترامب قد اتهم الصحيفة بارتكاب ما أسماه بـ"عمل قد يرتقي إلى الخيانة" بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.





وأوضحت "التايم" أن ترامب قد قال في تغريدة "هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا"، وتابع "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة فيما مضى، تسعى يائسة لأى قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا".





وأكد ترامب "هذا خطأ"، مرددا اتهاماته للصحفيين بأنهم "أعداء للشعب".





وكانت "نيويورك تايمز" قد أكدت أن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع بين البلدين.