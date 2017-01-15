واشنطن بوست: "أزمة" إيران توضح لنا عدم "مصداقية" ترامب

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران أبرزت أزمة مصداقية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الحصول على المزيد من الأدلة فى حادث الهجوم على ناقلتى النفط فى مياه عمان الأسبوع الماضى.





وطلبت اليابان وألمانيا أدلة أقوى من الفيديو الذى أطلقه البنتاجون، والذى يظهر على ما يبدو قارب إيرانى يقوم بإزالة شىء من إحدى السفينتين، قيل إنه لغم لم ينفجر.





ولفتت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الذى يقوم فيه حلفاء واشنطن بالضغط للحصول على معلومات محددة تربط إيران بحادث الهجوم، يقول وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن "الدليل الإضافى قادم".





وأضاف بومبيو أنه قضى وقت طويل خلال اليومين الماضيين يتحدث مع نظرائه فى الدول الأجنبية.





وبحسب الصحيفة، فإن هذا يعتبر اعترافا ضمنيا من بومبيو بأنه مكلف بمهمة إقناع العالم بأن الاتهامات الأمريكية ضد إيران حقيقية، وكما قال هو نفسه بأنها "غير قابلة للنزاع ولا يمكن الخطأ فيها".