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صحافة مصرية: تخصيص 500 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة لركاب الصعيد

صحافة مصرية: تخصيص 500 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة لركاب الصعيد

تاريخ النشر

- نقيب المعلمين يقدم كشف حساب 5 سنوات ويكشف فساد مجلس الإخوان

- طقس الأحد.. حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة


الأهرام

- التليفزيون الرسمي ووسائل الإعلام والصحف الكويتية تحتفي بزيارة الرئيس السيسي

- وزارة الطيران تستعد لافتتاح أعمال تطوير مطار شرم الشيخ خلال أيام

- نقيب المعلمين يقدم كشف حساب 5 سنوات ويكشف فساد مجلس الإخوان

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- رئيس الوزراء يصدر قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

- وفاة أمين شرطة متأثرا بإصابته عقب تعدي مهتز نفسيا عليه بالطعن بالزمالك

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الأخبار

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- تخصيص 500 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة لركاب الصعيد

- سفير فنزويلا بالقاهرة: مصر رائدة أفريقيا.. والقاهرة تعيش حالة استقرار ونجاح

- طقس الأحد.. حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

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