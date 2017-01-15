صحافة مصرية: تخصيص 500 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة لركاب الصعيد

تاريخ النشر
- نقيب المعلمين يقدم كشف حساب 5 سنوات ويكشف فساد مجلس الإخوان
- طقس الأحد.. حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة
الأهرام
- التليفزيون الرسمي ووسائل الإعلام والصحف الكويتية تحتفي بزيارة الرئيس السيسي
- وزارة الطيران تستعد لافتتاح أعمال تطوير مطار شرم الشيخ خلال أيام
- نقيب المعلمين يقدم كشف حساب 5 سنوات ويكشف فساد مجلس الإخوان
- "الأسنان": المؤتمر الدولى الخامس يواكب إستراتيجية مصر 2030 لتطوير القطاع الطبى
- رئيس الوزراء يصدر قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام
- وفاة أمين شرطة متأثرا بإصابته عقب تعدي مهتز نفسيا عليه بالطعن بالزمالك
- وداعا لحشو الأسنان.. الصين تبتكر حلا بديلا
الأخبار
- دبلوماسيون: جولة الرئيس الخارجية فرصة لنقل تحديات القارة الأفريقية وحل مشاكلها
- مدير مدارس الجالية اليمنية بالقاهرة: «أم الدنيا» تسكن في قلب كل يمني ولا نشعر بالغربة
- النائب العام الكويتي: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لتبادل المعلومات واستجواب الشهود
- تخصيص 500 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة لركاب الصعيد
- سفير فنزويلا بالقاهرة: مصر رائدة أفريقيا.. والقاهرة تعيش حالة استقرار ونجاح
- طقس الأحد.. حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير