اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

صحافة مصرية: جنبلاط: في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان

صحافة مصرية: جنبلاط: في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان

تاريخ النشر

* مدبولى يتابع الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

* صحفي يصف لقاء السيسي وامير الكويت بأنه "لقاء الحكمة".

* تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

* مصر وروسيا يترأسان جلسة للسفراء الأفارقة بالقاهرة.

* "النقل" تتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري.

* سفير مصر بكندا يشارك في ترسيم الأنبا بولس بكنيسة أوتاوا ومونتريال.

*جهود دبلوماسية مكثفة لترشح مصر لعضوية "الإيكاو".

* تعزيز الخدمات المرورية بمحيط الإغلاق الجزئي لطريق السويس الصحراوي.

* لجنة "شئون الهجرة": نسعى لتوفير فرص العمل اللائق وتأهيل الشباب.

* "النقل" تتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري.

* تفريغ 63 الف طن قمح أوكرانى و 3700 طن حديد بميناء غرب بورسعيد.

* ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.

* حاملو شهادات قناة السويس الجديدة أعادوا استثمارها بأوعية ادخارية أخرى.

* القوى العاملة : إيقاف نشاط 5 شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج.

* نوفمبر..انطلاق المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية"بيزنكس 2019.

* المشاركون في اوسكار الإبداع الافريقي يزورون أهرامات الجيزة.

* "في فلك يسبحون" .. معرض بمتحف الفن الإسلامي السبت.

* اليوم ..انطلاق انتخابات التشكيليين بفرعى الإسكندرية والمنصورة.

* "محمد صلاح" أحد 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019.

* غزل المحله يتعاقد مع جلال العقدة لموسمين في صفقة انتقال حر.

* الأهلي يؤكد تحسن حالة نيدفيد.. ومحمد محمود يخوص اخر مراحل التأهيل.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content