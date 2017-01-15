صحافة مصرية: جنبلاط: في مصر تشعر بهيبة الدولة وحركة العمران في كل مكان

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* مدبولى يتابع الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
* صحفي يصف لقاء السيسي وامير الكويت بأنه "لقاء الحكمة".
* تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.
* مصر وروسيا يترأسان جلسة للسفراء الأفارقة بالقاهرة.
* "النقل" تتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري.
* سفير مصر بكندا يشارك في ترسيم الأنبا بولس بكنيسة أوتاوا ومونتريال.
*جهود دبلوماسية مكثفة لترشح مصر لعضوية "الإيكاو".
* تعزيز الخدمات المرورية بمحيط الإغلاق الجزئي لطريق السويس الصحراوي.
* لجنة "شئون الهجرة": نسعى لتوفير فرص العمل اللائق وتأهيل الشباب.
* "النقل" تتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري.
* تفريغ 63 الف طن قمح أوكرانى و 3700 طن حديد بميناء غرب بورسعيد.
* ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.
* حاملو شهادات قناة السويس الجديدة أعادوا استثمارها بأوعية ادخارية أخرى.
* القوى العاملة : إيقاف نشاط 5 شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج.
* نوفمبر..انطلاق المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية"بيزنكس 2019.
* المشاركون في اوسكار الإبداع الافريقي يزورون أهرامات الجيزة.
* "في فلك يسبحون" .. معرض بمتحف الفن الإسلامي السبت.
* اليوم ..انطلاق انتخابات التشكيليين بفرعى الإسكندرية والمنصورة.
* "محمد صلاح" أحد 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019.
* غزل المحله يتعاقد مع جلال العقدة لموسمين في صفقة انتقال حر.
* الأهلي يؤكد تحسن حالة نيدفيد.. ومحمد محمود يخوص اخر مراحل التأهيل.
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