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صحافة مصرية: عبدالعال: هيومان رايتس «مسيسة» وتسعى إلى هدم الأنظمة

صحافة مصرية: عبدالعال: هيومان رايتس «مسيسة» وتسعى إلى هدم الأنظمة

تاريخ النشر

- 10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة
- البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة القوانين المكملة للدستور



الأهرام

- علاوتان دورية وخاصة للعاملين بالدولة بحد أدنى 75 جنيها أول يوليو

- «ستاندرد تشارترد»: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وارتفاع النمو إلى 5% 

- عبدالعال: هيومان رايتس «مسيسة» وتسعى إلى هدم الأنظمة

- الإسراع بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينتى 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة

- 10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة

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- اليونان تتهم تركيا بزعزعة الأمن بسبب التنقيب فى المتوسط

- الإيكونوميست: شرعية أردوغان على المحك

- ضبط 24 حالة تعد على خط مياه «العلمين ـ مطروح»

- البرتغال تتوج بكأس دورى أمم أوروبا على حساب هولندا



الأخبار

- رئيس الوزراء يبحث الخطة المستقبلية لمصر للطيران

- البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة القوانين المكملة للدستور

- البابا تواضروس يعين 4 أساقفة جدد إنشاء إيبارشية جديدة بجنوب إفريقيا

- لجنة القوي العاملة توافق علي قانون العلاوة الدورية

- «المالية»: اقتصاد مصر علي الطريق الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين

- بدء تصحيح اللغة العربية وتوقعات بارتفاع نسبة النجاح

- توريد 1?3 مليون طن قمح بـ4 محافظات

- الانتهاء من معايير اعتماد مستشفيات التأمين الصحي الجديد

- مصيف مطروح ينتظر انتهاء امتحانات الثانوية وفنادق وقري بورسعيد كاملة العدد



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