صحافة مصرية: السيسي يطلق أمم إفريقيا بحفل افتتاح اسطوري

* السيسي يطلق أمم إفريقيا بحفل افتتاح اسطوري.

* اختتام فعاليات التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء.

* رئيس البنك الدولي: مصر حققت إصلاحات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة.

* رئيس اتحاد المستثمرين: مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديًا.

أخبار اليوم

* السيسي يطلق أمم إفريقيا بحفل افتتاح اسطوري.

* اختتام فعاليات التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء.

* إعلان نتيجة الأول الثانوي غدًا.

* وفود 43 دولة إفريقية في الملتقى التثقيفي للشباب.

* رئيس البنك الدولي: مصر حققت إصلاحات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة.

* نائب محافظ البنك المركزي: وصول الخدمات المالية للمواطنين جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

* "اقتصادية النواب" تناقش منح حوافز لتوسعات المشروعات.. عادل: تمكن الدولة من الاستفادة من رغبة الشركات في استثمار فوائض الأرباح.

* مصر تنضم إلى الوكالة الإفريقية للتأمين على التجارة.. شركة جديدة للمقاصة لخفض تكلفة الدين العام.

* "العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع المجر في مجال تصنيع لمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع.

* إتاحة أراضي المدن الجديدة للمستثمرين مباشرة.

* في اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. 100٪ غرامة تغيير استخدام الوحدة السكنية أو البناء بدون ترخيص.

* رئيس اتحاد المستثمرين: مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديًا.

* عكاشة: البنك الأهلي قدم تمويلات لمعظم القطاعات الصناعية والتجارية.

* رئيس بنك القاهرة: أرباح البنك نتيجة تشغيل حقيقي.. واهتمام خاص بتمويل المشروعات الاستراتيجية.

* نقل مظلة "توت عنخ آمون" للمتحف الكبير.

* من أسوان إلى الإسكندرية ومن سيوة إلى رفح.. أجواء كروية مبهجة بطول مصر وعرضها... مقاهي القاهرة "كاملة العدد" أكلات إفريقية في المطاعم استعدادًا لاستقبال جماهير القارة السمراء.

* مونديال القارة السمراء في حماية 120 ألف ضابط وجندي.. مشاركة جميع قطاعات "الداخلية" في خطط تأمين الجماهير والملاعب والمنتخبات.. استنفار أمني وتكثيف الخدمات والارتكازات الأمنية بمحيط الإستادات والمنشآت المهمة.

* الخطيب.. بعد اختياره سفيرًا لأمم إفريقيا 2019: فخور بتكريم "الكاف" ومصر تستحق بطولة ناجحة.

الجمهورية

* "مدبولي" اطمأن على اللمسات الأخيرة وأكد: التأمين الصحي الشامل ينطلق من بورسعيد في موعده.. البنية الأساسية للاتصالات والبوابة الإلكترونية.. جاهزة.

* قلق وترقب داخل الأسرة المصرية خوفًا من ضياع مزيد من الدرجات.. التاريخ والفيزياء.. "بعبع" الثانوية.. اليوم.. ساويرس لطلاب العلمي: اطمئنوا.. الامتحان من كتاب المدرسة.. الوزارة كشفت لغز الإغماءات: تمثيلية لدخول الملحق بالدرجة الفعلية.

* مدارس المشاهير.. أزمة كل موسم بالجيزة.. السعيدية والأورمان وأم الأبطال.. كاملة العدد.. حجازي يحذر من مخالفة القواعد.. والأبواب مفتوحة أمام المتفوقين.

* الريادة الإقليمية لمصر في المدن الذكية.. "ماستر كارد": العاصمة الإدارية.. متكاملة الخدمات وحلول تكنولوجيا الدفع الإلكتروني.. تراجع التزوير 11 مرة بعد التطبيقات المتكاملة.

* الهواء "العربي".. الأكثر تلوثًا.. الصحة العالمية: 8 ملايين ضحية سنويًا.. ومصر على طريق المواجهة.

* سيارة مصرية ــ صينية بمواصفات عالمية.. استقطاب كبرى الشركات للعمل بالسوق المصرية.