صحافة مصرية: الخميس.. إنهاء مرافعة الدفاع بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"

تاريخ النشر
* الخميس.. إنهاء مرافعة الدفاع بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
* غلاب: مد المرحلة الأولى لـ"صحة المرأة" حتى نهاية الشهر الجاري.
* شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
* "المالية": الدين الحكومي تراجع من 108% إلى 90.5% خلال عامين.
الأخبار
* الخميس.. إنهاء مرافعة الدفاع بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
* السفارة المصرية ببرلين تحتفل بانتهاء فترة عمل السفير بدر عبدالعاطي.
* غلاب: مد المرحلة الأولى لـ"صحة المرأة" حتى نهاية الشهر الجاري.
* هيئة المستشفيات التعليمية تطلق دبلومة الصيدلة الإكلينيكية في 7 تخصصات.
* إضافة التربية الرياضية لمناهج التعليم.
* "نور حياة" تحمي عيون أهالي 12 محافظة.
* "الجايكا" تؤكد استمرارها في دعم التنمية بمصر وأفريقيا.
* أموال شهادات قناة السويس بالبنوك لبدء الاسترداد.
* اقتصاديون يطالبون بتعميم تجربة شهادات القناة بالمشروعات الكبرى.
* النقل: خطة شاملة لتطوير القطاع النهري لزيادة المنقول من البضائع.
* الخميس.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي.
* "حرس الحدود" يوجه ضربات موجعة لتجار الأسلحة والمخدرات.
* كأس العالم لطائرة الناشئات تنطلق اليوم في الإسماعيلية.
* شركة إنجليزية تضع جدول الدوري الجديد.
* الزمالك يتدرب على ضربات الجزاء.
* فايلر يطلب تقرير لاسارتي في الأهلي.
الأهرام
* رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعداد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
* سامح شكري يبحث مع وليد جنبلاط آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.
* شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
* البابا تواضروس يشكر متبرعين بمكتبتيهما لمشروع تجميع الكتب القديمة.
* أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: الطب كالشرع وضع لجلب السلامة ودرء الأسقام.
* تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة بمبادرة الرئيس.
* "مستقبل وطن" يفتتح معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في المنوفية.
* "مستقبل وطن" يقيم 24 معرضًا للمستلزمات المدرسية خلال شهر سبتمبر في الإسكندرية.
* رفض دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت".
* محافظ بورسعيد: التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الزيوت بالمنطقة الصناعية الأسبوع المقبل.
* محافظ المنوفية يكرم أوائل الشهادات العامة والدبلومات الفنية.
* محافظ البحيرة يحيل 859 طبيبًا وموظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.
* محافظ الغربية: فحص 10776 شكوى متنوعة للمواطنين خلال عام.
* "المالية": الدين الحكومي تراجع من 108% إلى 90.5% خلال عامين.
* "التمثيل التجاري": اتفاق التجارة مع "الميركوسور" يمنح الصادرات المصرية تخفيضات جمركية جديدة.
* الخطيب يؤازر الفريق قبل مواجهة كانو سبورت الغيني.
* فايلر يطلب بعض المعلومات عن اللاعبين من قمصان.
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