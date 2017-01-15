صحافة مصرية: الخميس.. إنهاء مرافعة الدفاع بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"

* الخميس.. إنهاء مرافعة الدفاع بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".

* غلاب: مد المرحلة الأولى لـ"صحة المرأة" حتى نهاية الشهر الجاري.

* شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

* "المالية": الدين الحكومي تراجع من 108% إلى 90.5% خلال عامين.





الأخبار

* الخميس.. إنهاء مرافعة الدفاع بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".

* السفارة المصرية ببرلين تحتفل بانتهاء فترة عمل السفير بدر عبدالعاطي.

* غلاب: مد المرحلة الأولى لـ"صحة المرأة" حتى نهاية الشهر الجاري.

* هيئة المستشفيات التعليمية تطلق دبلومة الصيدلة الإكلينيكية في 7 تخصصات.

* إضافة التربية الرياضية لمناهج التعليم.

* "نور حياة" تحمي عيون أهالي 12 محافظة.

* "الجايكا" تؤكد استمرارها في دعم التنمية بمصر وأفريقيا.

* أموال شهادات قناة السويس بالبنوك لبدء الاسترداد.

* اقتصاديون يطالبون بتعميم تجربة شهادات القناة بالمشروعات الكبرى.

* النقل: خطة شاملة لتطوير القطاع النهري لزيادة المنقول من البضائع.

* الخميس.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

* "حرس الحدود" يوجه ضربات موجعة لتجار الأسلحة والمخدرات.

* كأس العالم لطائرة الناشئات تنطلق اليوم في الإسماعيلية.

* شركة إنجليزية تضع جدول الدوري الجديد.

* الزمالك يتدرب على ضربات الجزاء.

* فايلر يطلب تقرير لاسارتي في الأهلي.





الأهرام

* رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعداد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

* سامح شكري يبحث مع وليد جنبلاط آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

* شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

* البابا تواضروس يشكر متبرعين بمكتبتيهما لمشروع تجميع الكتب القديمة.

* أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: الطب كالشرع وضع لجلب السلامة ودرء الأسقام.

* تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة بمبادرة الرئيس.

* "مستقبل وطن" يفتتح معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في المنوفية.

* "مستقبل وطن" يقيم 24 معرضًا للمستلزمات المدرسية خلال شهر سبتمبر في الإسكندرية.

* رفض دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت".

* محافظ بورسعيد: التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الزيوت بالمنطقة الصناعية الأسبوع المقبل.

* محافظ المنوفية يكرم أوائل الشهادات العامة والدبلومات الفنية.

* محافظ البحيرة يحيل 859 طبيبًا وموظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

* محافظ الغربية: فحص 10776 شكوى متنوعة للمواطنين خلال عام.

* "المالية": الدين الحكومي تراجع من 108% إلى 90.5% خلال عامين.

* "التمثيل التجاري": اتفاق التجارة مع "الميركوسور" يمنح الصادرات المصرية تخفيضات جمركية جديدة.

* الخطيب يؤازر الفريق قبل مواجهة كانو سبورت الغيني.

* فايلر يطلب بعض المعلومات عن اللاعبين من قمصان.