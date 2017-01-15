صحافة مصرية: السيسى يوجه بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى

تاريخ النشر
الاهرام
* الرئيس السيسي: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي.
* الرئيس السيسي يطلع على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
* بسام راضي: جهاز تنمية المشروعات يضخ قروضا بقيمة 2.8 مليار جنيه لإقامة 111 ألف مشروع.
* رئيس الوزراء يلتقى وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
* "التعليم العالي" تستعرض تقريرا حول نشاط مدارس التدريب العملي لطلبة كليات جامعة الإسكندرية.
* مصر تستهدف زيادة سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابت في الثانية بنهاية العام.
* إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك بالسنغال.
الجمهورية
* الرئيس يتابع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطة الإصلاح الإداري.
* السيسى يوجه بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى لتحفيز العناصر البشرية.
* وزير الزراعة.. المنطقة العربية من أكثر أقاليم العالم تأثرا بالتصحر.
* وزيرة الصحة: إطلاق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.
* التضامن تعلن موعد بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك.
* الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه بمتوسط عائد 16.6%.
* الصحف التونسية والمغربية تحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر.
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