صحافة مصرية: السيسى يوجه بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى

الاهرام

* الرئيس السيسي: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي.

* الرئيس السيسي يطلع على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

* بسام راضي: جهاز تنمية المشروعات يضخ قروضا بقيمة 2.8 مليار جنيه لإقامة 111 ألف مشروع.

* رئيس الوزراء يلتقى وفد مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

* "التعليم العالي" تستعرض تقريرا حول نشاط مدارس التدريب العملي لطلبة كليات جامعة الإسكندرية.

* مصر تستهدف زيادة سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابت في الثانية بنهاية العام.

* إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك بالسنغال.

الجمهورية

* الرئيس يتابع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطة الإصلاح الإداري.

* السيسى يوجه بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى لتحفيز العناصر البشرية.

* وزير الزراعة.. المنطقة العربية من أكثر أقاليم العالم تأثرا بالتصحر.

* وزيرة الصحة: إطلاق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.

* التضامن تعلن موعد بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك.

* الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه بمتوسط عائد 16.6%.

* الصحف التونسية والمغربية تحتفل بفوز الزمالك بكأس مصر.