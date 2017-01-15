صحافة مصرية: السيسي يختتم زيارة ناجحة للإمارات

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* السيسي يختتم زيارة ناجحة للإمارات.
* رئيس منتدى دافوس: مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
* وزير الأوقاف: وضع ضوابط للتحدث في الشأن العام ضرورة.
* "ماعت" تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر من جنيف.
الأخبار
* السيسي يختتم زيارة ناجحة للإمارات.
* اليوم.. جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة بأديس أبابا.
* رئيس منتدى دافوس: مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
* وزير الأوقاف: وضع ضوابط للتحدث في الشأن العام ضرورة.
* وزير الإنتاج الحربي: متفائل بالتطور الذي يحدث في البلاد.
* رئيس "الوطنية للصحافة": مسرح الفضائيات والسوشال ميديا مليء بدعاة التطرّف.
* "الكنيسي": مصر تخوض ثلاث معارك خطيرة.
* "القومي للإعاقة" يستعرض جهود مصر أمام مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف.
* وزير النقل: التعاقد على 250 قاطرة جديدة.
* كامل الوزير يشهد توقيع عقد توريد 50 جرارًا جديدًا.
* "أراضي الدولة" تسترد 70 ألف فدان في 3 أيام.
* بيع 14 ألف كراسة للحصول على منزل ومزرعة في تجمعات سيناء.
* مصر تطرح سندات دولية بملياري دولار بأجل 40 عامًا.
* البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي.
* التجهيز لافتتاح قاعات متحف الحضارة بالفسطاط.
* ضبط أجهزة تصنت في مطار القاهرة.
* بعثة المنتخب تطير إلى جزر القمر اليوم.
الأهرام
* متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات ناجحة وتدعم مسيرة التعاون بين البلدين.
* وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بواشنطن.
* وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش بواشنطن.
* مساعدة وزير الخارجية للشئون الأمريكية تبحث سبل تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية.
* وزير الداخلية الإماراتي يشكر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على وثيقة الأخوة الإنسانية.
* وكيل الأزهر: نرحب بالتعاون مع مؤسسات التعليم في القارة الإفريقية تعزيزًا لقيم الأمن والسلام.
* "ماعت" تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر من جنيف.
* سامح عاشور يعلن إرسال تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب.
* نقيب المحامين: صرف مليار جنيه على المعاش والعلاج في السنوات الثلاثة الأخيرة.
* اختتام فعاليات الدورة التدريبية الأولى للمفتشين بالنيابة الإدارية.
* جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يشارك في معرض رأس الخيمة الدولي بالإمارات.
* التمثيل التجاري في واشنطن: ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا بنسبة 35% من يناير لسبتمبر 2019.
* انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي.
* شوقي غريب يتحدث عن دعم الدولة المصرية للمنتخب الأوليمبي والمساندة الجماهيرية.
* مصطفى محمد رجل مباراة المنتخب الأوليمبي والكاميرون.
* حارس المنتخب الأوليمبي: الجمهور دافع كبير لنا خلال المباريات.
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