صحافة مصرية: السيسي يختتم زيارة ناجحة للإمارات

* السيسي يختتم زيارة ناجحة للإمارات.

* رئيس منتدى دافوس: مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

* وزير الأوقاف: وضع ضوابط للتحدث في الشأن العام ضرورة.

* "ماعت" تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر من جنيف.





الأخبار

* السيسي يختتم زيارة ناجحة للإمارات.

* اليوم.. جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة بأديس أبابا.

* رئيس منتدى دافوس: مصر من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

* وزير الأوقاف: وضع ضوابط للتحدث في الشأن العام ضرورة.

* وزير الإنتاج الحربي: متفائل بالتطور الذي يحدث في البلاد.

* رئيس "الوطنية للصحافة": مسرح الفضائيات والسوشال ميديا مليء بدعاة التطرّف.

* "الكنيسي": مصر تخوض ثلاث معارك خطيرة.

* "القومي للإعاقة" يستعرض جهود مصر أمام مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف.

* وزير النقل: التعاقد على 250 قاطرة جديدة.

* كامل الوزير يشهد توقيع عقد توريد 50 جرارًا جديدًا.

* "أراضي الدولة" تسترد 70 ألف فدان في 3 أيام.

* بيع 14 ألف كراسة للحصول على منزل ومزرعة في تجمعات سيناء.

* مصر تطرح سندات دولية بملياري دولار بأجل 40 عامًا.

* البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي.

* التجهيز لافتتاح قاعات متحف الحضارة بالفسطاط.

* ضبط أجهزة تصنت في مطار القاهرة.

* بعثة المنتخب تطير إلى جزر القمر اليوم.





الأهرام

* متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات ناجحة وتدعم مسيرة التعاون بين البلدين.

* وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا بواشنطن.

* وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش بواشنطن.

* مساعدة وزير الخارجية للشئون الأمريكية تبحث سبل تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية.

* وزير الداخلية الإماراتي يشكر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على وثيقة الأخوة الإنسانية.

* وكيل الأزهر: نرحب بالتعاون مع مؤسسات التعليم في القارة الإفريقية تعزيزًا لقيم الأمن والسلام.

* "ماعت" تطلق إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر من جنيف.

* سامح عاشور يعلن إرسال تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب.

* نقيب المحامين: صرف مليار جنيه على المعاش والعلاج في السنوات الثلاثة الأخيرة.

* اختتام فعاليات الدورة التدريبية الأولى للمفتشين بالنيابة الإدارية.

* جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يشارك في معرض رأس الخيمة الدولي بالإمارات.

* التمثيل التجاري في واشنطن: ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا بنسبة 35% من يناير لسبتمبر 2019.

* انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي.

* شوقي غريب يتحدث عن دعم الدولة المصرية للمنتخب الأوليمبي والمساندة الجماهيرية.

* مصطفى محمد رجل مباراة المنتخب الأوليمبي والكاميرون.

* حارس المنتخب الأوليمبي: الجمهور دافع كبير لنا خلال المباريات.