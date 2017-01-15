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صحافة مصرية:السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا

صحافة مصرية:السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا

تاريخ النشر

* إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو.

* السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد".

* السيسي:"تيكاد" تؤكد المستوى الرفيع للشراكة بين أفريقيا واليابان.

* السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا.

* رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود السيسي في إنجاح قمة "تيكاد".

* السيسي يتبادل التهنئة مع الزعماء المسلمين بمناسبة العام الهجري.

* رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

* القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد.

* القوات المسلحة تؤكد اقتداءها بالنبي في رسالتها لحماية مصر وشعبها.

* ختام التدريب المصرى الروسى البيلاروسى المشترك.

* فضيلة الإمام الأكبر يوجه بتكفل سفر جثمان الطالب الإندونيسي "محمد زمروني".

* البيئة: إجراءات رادعة ضد المخالفين لمنع حرق قش الأرز.

* مليار و533 مليون جنيه إجمالى الضرائب بجمارك السخنة خلال يوليو.

* غدا.. انتهاء تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية.

* وصول أجزاء مسلة رمسيس الثاني للقاهرة لوضعها بميدان التحرير.

* اليوم السبت..طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والعظمى 35.

* بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس بفوزه على حرس الحدود.

* مصر تحقق لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب و تحطم الأرقام القياسية.

* منتخب مصر لسلاح السيف "سيدات" يفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية.


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