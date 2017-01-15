صحافة مصرية:السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا

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* إمبراطور اليابان يستقبل الرئيس السيسي بقصره بطوكيو.
* السيسي يشارك فى حفل جائزة هيديو نوجوتشي أفريقيا بقمة "تيكاد".
* السيسي:"تيكاد" تؤكد المستوى الرفيع للشراكة بين أفريقيا واليابان.
* السيسي:أجدد دعوتي للشركات اليابانية للاستثمار بأفريقيا.
* رئيس وزراء اليابان يشيد بجهود السيسي في إنجاح قمة "تيكاد".
* السيسي يتبادل التهنئة مع الزعماء المسلمين بمناسبة العام الهجري.
* رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد.
* القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد.
* القوات المسلحة تؤكد اقتداءها بالنبي في رسالتها لحماية مصر وشعبها.
* ختام التدريب المصرى الروسى البيلاروسى المشترك.
* فضيلة الإمام الأكبر يوجه بتكفل سفر جثمان الطالب الإندونيسي "محمد زمروني".
* البيئة: إجراءات رادعة ضد المخالفين لمنع حرق قش الأرز.
* مليار و533 مليون جنيه إجمالى الضرائب بجمارك السخنة خلال يوليو.
* غدا.. انتهاء تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الشهادات الفنية.
* وصول أجزاء مسلة رمسيس الثاني للقاهرة لوضعها بميدان التحرير.
* اليوم السبت..طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والعظمى 35.
* بيراميدز يتأهل لنصف نهائي الكأس بفوزه على حرس الحدود.
* مصر تحقق لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب و تحطم الأرقام القياسية.
* منتخب مصر لسلاح السيف "سيدات" يفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية.
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