صحافة مصرية: حظر دخول القطريين لمصر

الأهرام

* الرئيس السيسي يستقبل جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان.

* وزير الخارجية يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة العربية.

* برلمانية تطالب بتشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية لتأمين عودة العمالة المصرية والأجنبية إلى بلادهم.

* سامح شكرى يشارك فى مراسم التوقيع علي انضمام لبنان وفلسطين إلى عضوية اتفاقية أغادير.

* البنك المركزي: طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة.

* تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.

* بسبب فيروس كورونا.. جميع الأحداث الرياضية بدون جمهور فى إيطاليا.

* فقرات بدنية وفنية في مران الأهلي بجنوب إفريقيا.

الأخبار

* الرئيس يستقبل نائب رئيس جنوب السودان.. السيسي يشيد بعمق العلاقات مع جوبا.

* «عشماوي» في قبضة عشماوي.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي قاتل الأبرياء.

* حظر دخول القطريين لمصر من الغد كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

* وزير التعليم: إخلاء المدارس تدريب سنوي لمواجهة الكوارث.

* وزراء الخارجية العرب يرفضون المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.

* الأهلي يهدد «الأولاد» بالقائمة الكاملة في بريتوريا.

* كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من سيناريو الأهلي في رادس.