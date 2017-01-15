صحافة مصرية: حظر دخول القطريين لمصر

تاريخ النشر
الأهرام
* الرئيس السيسي يستقبل جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان.
* وزير الخارجية يشارك فى اجتماع مجلس الجامعة العربية.
* برلمانية تطالب بتشديد الرقابة والإجراءات الاحترازية لتأمين عودة العمالة المصرية والأجنبية إلى بلادهم.
* سامح شكرى يشارك فى مراسم التوقيع علي انضمام لبنان وفلسطين إلى عضوية اتفاقية أغادير.
* البنك المركزي: طرح 30% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة.
* تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.
* بسبب فيروس كورونا.. جميع الأحداث الرياضية بدون جمهور فى إيطاليا.
* فقرات بدنية وفنية في مران الأهلي بجنوب إفريقيا.
الأخبار
* الرئيس يستقبل نائب رئيس جنوب السودان.. السيسي يشيد بعمق العلاقات مع جوبا.
* «عشماوي» في قبضة عشماوي.. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي قاتل الأبرياء.
* حظر دخول القطريين لمصر من الغد كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.
* وزير التعليم: إخلاء المدارس تدريب سنوي لمواجهة الكوارث.
* وزراء الخارجية العرب يرفضون المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.
* الأهلي يهدد «الأولاد» بالقائمة الكاملة في بريتوريا.
* كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من سيناريو الأهلي في رادس.
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