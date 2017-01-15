صحافة مصرية:الرئيس يعرض رؤية مصر لمستقبل التعاون بين أفريقيا وبريطانيا

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الأهرام
* الرئيس السيسي: فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء إفريقيا للاستثمار.
* الرئيس السيسي يحدد محاور مستقبل التعاون بين إفريقيا والشركاء الدوليين.
* الرئيس السيسي: أبناء الجالية المصرية بلندن مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء وصورة مشرفة لمصر بالخارج.
* مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية لدى منظمات روما الثلاث.
* وزير الطيران المدني يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران.
* وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة توسيع نشاطها بمصر.
* الزمالك: عودة كاسونجو لصفوف الفريق رسميا.
الأخبار
* الرئيس يعرض رؤية مصر لمستقبل التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.
* السيسى: تمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل ركيزة الاستقرار الاجتماعى.
* تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية لتحقيق الاندماج القاري.
* بمشاركة المطرب محمد فؤاد.. الجالية المصرية بلندن ترحب بالرئيس السيسي.
* اليوم.. الرئيس يبحث مع جونسون العلاقات الثنائية والأوضاع فى ليبيا.
* الحكومة تدرس إلغاء ضريبة القيمة المضافة للمصانع.. ورفع حد الإعفاء للمواطنين.
* أول عملية قلب مفتوح بدون شق الصدر فى بورسعيد.
* الليلة.. قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال ٢٠٢٢.
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