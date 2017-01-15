اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

صحافة مصرية:الرئيس يعرض رؤية مصر لمستقبل التعاون بين أفريقيا وبريطانيا

صحافة مصرية:الرئيس يعرض رؤية مصر لمستقبل التعاون بين أفريقيا وبريطانيا

تاريخ النشر

الأهرام

* الرئيس السيسي: فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء إفريقيا للاستثمار.

* الرئيس السيسي يحدد محاور مستقبل التعاون بين إفريقيا والشركاء الدوليين.

* الرئيس السيسي: أبناء الجالية المصرية بلندن مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء وصورة مشرفة لمصر بالخارج.

* مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية لدى منظمات روما الثلاث.

* وزير الطيران المدني يفتتح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران.

* وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة توسيع نشاطها بمصر.

* الزمالك: عودة كاسونجو لصفوف الفريق رسميا.

الأخبار

* الرئيس يعرض رؤية مصر لمستقبل التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.

* السيسى: تمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل ركيزة الاستقرار الاجتماعى.

* تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية لتحقيق الاندماج القاري.

* بمشاركة المطرب محمد فؤاد.. الجالية المصرية بلندن ترحب بالرئيس السيسي.

* اليوم.. الرئيس يبحث مع جونسون العلاقات الثنائية والأوضاع فى ليبيا.

* الحكومة تدرس إلغاء ضريبة القيمة المضافة للمصانع.. ورفع حد الإعفاء للمواطنين.

* أول عملية قلب مفتوح بدون شق الصدر فى بورسعيد.

* الليلة.. قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال ٢٠٢٢.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content