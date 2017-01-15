صحافة مصرية:انطلاق منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر بشرم الشيخ

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*رسالة خطية الى الرئيس السيسى من رئيس "نيكاراجوا" يتسلمها شكرى.
* مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي وتيسير الإجراءات.
* انتظام صرف معاشات سبتمبر فى يومها الثانى على التوالى.
* وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى.
* مصر تبحث مع الممثل الأممي مستجدات الوضع على الساحة الليبية.
* التعليم: إنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بأنحاء الجمهورية.
* "الوزارية الاقتصادية" تبحث ملامح إستراتيجية تحفيز صناعة السيارات.
* تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية.
* وزارة الخارجية تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى مصر.
* وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشارى.
* غدا.. اختتام الجسر الجوي لعودة الحجاج.
* مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
* المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني.
* "فتوى قانونية": لا يجوزالعمل تحت رئاسة مباشرة لأقارب من الدرجة الأولى.
* "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الفعاليات لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات.
* "التعليم العالي": تغيير رغبات القبول بالجامعات بموقع التنسيق حتى مساء الأربعاء.
* "الكهرباء" و"سيمنس" يوقعان عقدا لربط محطتي محولات توشكى ووادي حلفا.
* "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
*عبور 1678 سفينة قناة السويس خلال أغسطس.
* بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز علي بتروجيت 2 - صفر.
* وزير الشباب يكرم ناشئي منتخب الطائرة ويرفع مكافآتهم إلى 43 ألف جنيه.
* فايلر يقود المران الأول للأهلي استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا.
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