صحافة مصرية:انطلاق منتدى شباب العالم من 14 إلى 17 ديسمبر بشرم الشيخ

*رسالة خطية الى الرئيس السيسى من رئيس "نيكاراجوا" يتسلمها شكرى.

* مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي وتيسير الإجراءات.

* انتظام صرف معاشات سبتمبر فى يومها الثانى على التوالى.

* وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالإتحاد الأوروبى.

* مصر تبحث مع الممثل الأممي مستجدات الوضع على الساحة الليبية.

* التعليم: إنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بأنحاء الجمهورية.

* "الوزارية الاقتصادية" تبحث ملامح إستراتيجية تحفيز صناعة السيارات.

* تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية.

* وزارة الخارجية تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي لدى مصر.

* وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشارى.

* غدا.. اختتام الجسر الجوي لعودة الحجاج.

* مصر تؤكد دعمها للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

* المفتي يبحث مع سفير أفغانستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني.

* "فتوى قانونية": لا يجوزالعمل تحت رئاسة مباشرة لأقارب من الدرجة الأولى.

* "مستقبل وطن" ينظم عددًا من الفعاليات لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات.

* "التعليم العالي": تغيير رغبات القبول بالجامعات بموقع التنسيق حتى مساء الأربعاء.

* "الكهرباء" و"سيمنس" يوقعان عقدا لربط محطتي محولات توشكى ووادي حلفا.

* "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه.

*عبور 1678 سفينة قناة السويس خلال أغسطس.

* بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز علي بتروجيت 2 - صفر.

* وزير الشباب يكرم ناشئي منتخب الطائرة ويرفع مكافآتهم إلى 43 ألف جنيه.

* فايلر يقود المران الأول للأهلي استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا.



