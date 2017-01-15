صحافة مصرية: السيسى وأفورقى يبحثان التطورات الإقليمية

محمد عبد العزيز: البرامج الدينية تحتاج لمهارات خاصة

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم أكد محمد عبد العزيز مدير البرامج الدينية الأسبق بالتليفزيون المصري أنه عمل لأكثر من خمسين عاماً مذيعاً للبرامج الدينية مع