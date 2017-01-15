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صحافة مصرية: السيسى وأفورقى يبحثان التطورات الإقليمية

صحافة مصرية: السيسى وأفورقى يبحثان التطورات الإقليمية

تاريخ النشر

- 615 ألف طالب وطالبة فى امتحانات الثانوية العامة
- البرلمان يستأنف جلساته اليوم ..مناقشة زيادة المعاشات ومكافحة المخدرات



الأهرام

- السيسى وأفورقى يبحثان التطورات الإقليمية وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين

- 615 ألف طالب وطالبة فى امتحانات الثانوية العامة

- المدير العام الجديد للإيسيسكو: لا مجال للسياسة فى المنظمة ونسعى لتصبح منارة للعالم الإسلامى

- مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على «كمين العريش»

- نقيب الفلاحين: القضاء على الثعابين ليس الحل الأمثل ووجودها ضرورى

- السياحة العلاجية تنتظر «الطفرة»

- «غرفة الأقصر»: السياحة تواجه تحديات رغم الإيجابيات

- اليوم.. تسجيل البصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية

- رئيس جهاز حماية المستهلك: حقوق المواطن محفوظة وإحالة المخالف للنيابة

- الصحة: خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة الامتحانات

- اليوم.. انطلاق امتحانات جامعة الأهرام الكندية

- المجلس الأعلى للجامعات: ضرورة متابعة القيادات للامتحانات



الأخبار

- «ابتسامة العربي» تفتتح ماراثون الثانوية العامة

- "الداخلية" تواصل استرداد حق الشهداء

- البرلمان يستأنف جلساته اليوم ..مناقشة زيادة المعاشات ومكافحة المخدرات

- طوارئ لمكافحة أسراب الجراد بأسوان

- سقوط مروحة سقف يؤجل امتحان طالب بالدقهلية
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