صحافة مصرية: السيسي يشيد بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة

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* السيسي: تابعت بسعادة بالغة اتفاق تطبيع العلاقات بين كينيا والصومال.
* السيسي يتقدم بالعزاء للشيخ خليفة بن زايد في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.
* الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني.
* السيسي يبحث آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري مع الجانب الألماني.
* الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز".
* رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا خلال 2019.
*رئيس الوزراء يبحث زيادة صادرات الدواء وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
* مصر تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
* شكري: مبادرة شراكة مجموعة الـ20 مع إفريقيا رفعت حجم الاستثمارات.
* سفيرنا بالرياض يؤكد محورية العلاقات المصرية السعودية.
* أمين "البحوث الإسلامية": يجب مراعاة الحدود الفكرية خلال طرح القضايا.
* التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتوافر متطلبات الصرف الصحي لأي مشروع.
* التخطيط : "صندوق مصر السيادي" يوقع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري.
* "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه.
* 11 % نموا بصادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول للعام المالي الجاري.
* مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة.
*اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات محلية.
* منتخب مصر يسقط في فخ التعادل السلبي أمام جزر القمر.
* حسام البدري: أغلقنا ملف كينيا وجزر القمر ونركز على المباريات القادمة.
* الزمالك يفوز علي الشمس 3 - صفر في دوري الكرة الطائرة.
* رمضان صبحي: هدفنا التأهل لأولمبياد طوكيو.
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