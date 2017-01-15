صحافة مصرية: السيسي يشيد بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة

* السيسي: تابعت بسعادة بالغة اتفاق تطبيع العلاقات بين كينيا والصومال.

* السيسي يتقدم بالعزاء للشيخ خليفة بن زايد في وفاة الشيخ سلطان بن زايد‎.

* الرئيس السيسي يلتقي في "برلين" رئيس البرلمان الألماني.

* السيسي يبحث آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري مع الجانب الألماني.

* الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز".

* رئيس الوزراء: الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا خلال 2019.

*رئيس الوزراء يبحث زيادة صادرات الدواء وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

* مصر تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.

* شكري: مبادرة شراكة مجموعة الـ20 مع إفريقيا رفعت حجم الاستثمارات.

* سفيرنا بالرياض يؤكد محورية العلاقات المصرية السعودية.

* أمين "البحوث الإسلامية": يجب مراعاة الحدود الفكرية خلال طرح القضايا.

* التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتوافر متطلبات الصرف الصحي لأي مشروع.

* التخطيط : "صندوق مصر السيادي" يوقع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري.

* "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 3.750 مليار جنيه.

* 11 % نموا بصادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول للعام المالي الجاري.

* مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة.

*اغلاق أحمر لمؤشرات البورصة وسط مبيعات محلية.

* منتخب مصر يسقط في فخ التعادل السلبي أمام جزر القمر.

* حسام البدري: أغلقنا ملف كينيا وجزر القمر ونركز على المباريات القادمة.

* الزمالك يفوز علي الشمس 3 - صفر في دوري الكرة الطائرة.

* رمضان صبحي: هدفنا التأهل لأولمبياد طوكيو.



