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صحافة مصرية: تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا

صحافة مصرية: تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا

تاريخ النشر

الأهرام

* تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا.

* قمة السيسى ولوكاشينكو تبحث الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

* السيسى: الفرصة متاحة للصناعات البيلاروسية للنفاذ إلى إفريقيا من خلال مصر.

* رئيس مجلس الوزراء يكلف بدراسة العروض المقدمة من شركات النظافة.

* متحف الحضارة يستعد لاستقبال المومياوات والتوابيت الملكية.

* تأجيل طعن الحكومة على حكم إلزامها بوضع حد أدنى للمعاشات.

* الصناعة: قرار تعديل نسب التصنيع المحلى بهدف تطوير منظومة وسائل النقل.

* إستراتيجية جديدة للحصول على نصيب عادل من صناعة مراكز البيانات.

* مطروح تتصدى للتعديات على خطوط المياه الرئيسية.

* وفاة محمد مرسى بنوبة إغماء خلال محاكمته فى «قضية التخابر».

* النائب العام يعلن نتائج التحقيقات فى حادث قطار «محطة مصر».

* ثلاثية غينيا الودية ترفع معنويات «الفراعنة» قبل مواجهة زيمبابوى.

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