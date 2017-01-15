صحافة مصرية: تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا

تاريخ النشر
الأهرام
* تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا.
* قمة السيسى ولوكاشينكو تبحث الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
* السيسى: الفرصة متاحة للصناعات البيلاروسية للنفاذ إلى إفريقيا من خلال مصر.
* رئيس مجلس الوزراء يكلف بدراسة العروض المقدمة من شركات النظافة.
* متحف الحضارة يستعد لاستقبال المومياوات والتوابيت الملكية.
* تأجيل طعن الحكومة على حكم إلزامها بوضع حد أدنى للمعاشات.
* الصناعة: قرار تعديل نسب التصنيع المحلى بهدف تطوير منظومة وسائل النقل.
* إستراتيجية جديدة للحصول على نصيب عادل من صناعة مراكز البيانات.
* مطروح تتصدى للتعديات على خطوط المياه الرئيسية.
* وفاة محمد مرسى بنوبة إغماء خلال محاكمته فى «قضية التخابر».
* النائب العام يعلن نتائج التحقيقات فى حادث قطار «محطة مصر».
* ثلاثية غينيا الودية ترفع معنويات «الفراعنة» قبل مواجهة زيمبابوى.
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