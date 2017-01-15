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صحافة مصرية: الرئيس يصل لندن للمشاركة في قمة "إفريقيا - بريطانيا"

صحافة مصرية: الرئيس يصل لندن للمشاركة في قمة "إفريقيا - بريطانيا"

تاريخ النشر

- الخارجية: مصر تحذر من إجراءات أحادية تنتهك حقوق قبرص وتهدد أمن واستقرار المنطقة
- الجالية المصرية في لندن تستقبل الرئيس السيسي

الأهرام

- الرئيس يصل العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"

- الخارجية: مصر تحذر من إجراءات أحادية تنتهك حقوق قبرص وتهدد أمن واستقرار المنطقة

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الأخبار

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