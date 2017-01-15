صحافة مصرية: السيسى يتفقد الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية

تاريخ النشر
- وزير الدفاع: «القادة والأركان» أمدت الجيوش العربية بنخبة من القادة العسكريين
- البابا تواضروس يدشن ٣ كنائس بعد تجديدها بشبرا
الأهرام
— السيسى يتفقد الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية
- السفير سيرجى راتشكوف: زيارة السيسى المرتقبة لبيلاروسيا تتوج العمل على تعميق التعاون
- وزير الدفاع: «القادة والأركان» أمدت الجيوش العربية بنخبة من القادة العسكريين
- ارتياح طلاب الثانوية لامتحان الإستاتيكا وشكاوى من ضيق الوقت
- نائب وزير خارجية كوريا فى القاهرة لبحث التعاون الاقتصادى
- منظمة التعاون الإسلامى تبدأ اليوم إعداد النظام الداخلى لمنظمة تنمية المرأة
- إقبال كبير على انتخابات الغرف التجارية وحسم 5 محافظات بالتزكية
- مسئولو الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدون تطوير محور المحمودية
- معهد إعداد القادة يستقبل الطلاب يوليو المقبل
- الإسكندرية تستعد لاستقبال 1.5 مليون مصطاف
- تأجيل طعن ظهور رئيس الزمالك إعلاميا
- لا شكاوى من امتحان «الحديث» و«التفاضل والتكامل» بالثانوية الأزهرية
- بدء المرحلة الثانية لمشروع «مودة»
- حجازى: ندرس إسناد إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان لجهة ذات خبرة
- مباحثات مصرية ــ مجرية لتعزيز التعاون الاقتصادى
- مدرب غينيا: مواجهة الفراعنة تدعم طموحاتنا فى أمم إفريقيا
الأخبار
- طائرة الأحلام الثالثة تصل القاهرة
- رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير
- الهيئة العربية للتصنيع تحقق الاكتفاء من السرنجات الآمنة
- البابا تواضروس يدشن ٣ كنائس بعد تجديدها بشبرا
- «الإسكان» : ٤٠ ألف فرصة عمل يوفرها مشروع »محور المحمودية«
- الأسواق تنتعش بعد انخفاض أسعار الخضراوات الليمون يتراجع إلي 40 جنيها
- «زراعة النواب» تبحث مشاكل مزارعي الدقهلية بحضور ٣ وزراء
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير