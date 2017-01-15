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صحافة مصرية: السيسى يتفقد الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية

صحافة مصرية: السيسى يتفقد الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية

تاريخ النشر

- وزير الدفاع: «القادة والأركان» أمدت الجيوش العربية بنخبة من القادة العسكريين
- البابا تواضروس يدشن ٣ كنائس بعد تجديدها بشبرا 



الأهرام

السيسى يتفقد الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية

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