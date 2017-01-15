صحافة مصرية: السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد

الأهرام





* السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد.





* الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة.





* رئيس الرقابة الإدارية: لاسبيل إلى تجاوز الفساد إلا بإرادة قوية.





* السفير المصري في لندن عن مزاد بيع «رأس توت عنخ آمون»: مصر تعد القطعة الأثرية مسروقة ما لم يثبت خروجها بطريقة مشروعة.





* تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية.





* الرى: تخصيص 1% من غرامات تبديد المياه بمزارع «الأرز» لمصلحة مديريات الزراعة.





* الأزهر: أى شكوى من صعوبة الامتحانات سوف تؤخذ فى الاعتبار.





* النقل: تقدم فى التفاوض مع اليابانيين لتنفيذ الخط الرابع للمترو.





* استثمارات بقيمة 19.55 مليار جنيه لتحديث شبكة الكهرباء فى العام المالى الجديد.





* الأوقاف: هيئة «جودة التعليم» دورها مهم فى الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية.





* صندوق علاج الإدمان: الكشف على 30 ألف موظف شهريا فى الجهاز الإدارى للدولة.





* مباحثات مع فرنسا للتوسع فى أنشطة الغاز والبتروكيماويات.





* مصر تستضيف مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال إفريقيا».





* مصر تشارك بمؤتمر «المناطق الصناعية والتنمية الشاملة» ببيرو.





* الإحصاء: 10.1% ارتفاع قيمة العجز بالميزان التجارى مارس الماضى.





* إزالة 24 حالة تعد على أراضى الدولة بمطروح وسوهاج.





* اليوم.. المنتخب الوطنى يواجه تنزانيا.. أجيرى يمنح صلاح «راحة».