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صحافة مصرية: السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد

صحافة مصرية: السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد

تاريخ النشر

الأهرام

* السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد.

* الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة.

* رئيس الرقابة الإدارية: لاسبيل إلى تجاوز الفساد إلا بإرادة قوية.

* السفير المصري في لندن عن مزاد بيع «رأس توت عنخ آمون»: مصر تعد القطعة الأثرية مسروقة ما لم يثبت خروجها بطريقة مشروعة.

* تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية.

* الرى: تخصيص 1% من غرامات تبديد المياه بمزارع «الأرز» لمصلحة مديريات الزراعة.

* الأزهر: أى شكوى من صعوبة الامتحانات سوف تؤخذ فى الاعتبار.

* النقل: تقدم فى التفاوض مع اليابانيين لتنفيذ الخط الرابع للمترو.

* استثمارات بقيمة 19.55 مليار جنيه لتحديث شبكة الكهرباء فى العام المالى الجديد.

* الأوقاف: هيئة «جودة التعليم» دورها مهم فى الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية.

* صندوق علاج الإدمان: الكشف على 30 ألف موظف شهريا فى الجهاز الإدارى للدولة.

* مباحثات مع فرنسا للتوسع فى أنشطة الغاز والبتروكيماويات.

* مصر تستضيف مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال إفريقيا».

* مصر تشارك بمؤتمر «المناطق الصناعية والتنمية الشاملة» ببيرو.

* الإحصاء: 10.1% ارتفاع قيمة العجز بالميزان التجارى مارس الماضى.

* إزالة 24 حالة تعد على أراضى الدولة بمطروح وسوهاج.

* اليوم.. المنتخب الوطنى يواجه تنزانيا.. أجيرى يمنح صلاح «راحة».

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