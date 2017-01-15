صحافة مصرية: السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد

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الأهرام
* السيسى يطلق المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد.
* الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة.
* رئيس الرقابة الإدارية: لاسبيل إلى تجاوز الفساد إلا بإرادة قوية.
* السفير المصري في لندن عن مزاد بيع «رأس توت عنخ آمون»: مصر تعد القطعة الأثرية مسروقة ما لم يثبت خروجها بطريقة مشروعة.
* تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية.
* الرى: تخصيص 1% من غرامات تبديد المياه بمزارع «الأرز» لمصلحة مديريات الزراعة.
* الأزهر: أى شكوى من صعوبة الامتحانات سوف تؤخذ فى الاعتبار.
* النقل: تقدم فى التفاوض مع اليابانيين لتنفيذ الخط الرابع للمترو.
* استثمارات بقيمة 19.55 مليار جنيه لتحديث شبكة الكهرباء فى العام المالى الجديد.
* الأوقاف: هيئة «جودة التعليم» دورها مهم فى الارتقاء بمؤسساتنا التعليمية.
* صندوق علاج الإدمان: الكشف على 30 ألف موظف شهريا فى الجهاز الإدارى للدولة.
* مباحثات مع فرنسا للتوسع فى أنشطة الغاز والبتروكيماويات.
* مصر تستضيف مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال إفريقيا».
* مصر تشارك بمؤتمر «المناطق الصناعية والتنمية الشاملة» ببيرو.
* الإحصاء: 10.1% ارتفاع قيمة العجز بالميزان التجارى مارس الماضى.
* إزالة 24 حالة تعد على أراضى الدولة بمطروح وسوهاج.
* اليوم.. المنتخب الوطنى يواجه تنزانيا.. أجيرى يمنح صلاح «راحة».
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