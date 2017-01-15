صحافة مصرية: الرئيس يستعرض التوسع في خطط البحث والاستكشافات البترولية

تاريخ النشر
- الكشف على 456 مواطنا في قافلة طبية لجامعة عين شمس بحلايب
- «العلمين» من حقل ألغام إلى حقل أحلام
الأهرام
- الرئيس يستعرض التوسع في خطط البحث والاستكشافات البترولية
- الكشف على 456 مواطنا في قافلة طبية لجامعة عين شمس بحلايب
- "الآثار": ترميم أحد تماثيل رمسيس الثاني بالجهة الغربية لمعبد الأقصر
- "الآثار" تفتتح معرض البعثة الأثرية الأمريكية العاملة بمنطقة العساسيف بالأقصر
- رئيس "القابضة للطيران": انضمام 300 طيار جديد للشركة.. والطائرات الجديدة تقلل نفقات التشغيل
- "الإسكان": الانتهاء من جميع الأعمال الأساسية بالطريق الرابط بين مدينة أسيوط وطريق القاهرة
- بعد واقعة محطة جامعة القاهرة.. "المترو" تكشف سبب تأخير الخط الثاني
الأخبار
- حماية المستهلك: الحفاظ على النيل وترشيد المياه يحتاج تكاتف جميع المصريين
- مفتي الديارالمصرية: المياه أصل الكون
- إغلاق مخزن بباب الشعرية يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية
- الاتحاد العام للجمعيات يدعو لتنظيم مؤتمر قومي للسكان 2020
- العناني: الشباب هم النواة الأساسية لحفظ التراث المصري
- القائم بأعمال السفير الأمريكي: الشراكة مع الآثار تحقق الازدهار لمصر
- بالإجماع.. مصرية تحصد منصب نائب رئيس المجلس العالمي للطاقة
- رئيس «مصر للطيران»: أسعار تنافسية لعملائنا.. و12 طائرة جديدة بحلول 2020
- «العلمين» من حقل ألغام إلى حقل أحلام
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير