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صحافة مصرية: الرئيس يستعرض التوسع في خطط البحث والاستكشافات البترولية

صحافة مصرية: الرئيس يستعرض التوسع في خطط البحث والاستكشافات البترولية

تاريخ النشر

- الكشف على 456 مواطنا في قافلة طبية لجامعة عين شمس بحلايب

- «العلمين» من حقل ألغام إلى حقل أحلام


الأهرام

- الرئيس يستعرض التوسع في خطط البحث والاستكشافات البترولية

- الكشف على 456 مواطنا في قافلة طبية لجامعة عين شمس بحلايب

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