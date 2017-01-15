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صحافة مصرية: فتح باب التحويلات لطلاب تنسيق المعادلات العربية الإثنين

صحافة مصرية: فتح باب التحويلات لطلاب تنسيق المعادلات العربية الإثنين

تاريخ النشر

- مدبولي يوجه رؤساء المحليات بالمنيا بإعداد خطة واضحة لرصف الطرق وإنارتها
- بدء ترميم تمثالين للملك رمسيس الثاني بمعبد الاقصر «الأحد»


الأهرام

- فتح باب التحويلات لطلاب تنسيق المعادلات العربية الإثنين ولمدة يوم واحد

- مدبولي يوجه رؤساء المحليات بالمنيا بإعداد خطة واضحة لرصف الطرق وإنارتها

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الأخبار

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