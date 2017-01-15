* عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.

* وزير الآثار: المتحف المصري بالتحرير وكنوزه الأثرية سفيرًا لمصر وزائريها.

* الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية.

* الحكومة: لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.





أخبار اليوم

* عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.

* وزير شئون مجلس النواب لـ"أخبار اليوم": مصر استعادت ثقلها الدولي.

* عمر مروان لوكالة الأنباء الفرنسية: القانون والدستور المصري يحميان حق التظاهر.

* رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: تقرير "مرسي" خطأ مهني من الأمم المتحدة سببه ضعف خبرة المقررين.

* السبت.. "الإدارية" تصدر قرارًا هامًا بشأن الرئيس الأسبق "مبارك".

* السبت.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من المعزول محمد مرسي.

* وزير النقل: تدبير 27 مليون دولار لشراء 41 جرارًا "PRL".

* "الأنفاق": تركيب 850 بوابة تذاكر جديدة بالخط الأول للمترو وتكييف المحطات النفقية.

* وزير الآثار: المتحف المصري بالتحرير وكنوزه الأثرية سفيرًا لمصر وزائريها.

* وزيرة الهجرة تشارك في الاحتفال بمرور 117 عامًا على إنشاء المتحف المصري.

* الآثار: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير.

* مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات اليوم الواحد لوفد ياباني.

* شوقي غريب يتحدث لـ"أخبار اليوم" عن الحلم المنتظر: "سنقاتل لإسعاد الشعب المصري".

* المنتخب الأوليمبي يرفع شعار "شباب مصر ضد الكسر" في موقعة الثلاثاء.





الأهرام

* الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية.

* مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعتمد التوصيات الخاصة بتقرير مصر.

* شيخ الأزهر: البيئة الإلكترونية سهلت ارتكاب الجرائم الجنسية بحق الأطفال.

* البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة مدينة أجريجنتو والوفد المرافق لهما.

* الحكومة: لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.

* الصحة تنفي بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

* الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات.

* سفير مصر في المجر يشارك في حفل افتتاح معرض مقتنيات "توت عنخ آمون".

* التعليم العالي تتلقى تقريرًا عن انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

* جامعة حلوان تنظم ندوة حقوق الملكية الفكرية.

* "مستقبل وطن" يعلن إعادة إعمار المساكن المنكوبة جراء السيول بحلايب وشلاتين.

* مساعدات اجتماعية لمتضرري السيول بمدينة حلايب وتعويضهم بمساكن بديلة.

* اختيار "أسوان" و"نوفي ساد" الصربية عاصمتين للشباب الإفريقي والأوروبي.

* إقبال كبير من الوفود الأجنبية على زيارة حجرة الدفن بهرم اللاهون الأثري بالفيوم.

* شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكات جمال القارات ديسمبر 2019.

* السيطرة على حريق نشب بباخرة سياحية في الحوامدية.

* أحمد سليمان: طريقة اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب كانت خاطئة.