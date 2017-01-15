تاريخ النشر
* عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.
* وزير الآثار: المتحف المصري بالتحرير وكنوزه الأثرية سفيرًا لمصر وزائريها.
* الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية.
* الحكومة: لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.
أخبار اليوم
* عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.
* وزير شئون مجلس النواب لـ"أخبار اليوم": مصر استعادت ثقلها الدولي.
* عمر مروان لوكالة الأنباء الفرنسية: القانون والدستور المصري يحميان حق التظاهر.
* رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: تقرير "مرسي" خطأ مهني من الأمم المتحدة سببه ضعف خبرة المقررين.
* السبت.. "الإدارية" تصدر قرارًا هامًا بشأن الرئيس الأسبق "مبارك".
* السبت.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من المعزول محمد مرسي.
* وزير النقل: تدبير 27 مليون دولار لشراء 41 جرارًا "PRL".
* "الأنفاق": تركيب 850 بوابة تذاكر جديدة بالخط الأول للمترو وتكييف المحطات النفقية.
* وزير الآثار: المتحف المصري بالتحرير وكنوزه الأثرية سفيرًا لمصر وزائريها.
* وزيرة الهجرة تشارك في الاحتفال بمرور 117 عامًا على إنشاء المتحف المصري.
* الآثار: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير.
* مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات اليوم الواحد لوفد ياباني.
* شوقي غريب يتحدث لـ"أخبار اليوم" عن الحلم المنتظر: "سنقاتل لإسعاد الشعب المصري".
* المنتخب الأوليمبي يرفع شعار "شباب مصر ضد الكسر" في موقعة الثلاثاء.
الأهرام
* الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية.
* مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعتمد التوصيات الخاصة بتقرير مصر.
* شيخ الأزهر: البيئة الإلكترونية سهلت ارتكاب الجرائم الجنسية بحق الأطفال.
* البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة مدينة أجريجنتو والوفد المرافق لهما.
* الحكومة: لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.
* الصحة تنفي بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.
* الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات.
* سفير مصر في المجر يشارك في حفل افتتاح معرض مقتنيات "توت عنخ آمون".
* التعليم العالي تتلقى تقريرًا عن انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.
* جامعة حلوان تنظم ندوة حقوق الملكية الفكرية.
* "مستقبل وطن" يعلن إعادة إعمار المساكن المنكوبة جراء السيول بحلايب وشلاتين.
* مساعدات اجتماعية لمتضرري السيول بمدينة حلايب وتعويضهم بمساكن بديلة.
* اختيار "أسوان" و"نوفي ساد" الصربية عاصمتين للشباب الإفريقي والأوروبي.
* إقبال كبير من الوفود الأجنبية على زيارة حجرة الدفن بهرم اللاهون الأثري بالفيوم.
* شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكات جمال القارات ديسمبر 2019.
* السيطرة على حريق نشب بباخرة سياحية في الحوامدية.
* أحمد سليمان: طريقة اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب كانت خاطئة.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير