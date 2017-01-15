صحافة مصرية: التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

- البرلمان: قمة السيسي و أمير الكويت أكدت موقف مصر الحاسم تجاه أمن الخليج العربي

- التضامن: انتظام صرف معاشات سبتمبر من منافذ الهيئة وماكينات الصرف الآلي









الأهرام

- مدبولي يتفقد مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

- التموين: توزيع 1000 شنطة مدرسية على الأسر الأكثر احتياجا

- سامح شكري يستقبل وزير خارجية نيكاراجوا ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الاثنين

- قبل انتهاء التصويت بساعات.. الموسيقات العسكرية المصرية تتصدر التصويت في مهرجان موسكو

- التضامن: انتظام صرف معاشات سبتمبر من منافذ الهيئة وماكينات الصرف الآلي

- رئيس غرفة التطوير العقاري: تخفيض سعر الفائدة يؤثر إيجابا على القطاع ويساهم فى تنشيط التمويل





الأخبار

- مصر تجري اتصالات مكثفة لمنع التصعيد بين لبنان وإسرائيل

- البرلمان: قمة السيسي و أمير الكويت أكدت موقف مصر الحاسم تجاه أمن الخليج العربي

- اليوم.. مصر للطيران تسير ٧ رحلات لعودة حجاج بيت الله الحرام

- وزير الشباب لـ «أبطال الألعاب الأفريقية»: الرئيس يدعم الرياضة بقوة

- محافظة القاهرة: هدم 61 عقارا بمنطقة أبو السعود في مصر القديمة

- الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة