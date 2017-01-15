صحافة مصرية: «النواب» يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

تاريخ النشر
الأهرام
* السيسى: التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة ضرورى لمواجهة أزمات المنطقة.
* مخطط عمرانى لأراضى الساحل الشمالى لتعظيم الاستفادة منها.
* «النواب» يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات.
* طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.
* لا شكاوى بالثانوية الأزهرية.. و72.22% نسبة النجاح فى الابتدائية.. و65.22% للإعدادية.
* جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف «Scimago» الإسبانى.
* «العصار» يبحث مع سفير بنين سبل تعزيز التعاون المشترك.
* تنسيق بين التعليم العالى والخارجية لنقل جثامين 3 طلاب مصريين بروسيا.
* فتح باب التقدم للمدرسة التدريبية «المصرية ـ الإيطالية» للطاقة المتجددة.
* بنوك الاستثمار: الطلب الموسمى والزيادة السنوية لأسعار الخضراوات أسباب ارتفاع التضخم.
* الرقابة المالية: مشاورات لوضع حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار العقارى.
* إزالة التعديات بدمياط وأسوان والإعلانات المخالفة بالسادات.
* مصرع وإصابة 21 فتاة فى تصادم سيارتين بالبحيرة.
* ضبط المتهمين ببيع سماعات «الغش» لطلاب الثانوية ونشر الامتحانات.
* أجيرى يعلن اليوم تفاصيل الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير