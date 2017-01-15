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صحافة مصرية: «النواب» يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

صحافة مصرية: «النواب» يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

تاريخ النشر

الأهرام

* السيسى: التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة ضرورى لمواجهة أزمات المنطقة.

* مخطط عمرانى لأراضى الساحل الشمالى لتعظيم الاستفادة منها.

* «النواب» يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات.

* طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية اليوم.

* لا شكاوى بالثانوية الأزهرية.. و72.22% نسبة النجاح فى الابتدائية.. و65.22% للإعدادية.

* جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف «Scimago» الإسبانى.

* «العصار» يبحث مع سفير بنين سبل تعزيز التعاون المشترك.

* تنسيق بين التعليم العالى والخارجية لنقل جثامين 3 طلاب مصريين بروسيا.

* فتح باب التقدم للمدرسة التدريبية «المصرية ـ الإيطالية» للطاقة المتجددة.

* بنوك الاستثمار: الطلب الموسمى والزيادة السنوية لأسعار الخضراوات أسباب ارتفاع التضخم.

* الرقابة المالية: مشاورات لوضع حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار العقارى.

* إزالة التعديات بدمياط وأسوان والإعلانات المخالفة بالسادات.

* مصرع وإصابة 21 فتاة فى تصادم سيارتين بالبحيرة.

* ضبط المتهمين ببيع سماعات «الغش» لطلاب الثانوية ونشر الامتحانات.

* أجيرى يعلن اليوم تفاصيل الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية.

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