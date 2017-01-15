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صحافة مصرية: الرئيس السيسي يصل إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر "تيكاد 7"

صحافة مصرية: الرئيس السيسي يصل إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر "تيكاد 7"

تاريخ النشر

الأهرام

* الرئيس السيسي يصل إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر "تيكاد 7".

* رئيس "إفريقية النواب": قمة "تيكاد 7" منصة مهمة لطرح رؤية تنمية القارة وأجندة 2063.

* مصر تقفز بالأسهم الإفريقية بمجال التنمية وتحقق فرص الشراكة العادلة مع "قوى الاقتصاد الكبرى".

* مدبولي يجرى اتصالا برئيس الوزراء السوداني لتهنئته بتولي المسئولية.

* قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيسا للرقابة الإدارية وتعيين اللواء عمرو عادل نائبا.

* الحكومة توضح حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة يوم الأحد المقبل.

* رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح".

* "الصحة": ضبط وإعدام 1.8 طن أغذية فاسدة و1824 عبوة مياه غازية بـ6 أكتوبر.

* مصر تواجه إيطاليا بربع نهائي كرة اليد الشاطئية بدورة ألعاب البحر المتوسط.

الجمهورية

* السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد".

* الإفتاء:"التحرش الجنسي" من كبائر الذنوب..وحرام شرعاً.

* مدبولى يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

* اتحاد عمال مصر يبحث مستقبل العمالة مع الوفد الليبى.

* مدبولى يرأس الاجتماع الأول لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصرى.

* حل أزمة الهارب كوليبالى باتفاق بين الاهلى والنجم الساحلى.

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