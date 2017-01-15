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صحافة مصرية: الرئيس يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

صحافة مصرية: الرئيس يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

تاريخ النشر

- مدبولي يكلف بالاهتمام بتخفيض الكثافات في الفصول.. وزيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية
- اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة في الخرطوم الأربعاء والخميس المقبلين


الأهرام

- الرئيس السيسي يصل إلى ألمانيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا

- بسام راضي: الرئيس السيسي أجرى سلسلة لقاءات واتصالات بزعماء العالم بشأن الأزمة الليبية

- بسام راضي: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية ولم يتغير

- مدبولي يكلف بالاهتمام بتخفيض الكثافات في الفصول.. وزيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية

- مدبولي فى لقاء أنطونيو فيتورينو: مصر تولى اهتماما بالغا بمكافحة الهجرة غير الشرعية

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الأخبار

- وزير الزراعة: «كارت الفلاح» خطوة نحو التحول الرقمي.. وآليات جديدة لمنظومة ري المحاصيل

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- اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة في الخرطوم الأربعاء والخميس المقبلين

- انتهاء أعمال اجتماع الفريق الاستشاري بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي

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