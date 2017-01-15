صحافة مصرية: الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير

تاريخ النشر
* الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير.
* إشادة إفريقية بجهود مصر لمكافحة الفساد في ختام منتدى شرم الشيخ.
* الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وميكنة المزلقانات.
* وزير العدل يدعو إلى التنسيق بين دول القارة لمكافحة الفساد.
* مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% بالموازنة الجديدة.
* البترول: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.
الأهرام
* الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير.. نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا ونثق بقدرة شعبها على بناء دولة حديثة قوية.
* السيسي يبحث هاتفيًا مع ماكرون أوضاع السودان وليبيا.
* مصر تطالب بحرية الملاحة في الخليج.
* بعد عام على حلف اليمين أمام الرئيس السيسي.. مدبولي: الحكومة تقدم تقريرها الثاني للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية.
* إشادة إفريقية بجهود مصر لمكافحة الفساد في ختام منتدى شرم الشيخ.
* رئيس الرقابة الإدارية يلتقي 6 وفود مشاركة بمنتدى شرم الشيخ.. سيف الدين: منتدى إفريقيا وضع أطرًا موحدة للتعاون بين الدول في مكافحة الفساد.
* الانتهاء من تصحيح اللغة العربية بالثانوية العامة خلال أيام.
* مميش: جاهزون للمشاركة بقوة في مشروع الربط الملاحي بين "فيكتوريا" و"المتوسط".
* "العصار" يبحث التعاون المشترك مع "دينيل" الجنوب إفريقية.
* تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء.. وقف طلبات حجز الأراضي الصناعية لحين وضع آلية للتخصيص.
* تيسيرات جديدة في منظومة "التحصيل الإلكتروني".. سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى وبأكثر من بطاقة بنكية.
* %48.8 زيادة في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.
* مصر تهزم تنزانيا بهدف "المحمدي" في لقاء "التجربة المفيدة".
* أجيري: ضربة البداية أمام زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا "أهم ما يشغلني".
* جماهير زيمبابوي للاعبيها: "صلاح.. مجرد بشر".
* وزير الرياضة يطالب مديري الإستادات بالالتزام بمعايير وضوابط "الكاف".
* معسكر إسباني للأهلي استعدادًا للموسم الجديد.
* الزمالك ينفي "عروض" ساسي ويرفض رحيل اللاعب.
الأخبار
* السيسي: مصر تدعم الجيش الليبي للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.
* الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وميكنة المزلقانات.
* وزير الدفاع يناقش مع نظيره البريطاني التعاون العسكري والمستجدات الإقليمية والدولية.
* انطلاق تدريبات مكافحة الإرهاب بين دول "الساحل والصحراء".
* وزير العدل يدعو إلى التنسيق بين دول القارة لمكافحة الفساد.
* الحكومة: الاستمرار في دعم التعليم والصحة وتطوير الخدمات.
* 23 مليون جنيه لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
* غدًا.. تشغيل 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.
* توقيع عقد "مونوريل" العاصمة الإدارية وأكتوبر نهاية الشهر.
* حملات لوقف مخالفات البناء والتصدي للإشغالات بالقاهرة.
* 120 أسرة بعشوائيات طنطا تنتظر مساكن بديلة.
* أهالي أسوان الجديدة يشكون من الانقطاع المتكرر للكهرباء.
* صلاح.. وسر الغرفة الفردية بالمعسكر.
* اجتماع لمجلس الإدارة ومؤتمر صحفي لرئيس الزمالك غدًا.. جلال يطلب عودة كاسونجو ومصطفى.. وسيسيه ينتظر.
الجمهورية
* السيسي.. لـ"عقيلة صالح": دعم مصر للجيش الليبي.. موقف لن يتغير.
* مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% بالموازنة الجديدة.
* منتدى شرم الشيخ يطالب بـ : استراتيجية أفريقية متكاملة.. للقضاء على الفساد.. تدشين منصة.. بنقاط اتصال وطنية.. لمتابعة جهود المكافحة.. آلية إلكترونية لتبادل المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* وزيرة التخطيط في جلسة استدامة الموارد لخدمة أهداف التنمية.
* رئيس "المركزي للمحاسبات" في جلسة "آليات المكافحة": نواجه التحدي الهائل.. بالرقابة والتوعية.
* تصحيح عينة "الإنجليزي" بامتحانات الثانوية.. غدًا.. خصم شهرين و5 سنوات حرمان لملاحظي لجنة بالمنيا.
* 220 درجة للقبول بالثانوي في القاهرة.
* أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. الاقتصاد المصري دخل المنطقة الآمنة بفضل برنامج الإصلاح.
* البترول: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.
* %26 زيادة في التبادل التجاري مع أمريكا.
* عداد المياه الذكي وصل الأسمرات.
* جلسة حماسية بين أجيري والفرعون.. المكسيكي طمعان في حسم اللقب الإفريقي
* فرانس فوتبول: 4 فراعنة في قائمة الأفضل إفريقيًا في التاريخ.
* البنا بعيد.. يوم الحسم في معسكر حكام الأمم الإفريقية غدًا.
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