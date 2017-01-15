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صحافة مصرية: الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير

صحافة مصرية: الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير

تاريخ النشر

* الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير.

* إشادة إفريقية بجهود مصر لمكافحة الفساد في ختام منتدى شرم الشيخ.

* الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وميكنة المزلقانات.

* وزير العدل يدعو إلى التنسيق بين دول القارة لمكافحة الفساد.

* مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% بالموازنة الجديدة.

* البترول: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.



الأهرام

* الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير.. نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا ونثق بقدرة شعبها على بناء دولة حديثة قوية.

* السيسي يبحث هاتفيًا مع ماكرون أوضاع السودان وليبيا.

* مصر تطالب بحرية الملاحة في الخليج.

* بعد عام على حلف اليمين أمام الرئيس السيسي.. مدبولي: الحكومة تقدم تقريرها الثاني للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية.

* إشادة إفريقية بجهود مصر لمكافحة الفساد في ختام منتدى شرم الشيخ.

* رئيس الرقابة الإدارية يلتقي 6 وفود مشاركة بمنتدى شرم الشيخ.. سيف الدين: منتدى إفريقيا وضع أطرًا موحدة للتعاون بين الدول في مكافحة الفساد.

* الانتهاء من تصحيح اللغة العربية بالثانوية العامة خلال أيام.

* مميش: جاهزون للمشاركة بقوة في مشروع الربط الملاحي بين "فيكتوريا" و"المتوسط".

* "العصار" يبحث التعاون المشترك مع "دينيل" الجنوب إفريقية.

* تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء.. وقف طلبات حجز الأراضي الصناعية لحين وضع آلية للتخصيص.

* تيسيرات جديدة في منظومة "التحصيل الإلكتروني".. سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى وبأكثر من بطاقة بنكية.

* %48.8 زيادة في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

* مصر تهزم تنزانيا بهدف "المحمدي" في لقاء "التجربة المفيدة".

* أجيري: ضربة البداية أمام زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا "أهم ما يشغلني".

* جماهير زيمبابوي للاعبيها: "صلاح.. مجرد بشر".

* وزير الرياضة يطالب مديري الإستادات بالالتزام بمعايير وضوابط "الكاف".

* معسكر إسباني للأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

* الزمالك ينفي "عروض" ساسي ويرفض رحيل اللاعب.



الأخبار

* السيسي: مصر تدعم الجيش الليبي للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

* الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وميكنة المزلقانات.

* وزير الدفاع يناقش مع نظيره البريطاني التعاون العسكري والمستجدات الإقليمية والدولية.

* انطلاق تدريبات مكافحة الإرهاب بين دول "الساحل والصحراء".

* وزير العدل يدعو إلى التنسيق بين دول القارة لمكافحة الفساد.

* الحكومة: الاستمرار في دعم التعليم والصحة وتطوير الخدمات.

* 23 مليون جنيه لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

* غدًا.. تشغيل 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.

* توقيع عقد "مونوريل" العاصمة الإدارية وأكتوبر نهاية الشهر.

* حملات لوقف مخالفات البناء والتصدي للإشغالات بالقاهرة.

* 120 أسرة بعشوائيات طنطا تنتظر مساكن بديلة.

* أهالي أسوان الجديدة يشكون من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

* صلاح.. وسر الغرفة الفردية بالمعسكر.

* اجتماع لمجلس الإدارة ومؤتمر صحفي لرئيس الزمالك غدًا.. جلال يطلب عودة كاسونجو ومصطفى.. وسيسيه ينتظر.



الجمهورية

* السيسي.. لـ"عقيلة صالح": دعم مصر للجيش الليبي.. موقف لن يتغير.

* مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% بالموازنة الجديدة.

* منتدى شرم الشيخ يطالب بـ : استراتيجية أفريقية متكاملة.. للقضاء على الفساد.. تدشين منصة.. بنقاط اتصال وطنية.. لمتابعة جهود المكافحة.. آلية إلكترونية لتبادل المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* وزيرة التخطيط في جلسة استدامة الموارد لخدمة أهداف التنمية.

* رئيس "المركزي للمحاسبات" في جلسة "آليات المكافحة": نواجه التحدي الهائل.. بالرقابة والتوعية.

* تصحيح عينة "الإنجليزي" بامتحانات الثانوية.. غدًا.. خصم شهرين و5 سنوات حرمان لملاحظي لجنة بالمنيا.

* 220 درجة للقبول بالثانوي في القاهرة.

* أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. الاقتصاد المصري دخل المنطقة الآمنة بفضل برنامج الإصلاح.

* البترول: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

* %26 زيادة في التبادل التجاري مع أمريكا.

* عداد المياه الذكي وصل الأسمرات.

* جلسة حماسية بين أجيري والفرعون.. المكسيكي طمعان في حسم اللقب الإفريقي

* فرانس فوتبول: 4 فراعنة في قائمة الأفضل إفريقيًا في التاريخ.

* البنا بعيد.. يوم الحسم في معسكر حكام الأمم الإفريقية غدًا.
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