صحافة مصرية: الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير

* الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير.







* إشادة إفريقية بجهود مصر لمكافحة الفساد في ختام منتدى شرم الشيخ.





* الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وميكنة المزلقانات.





* وزير العدل يدعو إلى التنسيق بين دول القارة لمكافحة الفساد.





* مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% بالموازنة الجديدة.





* البترول: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.













الأهرام





* الرئيس: دعم مصر للجيش الوطني الليبي ثابت ولن يتغير.. نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا ونثق بقدرة شعبها على بناء دولة حديثة قوية.





* السيسي يبحث هاتفيًا مع ماكرون أوضاع السودان وليبيا.





* مصر تطالب بحرية الملاحة في الخليج.





* بعد عام على حلف اليمين أمام الرئيس السيسي.. مدبولي: الحكومة تقدم تقريرها الثاني للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية.





* إشادة إفريقية بجهود مصر لمكافحة الفساد في ختام منتدى شرم الشيخ.





* رئيس الرقابة الإدارية يلتقي 6 وفود مشاركة بمنتدى شرم الشيخ.. سيف الدين: منتدى إفريقيا وضع أطرًا موحدة للتعاون بين الدول في مكافحة الفساد.





* الانتهاء من تصحيح اللغة العربية بالثانوية العامة خلال أيام.





* مميش: جاهزون للمشاركة بقوة في مشروع الربط الملاحي بين "فيكتوريا" و"المتوسط".





* "العصار" يبحث التعاون المشترك مع "دينيل" الجنوب إفريقية.





* تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء.. وقف طلبات حجز الأراضي الصناعية لحين وضع آلية للتخصيص.





* تيسيرات جديدة في منظومة "التحصيل الإلكتروني".. سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى وبأكثر من بطاقة بنكية.





* %48.8 زيادة في الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.





* مصر تهزم تنزانيا بهدف "المحمدي" في لقاء "التجربة المفيدة".





* أجيري: ضربة البداية أمام زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا "أهم ما يشغلني".





* جماهير زيمبابوي للاعبيها: "صلاح.. مجرد بشر".





* وزير الرياضة يطالب مديري الإستادات بالالتزام بمعايير وضوابط "الكاف".





* معسكر إسباني للأهلي استعدادًا للموسم الجديد.





* الزمالك ينفي "عروض" ساسي ويرفض رحيل اللاعب.













الأخبار





* السيسي: مصر تدعم الجيش الليبي للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.





* الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير السكك الحديدية وميكنة المزلقانات.





* وزير الدفاع يناقش مع نظيره البريطاني التعاون العسكري والمستجدات الإقليمية والدولية.





* انطلاق تدريبات مكافحة الإرهاب بين دول "الساحل والصحراء".





* وزير العدل يدعو إلى التنسيق بين دول القارة لمكافحة الفساد.





* الحكومة: الاستمرار في دعم التعليم والصحة وتطوير الخدمات.





* 23 مليون جنيه لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.





* غدًا.. تشغيل 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو.





* توقيع عقد "مونوريل" العاصمة الإدارية وأكتوبر نهاية الشهر.





* حملات لوقف مخالفات البناء والتصدي للإشغالات بالقاهرة.





* 120 أسرة بعشوائيات طنطا تنتظر مساكن بديلة.





* أهالي أسوان الجديدة يشكون من الانقطاع المتكرر للكهرباء.





* صلاح.. وسر الغرفة الفردية بالمعسكر.





* اجتماع لمجلس الإدارة ومؤتمر صحفي لرئيس الزمالك غدًا.. جلال يطلب عودة كاسونجو ومصطفى.. وسيسيه ينتظر.













الجمهورية





* السيسي.. لـ"عقيلة صالح": دعم مصر للجيش الليبي.. موقف لن يتغير.





* مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% بالموازنة الجديدة.





* منتدى شرم الشيخ يطالب بـ : استراتيجية أفريقية متكاملة.. للقضاء على الفساد.. تدشين منصة.. بنقاط اتصال وطنية.. لمتابعة جهود المكافحة.. آلية إلكترونية لتبادل المعلومات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





* وزيرة التخطيط في جلسة استدامة الموارد لخدمة أهداف التنمية.





* رئيس "المركزي للمحاسبات" في جلسة "آليات المكافحة": نواجه التحدي الهائل.. بالرقابة والتوعية.





* تصحيح عينة "الإنجليزي" بامتحانات الثانوية.. غدًا.. خصم شهرين و5 سنوات حرمان لملاحظي لجنة بالمنيا.





* 220 درجة للقبول بالثانوي في القاهرة.





* أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف.. الاقتصاد المصري دخل المنطقة الآمنة بفضل برنامج الإصلاح.





* البترول: مصر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.





* %26 زيادة في التبادل التجاري مع أمريكا.





* عداد المياه الذكي وصل الأسمرات.





* جلسة حماسية بين أجيري والفرعون.. المكسيكي طمعان في حسم اللقب الإفريقي





* فرانس فوتبول: 4 فراعنة في قائمة الأفضل إفريقيًا في التاريخ.





* البنا بعيد.. يوم الحسم في معسكر حكام الأمم الإفريقية غدًا.