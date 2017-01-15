صحافة مصرية: الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار

* الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار.







* الموافقة على موازنة مجلس النواب بقيمة مليار و551 مليون جنيه.





* السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لانجاح كأس الأمم الأفريقية.





* الرئيس: الالتزام بخطط الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





* الإدارية العليا: المفاضلة بين قيادات الشرطة.. من حق "الأعلى".





* 193 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.













الأهرام





* الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار.





* رئيس الوزراء يتفقد إستاد القاهرة استعدادًا لأمم إفريقيا.. مدبولي: تحسين أوضاع العاملين بالصحة ومتابعة إجراءات تصنيع "التابلت" محليًا.





* تقرير "الاستعلامات" عن الأداء الرئاسي خلال شهر مايو الماضي: نشاط مكثف للسيسي بين لقاءات مع قادة دول وجولات ميدانية وافتتاح مشروعات تنموية.





* الموافقة على موازنة مجلس النواب بقيمة مليار و551 مليون جنيه.





* العدل: جهود كبيرة لتطوير البنية التشريعية لمكافحة الفساد.





* هيئة الأوقاف تحقق أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها.





* مميش: إيرادات قياسية بعد توسعة وازدواج قناة السويس.





* القوى العاملة: العمل الدولية شريك في تعديلات قانون المنظمات النقابية.





* تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7.8% خلال مايو الماضي.





* الدولار عند أدنى مستوى منذ 27 شهرًا.





* تزويد الشبكة القومية للكهرباء بأحدث محولات رقمية في العالم.





* 9 محطات ري جاهزة للافتتاح لخدمة 200 ألف فدان.





* خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا أكتوبر المقبل.





* ربط الحوافز بالإنتاج للعاملين بالسكك الحديدية.





* الكشف عن سر بناء هرم خوفو.





* صبحي يبحث تطوير المصارعة مع رئيس الاتحاد الإفريقي.





* وسائل الإعلام العالمية تضع مصر في مقدمة المرشحين للقب الإفريقي.. "تيلي سبورت": كل الظروف مهيأة للفراعنة.. والسر "صلاح والجمهور".





* اتحاد الكرة: استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا.. ومحاولات لتأجيل القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس.





* الأهلي يترقب الشكوى المستعجلة بمركز التسوية ضد اتحاد الكرة.. ملف كامل في طريقه للفيفا.. والنادي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري.





* ارتياح في الزمالك بعد قرارات الجبلاية.. الجهاز الفني يتابع لاعبيه الدوليين.. ويطمئن على عودة ساسي للتدريبات.





* رئيس المصري ينفي طلب الأهلي والزمالك ضم إسلام عيسى.













الأخبار





* السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لانجاح كأس الأمم الأفريقية.





* الرئيس: الالتزام بخطط الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





* تحرك برلماني لمواجهة الإرهاب القطري والتركي.. لجنة حقوق الإنسان: شكوى إلى جنيف لفضح انتهاكات الدوحة في اختفاء مصريين منذ 7 شهور.





* وفد من "النواب" يزور قصر عابدين بعد تجديده وترميمه.





* إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري لتطوير التعليم.





* أفراح الثانوية العامة تتواصل مع سهولة الاقتصاد والإحصاء.. ضبط 7 غشاشين.. والطلاب يستعدون لمواجهة "الإنجليزي" غدًا.





* مباحثات مع بيلاروسيا للتعاون في التصنيع الحربي.





* انتهاء تنفيذ محور سمالوط الحر العام القادم.





* اكتشاف "صوامع غلال" من عصر رمسيس الثاني.





* تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ 23 يوليو.





* النقض في أحداث كرداسة: المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 عامًا لـ7 والسجن من 10 إلى 7 لـ5 آخرين.





* الزمالك مجددًا: لا تفريط في أيمن حفني.. الإدارة تعاني من تعقيدات موقف اللاعبين المعارين.





* ميدو: طموحي الإطاحة بالزمالك من الكأس.. الهجوم على أجيري يجب أن يتوقف.













الجمهورية





* السيسي.. للحكومة في اجتماع لمتابعة الاستعدادات النهائية لـ"كأس الأمم": بطولة متميزة مع الأشقاء على أرض مصر.. تنسيق بين كافة الجهات قبل الانطلاق لضمان "الصورة المثلى".. تحديد مهام الوزارات.. بطاقات للمشجعين وتجهيز حفلي الافتتاح والختام.. وفي اجتماعه مع مدبولي: توفير البيئة المواتية للاستثمار.





* مؤكدًا أن الإسلام لا يعرف "المال السايب".. المفتي: تنقيب الأهالي عن الذهب.. حرام.





* طلاب الثانوية.. عبروا الاقتصاد والإحصاء.. نصائح مستشار المادة قبل 24 ساعة: "الإنجليزي" من الكتاب المدرسي.





* الإدارية العليا: المفاضلة بين قيادات الشرطة.. من حق "الأعلى".





* شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصري.. ستاندرد تشارترد: السياسة النقدية أدت لتباطؤ التضخم.. خفض دعم الوقود ساهم في الانضباط المالي.





* النيابة الإدارية تزلزل بؤر الفساد.. محاكمة عاجلة لـ 22 مسئولًا بالإسكندرية.. أهدروا 1.3 مليار جنيه مستحقات الشواطئ.





* 193 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.. إزالة 108 حالات وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا في المقدمة.





* صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح.. المحافظ: رقابة صارمة على الاستلام والتخزين.





* "القاهرة" تستعد لمنظومة المخلفات الجديدة.. مجمع للمعالجة في 15 مايو.. وتدوير 3000 طن يوميًا.





* أجيري يحسم مصير القائمة.. استبعاد أبوجبل والمفاضلة بين الونش وأبوالفتوح.. النني يشارك في المران.. وصلاح يقود المنتخب أمام غينيا.





* الأهلي يعكسر في إسبانيا.. احتراف "هاني" مرفوض واستمرار إعارة "ريان".





* رئيس المقاصة: الاتفاق مع ميدو لم يستغرق 20 دقيقة.