اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

صحافة مصرية: الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار

صحافة مصرية: الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار

تاريخ النشر

* الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار.

* الموافقة على موازنة مجلس النواب بقيمة مليار و551 مليون جنيه.

* السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لانجاح كأس الأمم الأفريقية.

* الرئيس: الالتزام بخطط الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* الإدارية العليا: المفاضلة بين قيادات الشرطة.. من حق "الأعلى".

* 193 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.



الأهرام

* الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار.

* رئيس الوزراء يتفقد إستاد القاهرة استعدادًا لأمم إفريقيا.. مدبولي: تحسين أوضاع العاملين بالصحة ومتابعة إجراءات تصنيع "التابلت" محليًا.

* تقرير "الاستعلامات" عن الأداء الرئاسي خلال شهر مايو الماضي: نشاط مكثف للسيسي بين لقاءات مع قادة دول وجولات ميدانية وافتتاح مشروعات تنموية.

* الموافقة على موازنة مجلس النواب بقيمة مليار و551 مليون جنيه.

* العدل: جهود كبيرة لتطوير البنية التشريعية لمكافحة الفساد.

* هيئة الأوقاف تحقق أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها.

* مميش: إيرادات قياسية بعد توسعة وازدواج قناة السويس.

* القوى العاملة: العمل الدولية شريك في تعديلات قانون المنظمات النقابية.

* تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7.8% خلال مايو الماضي.

* الدولار عند أدنى مستوى منذ 27 شهرًا.

* تزويد الشبكة القومية للكهرباء بأحدث محولات رقمية في العالم.

* 9 محطات ري جاهزة للافتتاح لخدمة 200 ألف فدان.

* خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا أكتوبر المقبل.

* ربط الحوافز بالإنتاج للعاملين بالسكك الحديدية.

* الكشف عن سر بناء هرم خوفو.

* صبحي يبحث تطوير المصارعة مع رئيس الاتحاد الإفريقي.

* وسائل الإعلام العالمية تضع مصر في مقدمة المرشحين للقب الإفريقي.. "تيلي سبورت": كل الظروف مهيأة للفراعنة.. والسر "صلاح والجمهور".

* اتحاد الكرة: استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا.. ومحاولات لتأجيل القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس.

* الأهلي يترقب الشكوى المستعجلة بمركز التسوية ضد اتحاد الكرة.. ملف كامل في طريقه للفيفا.. والنادي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري.

* ارتياح في الزمالك بعد قرارات الجبلاية.. الجهاز الفني يتابع لاعبيه الدوليين.. ويطمئن على عودة ساسي للتدريبات.

* رئيس المصري ينفي طلب الأهلي والزمالك ضم إسلام عيسى.



الأخبار

* السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لانجاح كأس الأمم الأفريقية.

* الرئيس: الالتزام بخطط الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* تحرك برلماني لمواجهة الإرهاب القطري والتركي.. لجنة حقوق الإنسان: شكوى إلى جنيف لفضح انتهاكات الدوحة في اختفاء مصريين منذ 7 شهور.

* وفد من "النواب" يزور قصر عابدين بعد تجديده وترميمه.

* إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري لتطوير التعليم.

* أفراح الثانوية العامة تتواصل مع سهولة الاقتصاد والإحصاء.. ضبط 7 غشاشين.. والطلاب يستعدون لمواجهة "الإنجليزي" غدًا.

* مباحثات مع بيلاروسيا للتعاون في التصنيع الحربي.

* انتهاء تنفيذ محور سمالوط الحر العام القادم.

* اكتشاف "صوامع غلال" من عصر رمسيس الثاني.

* تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ 23 يوليو.

* النقض في أحداث كرداسة: المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 عامًا لـ7 والسجن من 10 إلى 7 لـ5 آخرين.

* الزمالك مجددًا: لا تفريط في أيمن حفني.. الإدارة تعاني من تعقيدات موقف اللاعبين المعارين.

* ميدو: طموحي الإطاحة بالزمالك من الكأس.. الهجوم على أجيري يجب أن يتوقف.



الجمهورية

* السيسي.. للحكومة في اجتماع لمتابعة الاستعدادات النهائية لـ"كأس الأمم": بطولة متميزة مع الأشقاء على أرض مصر.. تنسيق بين كافة الجهات قبل الانطلاق لضمان "الصورة المثلى".. تحديد مهام الوزارات.. بطاقات للمشجعين وتجهيز حفلي الافتتاح والختام.. وفي اجتماعه مع مدبولي: توفير البيئة المواتية للاستثمار.

* مؤكدًا أن الإسلام لا يعرف "المال السايب".. المفتي: تنقيب الأهالي عن الذهب.. حرام.

* طلاب الثانوية.. عبروا الاقتصاد والإحصاء.. نصائح مستشار المادة قبل 24 ساعة: "الإنجليزي" من الكتاب المدرسي.

* الإدارية العليا: المفاضلة بين قيادات الشرطة.. من حق "الأعلى".

* شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصري.. ستاندرد تشارترد: السياسة النقدية أدت لتباطؤ التضخم.. خفض دعم الوقود ساهم في الانضباط المالي.

* النيابة الإدارية تزلزل بؤر الفساد.. محاكمة عاجلة لـ 22 مسئولًا بالإسكندرية.. أهدروا 1.3 مليار جنيه مستحقات الشواطئ.

* 193 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.. إزالة 108 حالات وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا في المقدمة.

* صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح.. المحافظ: رقابة صارمة على الاستلام والتخزين.

* "القاهرة" تستعد لمنظومة المخلفات الجديدة.. مجمع للمعالجة في 15 مايو.. وتدوير 3000 طن يوميًا.

* أجيري يحسم مصير القائمة.. استبعاد أبوجبل والمفاضلة بين الونش وأبوالفتوح.. النني يشارك في المران.. وصلاح يقود المنتخب أمام غينيا.

* الأهلي يعكسر في إسبانيا.. احتراف "هاني" مرفوض واستمرار إعارة "ريان".

* رئيس المقاصة: الاتفاق مع ميدو لم يستغرق 20 دقيقة.
  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content