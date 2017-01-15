صحافة مصرية: الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار

تاريخ النشر
* الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار.
* الموافقة على موازنة مجلس النواب بقيمة مليار و551 مليون جنيه.
* السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لانجاح كأس الأمم الأفريقية.
* الرئيس: الالتزام بخطط الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
* الإدارية العليا: المفاضلة بين قيادات الشرطة.. من حق "الأعلى".
* 193 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.
الأهرام
* الرئيس يوجه الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار.
* رئيس الوزراء يتفقد إستاد القاهرة استعدادًا لأمم إفريقيا.. مدبولي: تحسين أوضاع العاملين بالصحة ومتابعة إجراءات تصنيع "التابلت" محليًا.
* تقرير "الاستعلامات" عن الأداء الرئاسي خلال شهر مايو الماضي: نشاط مكثف للسيسي بين لقاءات مع قادة دول وجولات ميدانية وافتتاح مشروعات تنموية.
* الموافقة على موازنة مجلس النواب بقيمة مليار و551 مليون جنيه.
* العدل: جهود كبيرة لتطوير البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
* هيئة الأوقاف تحقق أعلى نسبة تحصيل شهري في تاريخها.
* مميش: إيرادات قياسية بعد توسعة وازدواج قناة السويس.
* القوى العاملة: العمل الدولية شريك في تعديلات قانون المنظمات النقابية.
* تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7.8% خلال مايو الماضي.
* الدولار عند أدنى مستوى منذ 27 شهرًا.
* تزويد الشبكة القومية للكهرباء بأحدث محولات رقمية في العالم.
* 9 محطات ري جاهزة للافتتاح لخدمة 200 ألف فدان.
* خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا أكتوبر المقبل.
* ربط الحوافز بالإنتاج للعاملين بالسكك الحديدية.
* الكشف عن سر بناء هرم خوفو.
* صبحي يبحث تطوير المصارعة مع رئيس الاتحاد الإفريقي.
* وسائل الإعلام العالمية تضع مصر في مقدمة المرشحين للقب الإفريقي.. "تيلي سبورت": كل الظروف مهيأة للفراعنة.. والسر "صلاح والجمهور".
* اتحاد الكرة: استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا.. ومحاولات لتأجيل القيد الإفريقي إلى 5 أغسطس.
* الأهلي يترقب الشكوى المستعجلة بمركز التسوية ضد اتحاد الكرة.. ملف كامل في طريقه للفيفا.. والنادي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري.
* ارتياح في الزمالك بعد قرارات الجبلاية.. الجهاز الفني يتابع لاعبيه الدوليين.. ويطمئن على عودة ساسي للتدريبات.
* رئيس المصري ينفي طلب الأهلي والزمالك ضم إسلام عيسى.
الأخبار
* السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لانجاح كأس الأمم الأفريقية.
* الرئيس: الالتزام بخطط الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
* تحرك برلماني لمواجهة الإرهاب القطري والتركي.. لجنة حقوق الإنسان: شكوى إلى جنيف لفضح انتهاكات الدوحة في اختفاء مصريين منذ 7 شهور.
* وفد من "النواب" يزور قصر عابدين بعد تجديده وترميمه.
* إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري لتطوير التعليم.
* أفراح الثانوية العامة تتواصل مع سهولة الاقتصاد والإحصاء.. ضبط 7 غشاشين.. والطلاب يستعدون لمواجهة "الإنجليزي" غدًا.
* مباحثات مع بيلاروسيا للتعاون في التصنيع الحربي.
* انتهاء تنفيذ محور سمالوط الحر العام القادم.
* اكتشاف "صوامع غلال" من عصر رمسيس الثاني.
* تأجيل محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ 23 يوليو.
* النقض في أحداث كرداسة: المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 عامًا لـ7 والسجن من 10 إلى 7 لـ5 آخرين.
* الزمالك مجددًا: لا تفريط في أيمن حفني.. الإدارة تعاني من تعقيدات موقف اللاعبين المعارين.
* ميدو: طموحي الإطاحة بالزمالك من الكأس.. الهجوم على أجيري يجب أن يتوقف.
الجمهورية
* السيسي.. للحكومة في اجتماع لمتابعة الاستعدادات النهائية لـ"كأس الأمم": بطولة متميزة مع الأشقاء على أرض مصر.. تنسيق بين كافة الجهات قبل الانطلاق لضمان "الصورة المثلى".. تحديد مهام الوزارات.. بطاقات للمشجعين وتجهيز حفلي الافتتاح والختام.. وفي اجتماعه مع مدبولي: توفير البيئة المواتية للاستثمار.
* مؤكدًا أن الإسلام لا يعرف "المال السايب".. المفتي: تنقيب الأهالي عن الذهب.. حرام.
* طلاب الثانوية.. عبروا الاقتصاد والإحصاء.. نصائح مستشار المادة قبل 24 ساعة: "الإنجليزي" من الكتاب المدرسي.
* الإدارية العليا: المفاضلة بين قيادات الشرطة.. من حق "الأعلى".
* شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصري.. ستاندرد تشارترد: السياسة النقدية أدت لتباطؤ التضخم.. خفض دعم الوقود ساهم في الانضباط المالي.
* النيابة الإدارية تزلزل بؤر الفساد.. محاكمة عاجلة لـ 22 مسئولًا بالإسكندرية.. أهدروا 1.3 مليار جنيه مستحقات الشواطئ.
* 193 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.. إزالة 108 حالات وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا في المقدمة.
* صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح.. المحافظ: رقابة صارمة على الاستلام والتخزين.
* "القاهرة" تستعد لمنظومة المخلفات الجديدة.. مجمع للمعالجة في 15 مايو.. وتدوير 3000 طن يوميًا.
* أجيري يحسم مصير القائمة.. استبعاد أبوجبل والمفاضلة بين الونش وأبوالفتوح.. النني يشارك في المران.. وصلاح يقود المنتخب أمام غينيا.
* الأهلي يعكسر في إسبانيا.. احتراف "هاني" مرفوض واستمرار إعارة "ريان".
* رئيس المقاصة: الاتفاق مع ميدو لم يستغرق 20 دقيقة.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير