صحافة مصرية: الرئيس: دور مصر محوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة

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الأهرام
* الرئيس السيسي: مصر تغلبت على الكثير من التحديات ودفعت تكلفة كبيرة لمكافحة الإرهاب.
* علي عبدالعال يطالب الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الدستورية في الاتفاقيات.
* رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021.. ودور انعقاد جديد أكتوبر المقبل.
* «التنمية المحلية» تعقد أولى جلسات الحوار لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة.
* رئيس الوزراء يتابع نشاط الشركات الحديثة لتذليل العقبات التي تواجهها.
* البترول: توقيع تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر.
* مصر تتأهل للأولمبياد رسميا.. وتواجه كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا.
الأخبار
* الرئيس: دور مصر محوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
* فرص استثمارية هائلة في مصر بفضل نجاح الإصلاح الاقتصادي.
* ميركل تهنئ الرئيس والجالية تفاجئه بتورتة عيد ميلاده.
* العلاقات المصرية - الألمانية نموذج للتنسيق الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية.
* الاستثمارات ضرورة لأفريقيا.. وأثرها إيجابي على الجوار الأوروبي.
* مصر الثامنة عالميا في مؤشر الأمن والأمان.. الرئيس يكلف الحكومة بحل مشاكل الشركات الجديدة.
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