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صحافة مصرية: الرئيس: دور مصر محوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة

صحافة مصرية: الرئيس: دور مصر محوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة

تاريخ النشر

الأهرام

* الرئيس السيسي: مصر تغلبت على الكثير من التحديات ودفعت تكلفة كبيرة لمكافحة الإرهاب.

* علي عبدالعال يطالب الحكومة بمراعاة استيفاء الشروط الدستورية في الاتفاقيات.

* رئيس النواب: البرلمان ممتد حتى يناير 2021.. ودور انعقاد جديد أكتوبر المقبل.

* «التنمية المحلية» تعقد أولى جلسات الحوار لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة.

* رئيس الوزراء يتابع نشاط الشركات الحديثة لتذليل العقبات التي تواجهها.

* البترول: توقيع تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر.

* مصر تتأهل للأولمبياد رسميا.. وتواجه كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا.

الأخبار

* الرئيس: دور مصر محوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

* فرص استثمارية هائلة في مصر بفضل نجاح الإصلاح الاقتصادي.

* ميركل تهنئ الرئيس والجالية تفاجئه بتورتة عيد ميلاده.

* العلاقات المصرية - الألمانية نموذج للتنسيق الاقتصادي وبناء الشراكات الاقتصادية.

* الاستثمارات ضرورة لأفريقيا.. وأثرها إيجابي على الجوار الأوروبي.

* مصر الثامنة عالميا في مؤشر الأمن والأمان.. الرئيس يكلف الحكومة بحل مشاكل الشركات الجديدة.

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