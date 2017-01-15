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مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية

مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية

تاريخ النشر

* مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية.

* الاستثمارات السعودية تطرق أبواب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

* بيلاروسيا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

* المالية: 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجانًا للمواطنين.

* الحكومة تحاصر الشائعات: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.

* المكاتب استعدت للموسم الجديد.. 75 رغبة أمام تنسيق الثانوية لأول مرة.



الأهرام

* مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية.

* رئيس الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد تتطلب تنمية المهارات وتبادل الخبرات ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.

* في اجتماع منظمة الأعمال الإفريقية ــ الألمانية ببرلين.. مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بالتعاون لتعزيز الأمن البحري المشترك.

* "الأعلى للجامعات": لا تغيير في قواعد القبول بالجامعات.. اختبارات القدرات بعد امتحانات "الثانوية" بـ72 ساعة.

* طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإستاتيكا اليوم.. مؤشرات تصحيح العينة العشوائية للغة العربية تشير إلى نجاح 90% من الطلاب.

* اختبارات الطب "إلكترونية".. لأول مرة.

* فريق مصري من كليات الهندسة يحصد المركز الثاني في مسابقة عالمية.

* السجن 8 شهور لمتهمة في قضية مقتل مريم مصطفى.

* تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا يوفر في تكلفة "العملة".

* الإسكان الاجتماعي يدخل مخطط التطوير.

* الاستثمارات السعودية تطرق أبواب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

* جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة المخالفات بالتجمع الخامس.

* لجنة ضبط الأداء الرياضي بالأعلى للإعلام: تنظيم كأس الأمم الإفريقية تأكيد للريادة المصرية.

* وزير الرياضة يشارك في مهرجان للدراجات للترويج لأمم إفريقيا.

* قراءة في "سبورة أجيري" ببرج العرب.. المدرب استقر على تشكيل أمم إفريقيا ويعاني "داخليًا" أزمة الهجوم.

* لاعبو نيجيريا: فخورون بزيارة قناة السويس ونشكر حفاوة الاستقبال.

* الكاف يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.

* اليوم مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك.. والدعوة لانتخابات تكميلية.



أخبار اليوم

* بيلاروسيا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

* رئيس مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية البيلاروسية: شرف لنا أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام البرلمان.

* سفير مصر ببيلاروسيا: زيارة الرئيس تاريخية وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

* ختام ناجح لمنتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد.

* تعاون بين هيئات مكافحة الفساد الإفريقية لاستعادة الأموال المهربة للخارج.

* المؤشر الإفريقي لقياس الفساد خطوة نحو وقف نهب ثروات القارة السمراء.

* الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة والمعاشات دون حد أقصى.

* إطلاق حملة للقضاء على ختان الإناث بالمحافظات.

* وضع حجر الأساس لمشروع القطار المكهرب إبريل القادم.

‎* مصر تستضيف ملتقى مصرفيًا دوليًا يناقش غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

* المالية: 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجانًا للمواطنين.

* غدًا.. تطبيق غرامة عدم سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.

* إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الإلكترونية.

* نائب محافظ البنك المركزي: ضرورة تطبيق البنوك المركزية الإفريقية للمعايير الدولية للرقابة المصرفية.

* رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: ‎بوادر انتعاشة في السوق العقاري.. وعودة التمويل مرة أخرى.

* عكاشة: تنسيق بين البنك الأهلي ومحافظة القاهرة لإعادة المظهر الجمالي للعاصمة.

* العالم يترقب مباريات "أمم إفريقيا".

* مصر تتزين لاستقبال ضيوف "مونديال إفريقيا".

* الفراعنة يواصلون الاستعداد لمواجهة غينيا غدًا في "البروفة" الأخيرة.



الجمهورية

* مدبولي يفتتح الملتقى غدًا بحضور 15 رئيس اتحاد مقاولات.. "بناة مصر" ينافسون في المشروعات العمرانية بإفريقيا.

* هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق الألماني إلى الشعب المصري.. عمدة دورتموند: نموذج إيجابي ومؤثر.

* الحكومة تحاصر الشائعات: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.

* المكاتب استعدت للموسم الجديد.. 75 رغبة أمام تنسيق الثانوية لأول مرة.

* افتتاح التوسعات الجديدة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

* مباحثات مصرية فرنسية في الطاقة.. تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي.

* توفر 25% من التكلفة و50% من وقت الأداء.. 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني للمستحقات الحكومية.

* في ثاني ضربة موجعة خلال 72 ساعة.. الداخلية بالمرصاد لعصابة مخدرات دولية.

* الفراعنة في المركز الـ 58 عالميًا والثامن أفريقيًا.

* إندبندنت: الفراعنة سيحملون الكأس الأفريقية.

* صلاح ثاني أغلى اللاعبين في العالم.

* أجيري يعالج السلبيات قبل ودية غينيا.. توجيهات خاصة للمثلث الهجومي.. والانسجام بين الوسط والدفاع.
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