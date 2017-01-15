* مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية.







* الاستثمارات السعودية تطرق أبواب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.





* بيلاروسيا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.





* المالية: 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجانًا للمواطنين.





* الحكومة تحاصر الشائعات: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.





* المكاتب استعدت للموسم الجديد.. 75 رغبة أمام تنسيق الثانوية لأول مرة.













الأهرام





* مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية.





* رئيس الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد تتطلب تنمية المهارات وتبادل الخبرات ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.





* في اجتماع منظمة الأعمال الإفريقية ــ الألمانية ببرلين.. مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بالتعاون لتعزيز الأمن البحري المشترك.





* "الأعلى للجامعات": لا تغيير في قواعد القبول بالجامعات.. اختبارات القدرات بعد امتحانات "الثانوية" بـ72 ساعة.





* طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإستاتيكا اليوم.. مؤشرات تصحيح العينة العشوائية للغة العربية تشير إلى نجاح 90% من الطلاب.





* اختبارات الطب "إلكترونية".. لأول مرة.





* فريق مصري من كليات الهندسة يحصد المركز الثاني في مسابقة عالمية.





* السجن 8 شهور لمتهمة في قضية مقتل مريم مصطفى.





* تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا يوفر في تكلفة "العملة".





* الإسكان الاجتماعي يدخل مخطط التطوير.





* الاستثمارات السعودية تطرق أبواب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.





* جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة المخالفات بالتجمع الخامس.





* لجنة ضبط الأداء الرياضي بالأعلى للإعلام: تنظيم كأس الأمم الإفريقية تأكيد للريادة المصرية.





* وزير الرياضة يشارك في مهرجان للدراجات للترويج لأمم إفريقيا.





* قراءة في "سبورة أجيري" ببرج العرب.. المدرب استقر على تشكيل أمم إفريقيا ويعاني "داخليًا" أزمة الهجوم.





* لاعبو نيجيريا: فخورون بزيارة قناة السويس ونشكر حفاوة الاستقبال.





* الكاف يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.





* اليوم مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك.. والدعوة لانتخابات تكميلية.













أخبار اليوم





* بيلاروسيا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.





* رئيس مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية البيلاروسية: شرف لنا أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام البرلمان.





* سفير مصر ببيلاروسيا: زيارة الرئيس تاريخية وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين.





* ختام ناجح لمنتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد.





* تعاون بين هيئات مكافحة الفساد الإفريقية لاستعادة الأموال المهربة للخارج.





* المؤشر الإفريقي لقياس الفساد خطوة نحو وقف نهب ثروات القارة السمراء.





* الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة والمعاشات دون حد أقصى.





* إطلاق حملة للقضاء على ختان الإناث بالمحافظات.





* وضع حجر الأساس لمشروع القطار المكهرب إبريل القادم.





‎* مصر تستضيف ملتقى مصرفيًا دوليًا يناقش غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.





* المالية: 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجانًا للمواطنين.





* غدًا.. تطبيق غرامة عدم سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.





* إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الإلكترونية.





* نائب محافظ البنك المركزي: ضرورة تطبيق البنوك المركزية الإفريقية للمعايير الدولية للرقابة المصرفية.





* رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: ‎بوادر انتعاشة في السوق العقاري.. وعودة التمويل مرة أخرى.





* عكاشة: تنسيق بين البنك الأهلي ومحافظة القاهرة لإعادة المظهر الجمالي للعاصمة.





* العالم يترقب مباريات "أمم إفريقيا".





* مصر تتزين لاستقبال ضيوف "مونديال إفريقيا".





* الفراعنة يواصلون الاستعداد لمواجهة غينيا غدًا في "البروفة" الأخيرة.













الجمهورية





* مدبولي يفتتح الملتقى غدًا بحضور 15 رئيس اتحاد مقاولات.. "بناة مصر" ينافسون في المشروعات العمرانية بإفريقيا.





* هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق الألماني إلى الشعب المصري.. عمدة دورتموند: نموذج إيجابي ومؤثر.





* الحكومة تحاصر الشائعات: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.





* المكاتب استعدت للموسم الجديد.. 75 رغبة أمام تنسيق الثانوية لأول مرة.





* افتتاح التوسعات الجديدة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ.





* مباحثات مصرية فرنسية في الطاقة.. تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي.





* توفر 25% من التكلفة و50% من وقت الأداء.. 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني للمستحقات الحكومية.





* في ثاني ضربة موجعة خلال 72 ساعة.. الداخلية بالمرصاد لعصابة مخدرات دولية.





* الفراعنة في المركز الـ 58 عالميًا والثامن أفريقيًا.





* إندبندنت: الفراعنة سيحملون الكأس الأفريقية.





* صلاح ثاني أغلى اللاعبين في العالم.





* أجيري يعالج السلبيات قبل ودية غينيا.. توجيهات خاصة للمثلث الهجومي.. والانسجام بين الوسط والدفاع.