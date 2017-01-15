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* مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية.
* الاستثمارات السعودية تطرق أبواب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
* بيلاروسيا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.
* المالية: 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجانًا للمواطنين.
* الحكومة تحاصر الشائعات: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.
* المكاتب استعدت للموسم الجديد.. 75 رغبة أمام تنسيق الثانوية لأول مرة.
الأهرام
* مصر ترفض المساس بحرية الملاحة وأمن الممرات المائية والبحرية.
* رئيس الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد تتطلب تنمية المهارات وتبادل الخبرات ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.
* في اجتماع منظمة الأعمال الإفريقية ــ الألمانية ببرلين.. مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بالتعاون لتعزيز الأمن البحري المشترك.
* "الأعلى للجامعات": لا تغيير في قواعد القبول بالجامعات.. اختبارات القدرات بعد امتحانات "الثانوية" بـ72 ساعة.
* طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإستاتيكا اليوم.. مؤشرات تصحيح العينة العشوائية للغة العربية تشير إلى نجاح 90% من الطلاب.
* اختبارات الطب "إلكترونية".. لأول مرة.
* فريق مصري من كليات الهندسة يحصد المركز الثاني في مسابقة عالمية.
* السجن 8 شهور لمتهمة في قضية مقتل مريم مصطفى.
* تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا يوفر في تكلفة "العملة".
* الإسكان الاجتماعي يدخل مخطط التطوير.
* الاستثمارات السعودية تطرق أبواب العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
* جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة لإزالة المخالفات بالتجمع الخامس.
* لجنة ضبط الأداء الرياضي بالأعلى للإعلام: تنظيم كأس الأمم الإفريقية تأكيد للريادة المصرية.
* وزير الرياضة يشارك في مهرجان للدراجات للترويج لأمم إفريقيا.
* قراءة في "سبورة أجيري" ببرج العرب.. المدرب استقر على تشكيل أمم إفريقيا ويعاني "داخليًا" أزمة الهجوم.
* لاعبو نيجيريا: فخورون بزيارة قناة السويس ونشكر حفاوة الاستقبال.
* الكاف يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة.
* اليوم مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك.. والدعوة لانتخابات تكميلية.
أخبار اليوم
* بيلاروسيا تشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.
* رئيس مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية البيلاروسية: شرف لنا أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام البرلمان.
* سفير مصر ببيلاروسيا: زيارة الرئيس تاريخية وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين.
* ختام ناجح لمنتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد.
* تعاون بين هيئات مكافحة الفساد الإفريقية لاستعادة الأموال المهربة للخارج.
* المؤشر الإفريقي لقياس الفساد خطوة نحو وقف نهب ثروات القارة السمراء.
* الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة والمعاشات دون حد أقصى.
* إطلاق حملة للقضاء على ختان الإناث بالمحافظات.
* وضع حجر الأساس لمشروع القطار المكهرب إبريل القادم.
* مصر تستضيف ملتقى مصرفيًا دوليًا يناقش غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
* المالية: 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع جاهزة مجانًا للمواطنين.
* غدًا.. تطبيق غرامة عدم سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.
* إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الإلكترونية.
* نائب محافظ البنك المركزي: ضرورة تطبيق البنوك المركزية الإفريقية للمعايير الدولية للرقابة المصرفية.
* رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: بوادر انتعاشة في السوق العقاري.. وعودة التمويل مرة أخرى.
* عكاشة: تنسيق بين البنك الأهلي ومحافظة القاهرة لإعادة المظهر الجمالي للعاصمة.
* العالم يترقب مباريات "أمم إفريقيا".
* مصر تتزين لاستقبال ضيوف "مونديال إفريقيا".
* الفراعنة يواصلون الاستعداد لمواجهة غينيا غدًا في "البروفة" الأخيرة.
الجمهورية
* مدبولي يفتتح الملتقى غدًا بحضور 15 رئيس اتحاد مقاولات.. "بناة مصر" ينافسون في المشروعات العمرانية بإفريقيا.
* هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق الألماني إلى الشعب المصري.. عمدة دورتموند: نموذج إيجابي ومؤثر.
* الحكومة تحاصر الشائعات: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.
* المكاتب استعدت للموسم الجديد.. 75 رغبة أمام تنسيق الثانوية لأول مرة.
* افتتاح التوسعات الجديدة لمسجد الصحابة بشرم الشيخ.
* مباحثات مصرية فرنسية في الطاقة.. تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي.
* توفر 25% من التكلفة و50% من وقت الأداء.. 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني للمستحقات الحكومية.
* في ثاني ضربة موجعة خلال 72 ساعة.. الداخلية بالمرصاد لعصابة مخدرات دولية.
* الفراعنة في المركز الـ 58 عالميًا والثامن أفريقيًا.
* إندبندنت: الفراعنة سيحملون الكأس الأفريقية.
* صلاح ثاني أغلى اللاعبين في العالم.
* أجيري يعالج السلبيات قبل ودية غينيا.. توجيهات خاصة للمثلث الهجومي.. والانسجام بين الوسط والدفاع.
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