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صحافة مصرية: السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

صحافة مصرية: السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

تاريخ النشر

الجمهورية

* السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

* الآثار: تأجيل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للحضارة لنهاية العام.

* النائب محمد اسماعيل: "مصر في قلب افريقيا" تستهدف زيادة التبادل التجاري.

* النيابة تصرح بدفن عامل سقط من اعلى ونش فى بولاق الدكرور.

* أمن الجيزة يضبط عاطل وبحوزته اسلحة نارية وذخائر.

* المعهد القومى للإدارة يطلق البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجى".

* الملا: إنتاج "ظهر" يتخطى ال 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية ٢٠١٩.

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