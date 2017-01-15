صحافة مصرية: السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي

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الجمهورية
* السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
* الآثار: تأجيل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للحضارة لنهاية العام.
* النائب محمد اسماعيل: "مصر في قلب افريقيا" تستهدف زيادة التبادل التجاري.
* النيابة تصرح بدفن عامل سقط من اعلى ونش فى بولاق الدكرور.
* أمن الجيزة يضبط عاطل وبحوزته اسلحة نارية وذخائر.
* المعهد القومى للإدارة يطلق البرنامج التدريبي "التفكير والتخطيط الاستراتيجى".
* الملا: إنتاج "ظهر" يتخطى ال 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا قبل نهاية ٢٠١٩.
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