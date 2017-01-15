صحافة مصرية: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

* الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان خلال لقائه وليد جنبلاط.

* "الطيران" تعلن ختام موسم الحج بوصول 110 آلاف حاج إلى المطارات المصرية.

* رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة".

* بدء العمل بلائحة "الأعلى للإعلام" للضوابط والمعايير الإعلامية.





الأهرام

* الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان خلال لقائه وليد جنبلاط.

* مدبولي: مصر تولي لبنان اهتمامًا خاصًا ومستعدون لتقديم خبراتنا في المجالات التنموية.

* رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

* شيخ الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي.. ويفتتح قسم جراحة القلب والصدر.

* السفير المصري في بولندا يؤكد أهمية زيارات الوفود الاقتصادية في تدعيم العلاقات بين البلدين.

* مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان: التزام وطني غير مسبوق للقضاء على ختان الإناث في مصر.

* مايا مرسي: التعاون بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الخيار الوحيد للقضاء على ختان الإناث.

* "الطيران" تعلن ختام موسم الحج بوصول 110 آلاف حاج إلى المطارات المصرية.

* الكبد المصري: 4364 كشفًا طبيًا و354 فبيروسكان وعلاج 507 من فيروس B مجانًا خلال أغسطس.

* مؤتمر أمراض الدم: اكتشاف أدوية جديدة تبث أمل لمرضى الهيموفليليا.

* "التعليم" تعلن فتح باب الالتحاق بأول مدرسة تكنولوجيا لصناعة الحلي والمجوهرات.

* الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.7 مليون طن.

* "الزراعة" تعلن فتح سوق جديد للبلح المصري في الصين.

* الزمالك يتدرب على ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

* رامي ربيعة يغيب عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.





الأخبار

* رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة".

* "الوزراء" يوجه ببدء برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.

* مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي يلقي كلمة بمنتدى الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان.

* منح دراسية من مصر لطلبة مالاوي.

* "التعليم" تنظم حفل تكريم لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

* أمين "البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف تنطلق إلى "العاشر".

* وزير الطيران المدني يبحث النهوض بالرياضات الجوية والطيران الخفيف.

* جثمان السفير الروسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى موسكو.

* بدء العمل بلائحة "الأعلى للإعلام" للضوابط والمعايير الإعلامية.

* "الأعلى للإعلام" يحدد زمن جميع البرامج التليفزيونية.

* تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا.

* تخفيضات من مصر للطيران على بعض الوجهات الأفريقية والعربية.

* مرصد الكهرباء: 16 ألفًا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل.

* محافظ قنا: فحص 278 ألف و 595 نخلة لمكافحة سوسة النخيل.

* جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

* إحباط تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية بمطار الغردقة.

* ضبط سيارتين محملتين بـ20 ألف علبة سجائر مهربة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط.

* ناشئات مصر يهزمن بورتريكو في بطولة العالم للكرة الطائرة.

* بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لنهائي الكأس أمام الزمالك.