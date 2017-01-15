صحافة مصرية: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

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* الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان خلال لقائه وليد جنبلاط.
* "الطيران" تعلن ختام موسم الحج بوصول 110 آلاف حاج إلى المطارات المصرية.
* رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة".
* بدء العمل بلائحة "الأعلى للإعلام" للضوابط والمعايير الإعلامية.
الأهرام
* الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان خلال لقائه وليد جنبلاط.
* مدبولي: مصر تولي لبنان اهتمامًا خاصًا ومستعدون لتقديم خبراتنا في المجالات التنموية.
* رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.
* شيخ الأزهر يتفقد مستشفى باب الشعرية الجامعي.. ويفتتح قسم جراحة القلب والصدر.
* السفير المصري في بولندا يؤكد أهمية زيارات الوفود الاقتصادية في تدعيم العلاقات بين البلدين.
* مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان: التزام وطني غير مسبوق للقضاء على ختان الإناث في مصر.
* مايا مرسي: التعاون بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الخيار الوحيد للقضاء على ختان الإناث.
* "الطيران" تعلن ختام موسم الحج بوصول 110 آلاف حاج إلى المطارات المصرية.
* الكبد المصري: 4364 كشفًا طبيًا و354 فبيروسكان وعلاج 507 من فيروس B مجانًا خلال أغسطس.
* مؤتمر أمراض الدم: اكتشاف أدوية جديدة تبث أمل لمرضى الهيموفليليا.
* "التعليم" تعلن فتح باب الالتحاق بأول مدرسة تكنولوجيا لصناعة الحلي والمجوهرات.
* الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.7 مليون طن.
* "الزراعة" تعلن فتح سوق جديد للبلح المصري في الصين.
* الزمالك يتدرب على ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة بيراميدز.
* رامي ربيعة يغيب عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
الأخبار
* رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة".
* "الوزراء" يوجه ببدء برنامج استبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة.
* مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي يلقي كلمة بمنتدى الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان.
* منح دراسية من مصر لطلبة مالاوي.
* "التعليم" تنظم حفل تكريم لأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
* أمين "البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف تنطلق إلى "العاشر".
* وزير الطيران المدني يبحث النهوض بالرياضات الجوية والطيران الخفيف.
* جثمان السفير الروسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى موسكو.
* بدء العمل بلائحة "الأعلى للإعلام" للضوابط والمعايير الإعلامية.
* "الأعلى للإعلام" يحدد زمن جميع البرامج التليفزيونية.
* تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا.
* تخفيضات من مصر للطيران على بعض الوجهات الأفريقية والعربية.
* مرصد الكهرباء: 16 ألفًا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل.
* محافظ قنا: فحص 278 ألف و 595 نخلة لمكافحة سوسة النخيل.
* جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.
* إحباط تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية بمطار الغردقة.
* ضبط سيارتين محملتين بـ20 ألف علبة سجائر مهربة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط.
* ناشئات مصر يهزمن بورتريكو في بطولة العالم للكرة الطائرة.
* بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لنهائي الكأس أمام الزمالك.
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