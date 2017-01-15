صحافة مصرية: السيسى يهنئ بوتين بالعيد القومى

عبد الوهاب قتاية: ثقافتي ووجداني وشخصيتي تشكلت في المحمودية

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال الإعلامي الكبير عبد الوهاب قتاية أن الفضل يرجع للمحمودية في تكوينه الثقافي والسياسي والإعلامي ومرحلة الدراسة حيث كانت توفر