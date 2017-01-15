صحافة مصرية: شعراوي: لا حصانة لأي منصب والفيصل خدمة المواطنين

- "البحوث الإسلامية" يطلق قافلة توعوية إلى مطروح

- وزير النقل: لدينا نية لتشغيل القطارات الملغية وازدواج الخطوط

الأهرام

- مدبولي يكلف بسرعة التعاقد مع شركة متخصصة تتولى أعمال صيانة الصوامع

- عبد العال: التصويت نداء بالاسم على مشروع باستمرار القانون المنظم لبعض إجراءات الطعن لـ 3 سنوات.. غدا

- الانتخابات الطلابية ومادة التعيين على "طاولة" المجلس الأعلى للجامعات.. اليوم

- "البحوث الإسلامية" يطلق قافلة توعوية إلى مطروح

- "الصحفيين" تعلن فتح الحجز لوحدات سكنية بهيئة الأوقاف اعتبارا من الغد

- "التضامن": التعاون مع الهيئات الدولية الشريكة لتطوير مؤسسات الرعاية وقافلة طبية لرعاية أبناء دور التربية

- البابا تواضروس يستقبل وفد مبادرة "بناة الحوار"

- البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الحفاظ على التراث المعماري





الأخبار

- وفد سنغافوري يبحث التعاون مع مصر في مجال النفط والغاز

- وزير النقل: لدينا نية لتشغيل القطارات الملغية وازدواج الخطوط

- فرج عامر يحتوى أزمة بين وكيل النواب ووزير الصناعة

- شعراوي: لا حصانة لأي منصب والفيصل خدمة المواطنين

- مصريان يفوزان فى تصفيات «رواد الأعمال»

- حسين زين يشارك باجتماعات اتحاد الإذاعات الأسيوية