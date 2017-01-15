* الحكومة الفلسطينية تتخذ خطوات بشأن "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل.

* رئيس الأركان الجزائري: الوضع لا يحتمل مزيدًا من تأخير الانتخابات الرئاسية.

* موسكو وواشنطن نحو استعادة "التنسيق العسكري" في سوريا.

* الجامعة العربية تطالب بتحرك لحماية الولاية القانونية لـ"الأونروا".

* "إسرائيل": إعلان "الخطة الأمريكية" مباشرة بعد انتخابات "الكنيست".

* "السيادي" السوداني: لن نسمح بوجود حزب البشير في "الانتقالية".





الاتحاد الإماراتية

* الحكومة الفلسطينية تتخذ خطوات بشأن "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل.

* محمد بن زايد: الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات.

* قرقاش: الأولوية لوحدة الصف ومواجهة الحوثيين.

* سقوط "باليستي" حوثي شمال صعدة.

* الحريري: "حزب الله" مشكلة إقليمية قد تجرنا إلى حرب.

* قطر تستفز الفلسطينيين: مشكلة غزة تحل بالمال!

* تراجع بورصة قطر بضغط التأمين والعقارات.

* "ذي فيدراليست" تحذر الأمريكيين من القيام بأي أعمال تجارية أو استثمارات مع الدوحة.

* "نيويورك تايمز" تكشف توسع التحقيقات بتمويل قطر المشبوه للجامعات الأمريكية.

* البرهان: الأجهزة الأمنية ترصد تحركات حزب البشير.

* مصادر لـ"الاتحاد": السراج يجري اتصالات مع "الإخوان" لتعديل وزاري بليبيا.

* الكشف عن محاولة انقلابية على السبسي قبل وفاته.

* رئيس الأركان الجزائري: الوضع لا يحتمل مزيدًا من تأخير الانتخابات الرئاسية.

* برلمان بريطانيا يقر تشريعًا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

* جونسون يحث نواب المعارضة على تأييد انتخابات مبكرة في بريطانيا.

* حزب المستشارة ميركل يدعو لتأسيس صندوق عالمي لحماية الغابات.

* الولايات المتحدة تفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق.

* واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في إيران.

* "دوريان" يقترب من فلوريدا بعدما عاث فسادًا في الباهاما.

* الحكومة الأفغانية قلقة إزاء "مخاطر" اتفاق أمريكا وطالبان.

* استسلام العشرات من مقاتلي طالبان وداعش للسلطات الأفغانية.

* 21 قتيلًا جراء حريق مصنع للألعاب في الهند.

* سحب مشروع قانون أثار أزمة في هونج كونج.





الشرق الأوسط

* نصر الحريري لـ"الشرق الأوسط": مساعٍ لتشكيل "الدستورية" قبل الـ 20 من الشهر الحالي.

* موسكو وواشنطن نحو استعادة "التنسيق العسكري" في سوريا.

* إردوغان: إدلب تتعرض للتدمير البطيء وتواجه سيناريو حلب.

* الجامعة العربية تطالب بتحرك لحماية الولاية القانونية لـ"الأونروا".

* إمام الأقصى يحذّر من أساليب جديدة للسيطرة على الممتلكات في القدس.

* نتنياهو في الخليل وسط حراسة مشددة وتأكيد على "الوجود اليهودي".

* إسرائيل تسرب صورًا لـ"قاعدة إيرانية" شرق سوريا و"مصنع صواريخ" في لبنان.

* بري: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب ضدنا.

* المطارنة الموارنة ضد استدراج لبنان إلى حرب بالنيابة.

* قائد "اليونيفيل" يطلب إخلاء جنوب الليطاني من المسلحين.

* التحالف السعودي ـ الإماراتي يؤكد مساعيه لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

* "الانتقالي" يبدأ في جدة حوارًا غير مباشر مع الحكومة اليمنية.

* تحرير مواقع استراتيجية في صعدة وتدمير آليات حوثية في حرض.

* تقارير دولية تدين الميليشيات الحوثية وتفضح جرائمها بحق اليمنيين.

* فرنسا تعرض مساعدتها على السودان... ووزير خارجيتها إلى الخرطوم الجمعة.

* سلامة يحذّر من "المرتزقة والانتهاكات الروتينية" لحظر الأسلحة في ليبيا.

* الجزائر: مساعٍ لإقالة أمين عام "جبهة التحرير" بعد اتهامه بالفساد.

* مقتل 14 شخصًا بانفجار لغم في مالي.

* عودء الهدوء إلى جوهانسبرج بعد عنف ضد الأجانب.

* احتجاجات ضد النفوذ الصيني في كازاخستان.

* بابا الفاتيكان يبدأ من موزمبيق جولة أفريقية.

* إيطاليا: كونتي يشكّل حكومة "ترمم العلاقات" مع الحلفاء الأوروبيين.

* "البنتاجون" يلغي مشاريع عسكرية لتوفير تمويل بناء الجدار الحدودي.

* الأمم المتحدة: 70 ألف شخص بحاجة لمساعدة فورية في الباهاماس بسبب الإعصار دوريان.





الخليج الإماراتية

* "إسرائيل": إعلان "الخطة الأمريكية" مباشرة بعد انتخابات "الكنيست".

* إحباط هجوم حكومي في إدلب.. وروسيا تؤمن حماية للقوات التركية.

* باشليه: 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر.

* ترحيل 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول.

* آلاف الأطفال محرومون من التعليم شمال غربي سوريا.

* الجبير وعبدالله بن زايد في باكستان لتهدئة "كشمير".

* الميليشيات تستمر في وتيرة خروقها بالحديدة.

* 638 انتهاكًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع.

* الكويت: مسودة أولية لحل مشكلة "البدون".

* ضابط أمريكي: وزير داخلية قطر السابق على صلة بمدبر "11 سبتمبر".

* أحد مؤلفي "أوراق قطر": الدوحة قدمت 170 مليون يورو لجماعات إرهابية بأوروبا.

* الحلبوسي: العراق لن يكون جزءًا من الصراعات الدولية.

* روحاني: إيران ستعيد تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

* إيران تقلل من أهمية عقوبات أمريكية على وكالة الفضاء.

* طهران تفرج عن سبعة من طاقم ناقلة بريطانية محتجزة.

* "السيادي" السوداني: لن نسمح بوجود حزب البشير في "الانتقالية".

* سلامة يدعو مجلس الأمن إلى التوافق لإنهاء النزاع الليبي.

* الجيش الجزائري يؤكد تمسكه بالحل الدستوري للأزمة الراهنة.

* روسيا والهند تدعمان علاقات تجارية مشروعة مع إيران.