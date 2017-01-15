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* الحكومة الفلسطينية تتخذ خطوات بشأن "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل.
* رئيس الأركان الجزائري: الوضع لا يحتمل مزيدًا من تأخير الانتخابات الرئاسية.
* موسكو وواشنطن نحو استعادة "التنسيق العسكري" في سوريا.
* الجامعة العربية تطالب بتحرك لحماية الولاية القانونية لـ"الأونروا".
* "إسرائيل": إعلان "الخطة الأمريكية" مباشرة بعد انتخابات "الكنيست".
* "السيادي" السوداني: لن نسمح بوجود حزب البشير في "الانتقالية".
الاتحاد الإماراتية
* الحكومة الفلسطينية تتخذ خطوات بشأن "الانفكاك التدريجي" عن إسرائيل.
* محمد بن زايد: الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات.
* قرقاش: الأولوية لوحدة الصف ومواجهة الحوثيين.
* سقوط "باليستي" حوثي شمال صعدة.
* الحريري: "حزب الله" مشكلة إقليمية قد تجرنا إلى حرب.
* قطر تستفز الفلسطينيين: مشكلة غزة تحل بالمال!
* تراجع بورصة قطر بضغط التأمين والعقارات.
* "ذي فيدراليست" تحذر الأمريكيين من القيام بأي أعمال تجارية أو استثمارات مع الدوحة.
* "نيويورك تايمز" تكشف توسع التحقيقات بتمويل قطر المشبوه للجامعات الأمريكية.
* البرهان: الأجهزة الأمنية ترصد تحركات حزب البشير.
* مصادر لـ"الاتحاد": السراج يجري اتصالات مع "الإخوان" لتعديل وزاري بليبيا.
* الكشف عن محاولة انقلابية على السبسي قبل وفاته.
* رئيس الأركان الجزائري: الوضع لا يحتمل مزيدًا من تأخير الانتخابات الرئاسية.
* برلمان بريطانيا يقر تشريعًا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
* جونسون يحث نواب المعارضة على تأييد انتخابات مبكرة في بريطانيا.
* حزب المستشارة ميركل يدعو لتأسيس صندوق عالمي لحماية الغابات.
* الولايات المتحدة تفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق.
* واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في إيران.
* "دوريان" يقترب من فلوريدا بعدما عاث فسادًا في الباهاما.
* الحكومة الأفغانية قلقة إزاء "مخاطر" اتفاق أمريكا وطالبان.
* استسلام العشرات من مقاتلي طالبان وداعش للسلطات الأفغانية.
* 21 قتيلًا جراء حريق مصنع للألعاب في الهند.
* سحب مشروع قانون أثار أزمة في هونج كونج.
الشرق الأوسط
* نصر الحريري لـ"الشرق الأوسط": مساعٍ لتشكيل "الدستورية" قبل الـ 20 من الشهر الحالي.
* موسكو وواشنطن نحو استعادة "التنسيق العسكري" في سوريا.
* إردوغان: إدلب تتعرض للتدمير البطيء وتواجه سيناريو حلب.
* الجامعة العربية تطالب بتحرك لحماية الولاية القانونية لـ"الأونروا".
* إمام الأقصى يحذّر من أساليب جديدة للسيطرة على الممتلكات في القدس.
* نتنياهو في الخليل وسط حراسة مشددة وتأكيد على "الوجود اليهودي".
* إسرائيل تسرب صورًا لـ"قاعدة إيرانية" شرق سوريا و"مصنع صواريخ" في لبنان.
* بري: لبنان في عين العاصفة وهناك حرب ضدنا.
* المطارنة الموارنة ضد استدراج لبنان إلى حرب بالنيابة.
* قائد "اليونيفيل" يطلب إخلاء جنوب الليطاني من المسلحين.
* التحالف السعودي ـ الإماراتي يؤكد مساعيه لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
* "الانتقالي" يبدأ في جدة حوارًا غير مباشر مع الحكومة اليمنية.
* تحرير مواقع استراتيجية في صعدة وتدمير آليات حوثية في حرض.
* تقارير دولية تدين الميليشيات الحوثية وتفضح جرائمها بحق اليمنيين.
* فرنسا تعرض مساعدتها على السودان... ووزير خارجيتها إلى الخرطوم الجمعة.
* سلامة يحذّر من "المرتزقة والانتهاكات الروتينية" لحظر الأسلحة في ليبيا.
* الجزائر: مساعٍ لإقالة أمين عام "جبهة التحرير" بعد اتهامه بالفساد.
* مقتل 14 شخصًا بانفجار لغم في مالي.
* عودء الهدوء إلى جوهانسبرج بعد عنف ضد الأجانب.
* احتجاجات ضد النفوذ الصيني في كازاخستان.
* بابا الفاتيكان يبدأ من موزمبيق جولة أفريقية.
* إيطاليا: كونتي يشكّل حكومة "ترمم العلاقات" مع الحلفاء الأوروبيين.
* "البنتاجون" يلغي مشاريع عسكرية لتوفير تمويل بناء الجدار الحدودي.
* الأمم المتحدة: 70 ألف شخص بحاجة لمساعدة فورية في الباهاماس بسبب الإعصار دوريان.
الخليج الإماراتية
* "إسرائيل": إعلان "الخطة الأمريكية" مباشرة بعد انتخابات "الكنيست".
* إحباط هجوم حكومي في إدلب.. وروسيا تؤمن حماية للقوات التركية.
* باشليه: 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر.
* ترحيل 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول.
* آلاف الأطفال محرومون من التعليم شمال غربي سوريا.
* الجبير وعبدالله بن زايد في باكستان لتهدئة "كشمير".
* الميليشيات تستمر في وتيرة خروقها بالحديدة.
* 638 انتهاكًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع.
* الكويت: مسودة أولية لحل مشكلة "البدون".
* ضابط أمريكي: وزير داخلية قطر السابق على صلة بمدبر "11 سبتمبر".
* أحد مؤلفي "أوراق قطر": الدوحة قدمت 170 مليون يورو لجماعات إرهابية بأوروبا.
* الحلبوسي: العراق لن يكون جزءًا من الصراعات الدولية.
* روحاني: إيران ستعيد تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
* إيران تقلل من أهمية عقوبات أمريكية على وكالة الفضاء.
* طهران تفرج عن سبعة من طاقم ناقلة بريطانية محتجزة.
* "السيادي" السوداني: لن نسمح بوجود حزب البشير في "الانتقالية".
* سلامة يدعو مجلس الأمن إلى التوافق لإنهاء النزاع الليبي.
* الجيش الجزائري يؤكد تمسكه بالحل الدستوري للأزمة الراهنة.
* روسيا والهند تدعمان علاقات تجارية مشروعة مع إيران.
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