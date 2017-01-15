صحافة عربية: 70 جريحًا برصاص الاحتلال في غزة بجمعة "الأرض مش للبيع"

* 70 جريحًا برصاص الاحتلال في غزة بجمعة "الأرض مش للبيع".

* أمريكا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران.

* واشنطن تقود "حملة دبلوماسية وأمنية" تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل.

* إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم.

* رئيس موريتانيا: مقاطعة قطر شرف.. وديمقراطيتها "نصف هكتار".

* بابا الفاتيكان يدعو إلى اعتبار المسلمين "شركاء".

الاتحاد الإماراتية

* 70 جريحًا برصاص الاحتلال في غزة بجمعة "الأرض مش للبيع".

* الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية تعليق المساعدات الأممية.

* الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء.

* "التحالف" يسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي من صنعاء.

* "التحالف" يحبط عمليات إرهابية لـ"الحوثيين" بقوارب مفخخة.

* السودان: مساعٍ لحل الأزمة "بعيدًا عن الإعلام".

* مصدر ليبي لـ"الاتحاد": شحنة أسلحة تركية جديدة في طريقها إلى مصراتة.

* الشرطة الجزائرية تلاحق "الأعلام الأمازيغية" في المسيرات.

* روسيا تبدأ تصنيع أسرع مقاتلة اعتراضية خفية في العالم.

* بوتن يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إلى جورجيا.

* رئيس برلمان جورجيا يستقيل بعد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

* قبرص تعرب عن ارتياحها إزاء بيان المجلس الأوروبي بشأن النزاع مع تركيا.

* "فورين بوليسي": فرصة إمام أوغلو في الانتخابات قوية لإنهاء استبداد "العدالة والتنمية".

* ميركل: إصلاحات منطقة اليورو لم تكتمل ولا أغلبية لـ"رئاسة المفوضية الأوروبية".

* أمريكا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران.

* أمريكا تضيف خمس شركات صينية لـ"القائمة السوداء".

* أمريكا تحذر الهند من شراء "أس 400" الروسية.

* الكونجرس يطالب ترامب بتصنيف "الجزيرة" عميلًا لقطر في أمريكا.

الشرق الأوسط

* واشنطن تقود "حملة دبلوماسية وأمنية" تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل.

* 3 آلاف غارة خلال 3 أيام على "مثلث الشمال" السوري.

* 16 مجزرة منذ بدء القصف على إدلب وجوارها.

* قبائل سورية ترفض وجود القوات الأجنبية.

* إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم.

* جنود الاحتلال يعتدون على مسيرتي احتجاج سلميتين في نعالين وكفر قدوم.

* رئيس الموساد الأسبق يتهم نتنياهو بإفشال جهود السلام مع الفلسطينيين.

* نيجيرفان بارزاني يبحث مع إردوغان التعاون الأمني والاقتصادي.

* وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض.

* "الإيقاد" تطالب جوبا بالإسراع بدفع مستحقاتها لتنفيذ اتفاق السلام.

* "الجيش الوطني" يعلن انشقاق ثاني كتيبة عسكرية عن حكومة السراج.

* الرئيس الموريتاني: ما تقوم به قطر يساوي ما قامت به ألمانيا النازية.

* مصرع 18 من تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى بعملية عسكرية خاصة.

* تسيبراس يحذّر تركيا من عواقب تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز.

* الاتحاد الأوروبي يحذر لندن: "بريكست" غير قابل للتفاوض.

* ترمب يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع.

* حملة ترمب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين تواجه تحديات.

* "إف بي آي" يعتقل لاجئًا سوريًا خطط لهجمات على كنائس في بنسلفانيا الأمريكية.

* شي يختتم زيارته "الرمزية" لكوريا الشمالية قبل قمة العشرين.

* تجدد احتجاجات هونج كونج ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين.

الخليج الإماراتية

* المعلم يبدأ زيارة إلى بيونج يانج.

* مقتل وجرح 2439 يمنيًا بخروق الحوثي لهدنة الحديدة.

* الإمارات تنظم زفافًا جماعيًا لـ 200 شاب وفتاة في المخا.

* 10 قتلى بتفجير انتحاري داخل مسجد في بغداد.

* اعتقال 12 "داعشيًا" بينهم ثلاث سوريات بالموصل.

* فهد آل ثاني: "الحمَدين" شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة.

* انتهاكات "الحمدين" بليبيا أمام "الجنائية الدولية".

* معارضة قطرية تفضح تدخل الدوحة في تصنيف جامعتها عالميًا.

* "مسيرة" إيرانية قد تكون حلقت فوق الناقلة اليابانية.

* "قوى التغيير" السودانية تعلن قبول المبادرة الإثيوبية.

* اعتقالات في تظاهرات "الجمعة الملغمة" بالعاصمة الجزائرية.

* رئيس موريتانيا: مقاطعة قطر شرف.. وديمقراطيتها "نصف هكتار".

* مرشح السلطة للرئاسة الموريتانية يعد بالأمن والعدالة الاجتماعية.

* ريابكوف: روسيا ستساعد إيران إذا لم يتم تدشين قناة للمدفوعات.

* مولدوفا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس.

* "الشعوب" يتحدى أوجلان ويؤيد إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول.

* الحلف الأطلسي يستعد لإعلان الفضاء "ساحة للحرب".

* بابا الفاتيكان يدعو إلى اعتبار المسلمين "شركاء".

* البيت الأبيض: ترامب بحث مع محمد بن سلمان التهديد الإيراني.

* ترامب: طهران لن تمتلك "النووي" أبدًا.

* إدارة الطيران الأمريكية تحظر التحليق في مجالات جوية تسيطر عليها إيران.