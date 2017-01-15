صحافة عربية: 70 جريحًا برصاص الاحتلال في غزة بجمعة "الأرض مش للبيع"

تاريخ النشر
* 70 جريحًا برصاص الاحتلال في غزة بجمعة "الأرض مش للبيع".
* أمريكا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران.
* واشنطن تقود "حملة دبلوماسية وأمنية" تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل.
* إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم.
* رئيس موريتانيا: مقاطعة قطر شرف.. وديمقراطيتها "نصف هكتار".
* بابا الفاتيكان يدعو إلى اعتبار المسلمين "شركاء".
الاتحاد الإماراتية
* 70 جريحًا برصاص الاحتلال في غزة بجمعة "الأرض مش للبيع".
* الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين مسؤولية تعليق المساعدات الأممية.
* الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء.
* "التحالف" يسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي من صنعاء.
* "التحالف" يحبط عمليات إرهابية لـ"الحوثيين" بقوارب مفخخة.
* السودان: مساعٍ لحل الأزمة "بعيدًا عن الإعلام".
* مصدر ليبي لـ"الاتحاد": شحنة أسلحة تركية جديدة في طريقها إلى مصراتة.
* الشرطة الجزائرية تلاحق "الأعلام الأمازيغية" في المسيرات.
* روسيا تبدأ تصنيع أسرع مقاتلة اعتراضية خفية في العالم.
* بوتن يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إلى جورجيا.
* رئيس برلمان جورجيا يستقيل بعد مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
* قبرص تعرب عن ارتياحها إزاء بيان المجلس الأوروبي بشأن النزاع مع تركيا.
* "فورين بوليسي": فرصة إمام أوغلو في الانتخابات قوية لإنهاء استبداد "العدالة والتنمية".
* ميركل: إصلاحات منطقة اليورو لم تكتمل ولا أغلبية لـ"رئاسة المفوضية الأوروبية".
* أمريكا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران.
* أمريكا تضيف خمس شركات صينية لـ"القائمة السوداء".
* أمريكا تحذر الهند من شراء "أس 400" الروسية.
* الكونجرس يطالب ترامب بتصنيف "الجزيرة" عميلًا لقطر في أمريكا.
الشرق الأوسط
* واشنطن تقود "حملة دبلوماسية وأمنية" تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل.
* 3 آلاف غارة خلال 3 أيام على "مثلث الشمال" السوري.
* 16 مجزرة منذ بدء القصف على إدلب وجوارها.
* قبائل سورية ترفض وجود القوات الأجنبية.
* إسرائيل تجبر 237 عائلة فلسطينية في القدس على هدم بيوتهم بأيديهم.
* جنود الاحتلال يعتدون على مسيرتي احتجاج سلميتين في نعالين وكفر قدوم.
* رئيس الموساد الأسبق يتهم نتنياهو بإفشال جهود السلام مع الفلسطينيين.
* نيجيرفان بارزاني يبحث مع إردوغان التعاون الأمني والاقتصادي.
* وثيقة مبادئ إثيوبية لإعادة الأطراف السودانية إلى مائدة التفاوض.
* "الإيقاد" تطالب جوبا بالإسراع بدفع مستحقاتها لتنفيذ اتفاق السلام.
* "الجيش الوطني" يعلن انشقاق ثاني كتيبة عسكرية عن حكومة السراج.
* الرئيس الموريتاني: ما تقوم به قطر يساوي ما قامت به ألمانيا النازية.
* مصرع 18 من تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى بعملية عسكرية خاصة.
* تسيبراس يحذّر تركيا من عواقب تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز.
* الاتحاد الأوروبي يحذر لندن: "بريكست" غير قابل للتفاوض.
* ترمب يعين مارك إسبر وزيرًا للدفاع.
* حملة ترمب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين تواجه تحديات.
* "إف بي آي" يعتقل لاجئًا سوريًا خطط لهجمات على كنائس في بنسلفانيا الأمريكية.
* شي يختتم زيارته "الرمزية" لكوريا الشمالية قبل قمة العشرين.
* تجدد احتجاجات هونج كونج ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين.
الخليج الإماراتية
* المعلم يبدأ زيارة إلى بيونج يانج.
* مقتل وجرح 2439 يمنيًا بخروق الحوثي لهدنة الحديدة.
* الإمارات تنظم زفافًا جماعيًا لـ 200 شاب وفتاة في المخا.
* 10 قتلى بتفجير انتحاري داخل مسجد في بغداد.
* اعتقال 12 "داعشيًا" بينهم ثلاث سوريات بالموصل.
* فهد آل ثاني: "الحمَدين" شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة.
* انتهاكات "الحمدين" بليبيا أمام "الجنائية الدولية".
* معارضة قطرية تفضح تدخل الدوحة في تصنيف جامعتها عالميًا.
* "مسيرة" إيرانية قد تكون حلقت فوق الناقلة اليابانية.
* "قوى التغيير" السودانية تعلن قبول المبادرة الإثيوبية.
* اعتقالات في تظاهرات "الجمعة الملغمة" بالعاصمة الجزائرية.
* رئيس موريتانيا: مقاطعة قطر شرف.. وديمقراطيتها "نصف هكتار".
* مرشح السلطة للرئاسة الموريتانية يعد بالأمن والعدالة الاجتماعية.
* ريابكوف: روسيا ستساعد إيران إذا لم يتم تدشين قناة للمدفوعات.
* مولدوفا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس.
* "الشعوب" يتحدى أوجلان ويؤيد إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول.
* الحلف الأطلسي يستعد لإعلان الفضاء "ساحة للحرب".
* بابا الفاتيكان يدعو إلى اعتبار المسلمين "شركاء".
* البيت الأبيض: ترامب بحث مع محمد بن سلمان التهديد الإيراني.
* ترامب: طهران لن تمتلك "النووي" أبدًا.
* إدارة الطيران الأمريكية تحظر التحليق في مجالات جوية تسيطر عليها إيران.
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