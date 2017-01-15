صحافة عربية: أردوغان لازال يغامر بـ«أرواح المهاجرين»

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المدينة السعودية
* أردوغان لازال يغامر بـ«أرواح المهاجرين».
* تجدد القصف يغلق مطار العاصمة الليبية.
* التحالف: إحباط محاولة تفجير ناقلة نفط في بحر العرب.
* نيوزيلندا.. تكثيف حراسة مسجدين بعد تهديدات.
* سلطان عمان يبحث مع خالد بن سلمان العلاقات الثنائية.
الإمارات اليوم
* 3201 وفاة بفيروس كورونا في 81 بلداً.. والإصابات تتخطّى 93 ألفاً.
* «دعم الشرعية» يحبط عملاً إرهابياً استهدف ناقلة نفط في بحر العرب.
* روسيا تحمّل تركيا مسؤولية انتهاك القانون الدولي في إدلب.
* أبوالغيط يدعو إلى إيجاد حلول عربية لأزمات المنطقة.
* صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نتائج العرب في الانتخابات «زلزال».
* نساء في المكسيك يختفين من الحياة العامة تعبيراً عن الاحتجاج.
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