صحافة عربية: أردوغان لازال يغامر بـ«أرواح المهاجرين»

المدينة السعودية

* أردوغان لازال يغامر بـ«أرواح المهاجرين».

* تجدد القصف يغلق مطار العاصمة الليبية.

* التحالف: إحباط محاولة تفجير ناقلة نفط في بحر العرب.

* نيوزيلندا.. تكثيف حراسة مسجدين بعد تهديدات.

* سلطان عمان يبحث مع خالد بن سلمان العلاقات الثنائية.

الإمارات اليوم

* 3201 وفاة بفيروس كورونا في 81 بلداً.. والإصابات تتخطّى 93 ألفاً.

* «دعم الشرعية» يحبط عملاً إرهابياً استهدف ناقلة نفط في بحر العرب.

* روسيا تحمّل تركيا مسؤولية انتهاك القانون الدولي في إدلب.

* أبوالغيط يدعو إلى إيجاد حلول عربية لأزمات المنطقة.

* صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نتائج العرب في الانتخابات «زلزال».

* نساء في المكسيك يختفين من الحياة العامة تعبيراً عن الاحتجاج.