صحافة عربية: بيدرسون: نسعى لتفاهم أمريكي روسي حول سوريا

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* بيدرسون: نسعى لتفاهم أمريكي روسي حول سوريا.
* واشنطن تتعهد بإجراءات مناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
* عباس: واشنطن تساند إسرائيل في فرض أمر واقع بالقوة.
* محمود جبريل: لا حل للأزمة الليبية إلا باستيعاب الجميع.
* جيش الجزائر: الرئيس المنتخب سيكون سيفًا على الفساد.
* رئيس بلدية إسطنبول الجديد: لا أحد يستطيع تجاهل إرادة الشعب.
الخليج الإماراتية
* بيدرسون: نسعى لتفاهم أمريكي روسي حول سوريا.
* الإمارات ملتزمة بدعمها التاريخي لـ"أونروا" والفلسطينيين.
* شكارنة يؤكد أهمية تثبيت ملكية الأراضي في فلسطين.
* إدانة عربية لانتهاكات الحوثيين بحق البرلمانيين اليمنيين.
* الحوثي يقصف مستشفى ومسجدًا ويقتل يمنيًا في الحديدة.
* التحالف يسقط "مسيّرة" انقلابية كانت متجهة إلى السعودية.
* ضبط شحنة مخدرات في طريقها للحوثيين في صنعاء.
* اعتقال قيادي "داعشي" والقبض على مجموعة إرهابية في كركوك.
* افتتاح منفذ جديد يربط السعودية مع الكويت.
* 10 مراكز "إخوانية" تتسلم أموالًا من الدوحة.
* تراجع المعروض النقدي القطري وانخفاض الفائض.
* ظريف: المفاوضات والتهديد لا يلتقيان.
* المبعوث الأمريكي يبحث الحلول مع أقطاب الأزمة السودانية.
* ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 739 قتيلًا.
* الميليشيات تحاول التخفيف عن طرابلس بمهاجمة غريان.
* جونسون يتعهّد بوضع ضوابط للهجرة بعد "بريكست".
* واشنطن تتعهد بإجراءات مناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
* غرق مهاجر وطفلته يفاقم الأزمة بين ترامب والديمقراطيين.
الشرق الأوسط
* نائب الرئيس اليمني: توجيهات هادي تقضي بالتعامل الإيجابي مع لوليسجارد.
* مفتي الحوثيين يصف موظفي الأمم المتحدة بالجواسيس... و"الشرعية" تندد.
* بيدرسن يحقق "اختراقًا جزئيًا" في تشكيلة اللجنة الدستورية السورية.
* بعد دحر "داعش"... "سوريا الديمقراطية" تستعد لتشكيل مجالس عسكرية.
* رؤساء منظمات إنسانية يحذرون من "كابوس" في إدلب.
* عباس: واشنطن تساند إسرائيل في فرض أمر واقع بالقوة.
* فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي في حل أزمة الأموال الضريبية.
* دبلوماسي إسرائيلي: عهد ترمب فرصة تاريخية علينا استغلالها.
* العسكريون المتقاعدون يقفلون مداخل بيروت رافضين المس برواتبهم.
* الحركات المسلحة تفاوض طرفي الأزمة السودانية في جوبا وأنجمينا.
* محمود جبريل: لا حل للأزمة الليبية إلا باستيعاب الجميع.
* روسيا تنفي دورها في التشويش على الطائرات الإسرائيلية.
* اندلاع أزمة بين روما وبروكسل بسبب دخول سفينة إنقاذ المياه الإقليمية الإيطالية.
* إردوغان سيبحث الشأن السوري مع ترمب وبوتين في اليابان.
* تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع "إف 35".
* إصابتان في إطلاق نار خارج مسجد غرب فرنسا.
* ماي في زيارة أخيرة لقمة العشرين... وميركل تتوعك قبل السفر إلى أوساكا.
* ترمب: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن إيران.
* الحكم على المجندة الأمريكية "أم نوتيلا" بالسجن 4 سنوات لمساعدتها "داعش".
* "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزًا للشرطة في باكستان.
* "قمة العشرين" تنطلق اليوم على وقع التوتر الأمريكي ـ الصيني.
الاتحاد الإماراتية
* شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس.
* الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية.
* البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور.
* عشرات الجرحى بانفجار قنبلة في كركوك العراقية.
* اليمن.. "القوات المشتركة" تسيطر على مواقع الميليشيات في قعطبة.
* ويكيلي بليتز: قطر تستثمر الملايين لهزيمة ترامب في انتخابات 2020.
* مجلس الأمن يعلّق سحب الجنود الأمميين من دارفور لأربعة أشهر.
* الجيش الليبي يشن هجومًا مضادًا عبر 3 محاور لاستعادة غريان.
* الوضع الصحي للرئيس التونسي بدأ بالتحسن.
* البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين في تونس.
* السعودية تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين في تونس.
* الإمارات تدين التفجيرات الانتحارية الإرهابية بوسط تونس.
* جيش الجزائر: الرئيس المنتخب سيكون سيفًا على الفساد.
* النيابة العامة المغربية تطلب الإعدام لثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين.
* رئيس بلدية إسطنبول الجديد: لا أحد يستطيع تجاهل إرادة الشعب.
* مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي يهوي 11% في يونيو.
* ترامب يصل أوساكا وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق قمة العشرين.
* واشنطن تحذّر أوروبا من عدم استعادة مواطنيها من سوريا.
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