صحافة عربية: بيدرسون: نسعى لتفاهم أمريكي روسي حول سوريا

* بيدرسون: نسعى لتفاهم أمريكي روسي حول سوريا.

* واشنطن تتعهد بإجراءات مناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

* عباس: واشنطن تساند إسرائيل في فرض أمر واقع بالقوة.

* محمود جبريل: لا حل للأزمة الليبية إلا باستيعاب الجميع.

* جيش الجزائر: الرئيس المنتخب سيكون سيفًا على الفساد.

* رئيس بلدية إسطنبول الجديد: لا أحد يستطيع تجاهل إرادة الشعب.

الخليج الإماراتية

* بيدرسون: نسعى لتفاهم أمريكي روسي حول سوريا.

* الإمارات ملتزمة بدعمها التاريخي لـ"أونروا" والفلسطينيين.

* شكارنة يؤكد أهمية تثبيت ملكية الأراضي في فلسطين.

* إدانة عربية لانتهاكات الحوثيين بحق البرلمانيين اليمنيين.

* الحوثي يقصف مستشفى ومسجدًا ويقتل يمنيًا في الحديدة.

* التحالف يسقط "مسيّرة" انقلابية كانت متجهة إلى السعودية.

* ضبط شحنة مخدرات في طريقها للحوثيين في صنعاء.

* اعتقال قيادي "داعشي" والقبض على مجموعة إرهابية في كركوك.

* افتتاح منفذ جديد يربط السعودية مع الكويت.

* 10 مراكز "إخوانية" تتسلم أموالًا من الدوحة.

* تراجع المعروض النقدي القطري وانخفاض الفائض.

* ظريف: المفاوضات والتهديد لا يلتقيان.

* المبعوث الأمريكي يبحث الحلول مع أقطاب الأزمة السودانية.

* ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 739 قتيلًا.

* الميليشيات تحاول التخفيف عن طرابلس بمهاجمة غريان.

* جونسون يتعهّد بوضع ضوابط للهجرة بعد "بريكست".

* واشنطن تتعهد بإجراءات مناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

* غرق مهاجر وطفلته يفاقم الأزمة بين ترامب والديمقراطيين.

الشرق الأوسط

* نائب الرئيس اليمني: توجيهات هادي تقضي بالتعامل الإيجابي مع لوليسجارد.

* مفتي الحوثيين يصف موظفي الأمم المتحدة بالجواسيس... و"الشرعية" تندد.

* بيدرسن يحقق "اختراقًا جزئيًا" في تشكيلة اللجنة الدستورية السورية.

* بعد دحر "داعش"... "سوريا الديمقراطية" تستعد لتشكيل مجالس عسكرية.

* رؤساء منظمات إنسانية يحذرون من "كابوس" في إدلب.

* عباس: واشنطن تساند إسرائيل في فرض أمر واقع بالقوة.

* فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي في حل أزمة الأموال الضريبية.

* دبلوماسي إسرائيلي: عهد ترمب فرصة تاريخية علينا استغلالها.

* العسكريون المتقاعدون يقفلون مداخل بيروت رافضين المس برواتبهم.

* الحركات المسلحة تفاوض طرفي الأزمة السودانية في جوبا وأنجمينا.

* محمود جبريل: لا حل للأزمة الليبية إلا باستيعاب الجميع.

* روسيا تنفي دورها في التشويش على الطائرات الإسرائيلية.

* اندلاع أزمة بين روما وبروكسل بسبب دخول سفينة إنقاذ المياه الإقليمية الإيطالية.

* إردوغان سيبحث الشأن السوري مع ترمب وبوتين في اليابان.

* تركيا تلوّح بالتحكيم الدولي إذا استُبعدت من مشروع "إف 35".

* إصابتان في إطلاق نار خارج مسجد غرب فرنسا.

* ماي في زيارة أخيرة لقمة العشرين... وميركل تتوعك قبل السفر إلى أوساكا.

* ترمب: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن إيران.

* الحكم على المجندة الأمريكية "أم نوتيلا" بالسجن 4 سنوات لمساعدتها "داعش".

* "طالبان" تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزًا للشرطة في باكستان.

* "قمة العشرين" تنطلق اليوم على وقع التوتر الأمريكي ـ الصيني.

الاتحاد الإماراتية

* شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

* الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية.

* البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور.

* عشرات الجرحى بانفجار قنبلة في كركوك العراقية.

* اليمن.. "القوات المشتركة" تسيطر على مواقع الميليشيات في قعطبة.

* ويكيلي بليتز: قطر تستثمر الملايين لهزيمة ترامب في انتخابات 2020.

* مجلس الأمن يعلّق سحب الجنود الأمميين من دارفور لأربعة أشهر.

* الجيش الليبي يشن هجومًا مضادًا عبر 3 محاور لاستعادة غريان.

* الوضع الصحي للرئيس التونسي بدأ بالتحسن.

* البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين في تونس.

* السعودية تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين في تونس.

* الإمارات تدين التفجيرات الانتحارية الإرهابية بوسط تونس.

* جيش الجزائر: الرئيس المنتخب سيكون سيفًا على الفساد.

* النيابة العامة المغربية تطلب الإعدام لثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين.

* رئيس بلدية إسطنبول الجديد: لا أحد يستطيع تجاهل إرادة الشعب.

* مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي يهوي 11% في يونيو.

* ترامب يصل أوساكا وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق قمة العشرين.

* واشنطن تحذّر أوروبا من عدم استعادة مواطنيها من سوريا.