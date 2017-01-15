صحافة عربية: عبدالله بن زايد: لابد من ضم دول المنطقة للاتفاق النووي

تاريخ النشر
المدينة السعودية
* عبدالله بن زايد: لابد من ضم دول المنطقة للاتفاق النووي.
* بريطانيا: حريصون على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
* الصادق المهدي: التسرع قد يدخل السودان في نفق مظلم.
* متشددون يقتلون 20 في قرية بشمال شرق نيجيريا.
* مقتل 26 من الأمن الأفغاني في سلسلة هجمات.
* المملكة: حق الفلسطينيين بالعودة لوطنهم غير قابل للتصرف.
الإمارات اليوم
* عبدالله بن زايد: لا نوجّه أصابع الاتهام لأية دولة في هجمات ناقلات النفط.
* عمليات عسكرية واسعة للقوات المشتركة في الضالع.. وإفشال هجوم حوثي بالحديدة.
* الإرياني: الميليشيات تنتهج سياسة تجويع المواطنين واستغلال معاناتهم.
* موجة حر قاسية على أوروبا وسط مخاوف على الصحة العامة.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير