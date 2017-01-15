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صحافة عربية: عبدالله بن زايد: لابد من ضم دول المنطقة للاتفاق النووي

صحافة عربية: عبدالله بن زايد: لابد من ضم دول المنطقة للاتفاق النووي

تاريخ النشر

المدينة السعودية

* عبدالله بن زايد: لابد من ضم دول المنطقة للاتفاق النووي.

* بريطانيا: حريصون على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

* الصادق المهدي: التسرع قد يدخل السودان في نفق مظلم.

* متشددون يقتلون 20 في قرية بشمال شرق نيجيريا.

* مقتل 26 من الأمن الأفغاني في سلسلة هجمات.

* المملكة: حق الفلسطينيين بالعودة لوطنهم غير قابل للتصرف.

الإمارات اليوم

* عبدالله بن زايد: لا نوجّه أصابع الاتهام لأية دولة في هجمات ناقلات النفط.

* عمليات عسكرية واسعة للقوات المشتركة في الضالع.. وإفشال هجوم حوثي بالحديدة.

* الإرياني: الميليشيات تنتهج سياسة تجويع المواطنين واستغلال معاناتهم.

* موجة حر قاسية على أوروبا وسط مخاوف على الصحة العامة.

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