صحافة عربية: الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة"

* الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة".







* عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد في اليمن.





* أبو مازن يبدي تقديره لعون لرفض لبنان "صفقة القرن".





* نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة.





* أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.













الخليج الإماراتية





* الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة".





* استخراج رصاصة "إسرائيلية" من رأس رضيعة في نابلس.





* "إسرائيل" تتعمد عرقلة عمل حاجز يربط شمال الضفة بجنوبها.





* تصعيد عسكري يحصد عشرات القتلى في ريفي إدلب وحماة.





* "قسد" تدعو بلجيكا لاستعادة كل "دواعشها" في سوريا.





* تدمير 5 "مسيّرات" حوثية باتجاه أبها وخميس مشيط.





* عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد في اليمن.





* نائب هادي: استهداف مطار أبها تنفيذ لأجندة إيران.





* مؤسسة حقوقية تدعو لوقف انتهاكات الحوثي ضد الأطفال.





* الميليشيات تستخدم الألغام بشكل ممنهج لبث الرعب في نفوس اليمنيين.





* قرقاش: ظريف تتضاءل مصداقيته يومًا بعد يوم.





* القبض على مفرزة متخصصة بالاغتيالات في كركوك.





* روحاني يدعو من بشكيك لعلاقات أوثق مع روسيا والصين.





* جونسون يتعهد بتنفيذ "بريكست" في موعده.





* ساسة ألمان يحذرون من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.





* الاتحاد الأوروبي: رصد نشاطات "تضليلية" روسية خلال الانتخابات.





* قمة قادة جنوب أوروبا تبحث تعيينات بروكسل والمناخ.





* سريلانكا تسترد خمسة مطلوبين من السعودية.













الشرق الأوسط





* أبو مازن يبدي تقديره لعون لرفض لبنان "صفقة القرن".





* اتفاق بين عون والحريري على التعيينات في الوظائف الكبرى.





* عادل الجبير: الجميع يريد تجنب الحرب إلا إيران.





* "التحالف" يدمر أهدافًا عسكرية حوثية شملت منظومات دفاع جوي.





* السيستاني يوبخ ساسة العراق ويصف صراعهم على المناصب بـ"التكالب".





* أمريكا تحذر الأطراف السودانية من فوضى يؤججها "محرضون" و"مندسون".





* سلامة متفائل لأول مرة بفرص التسوية السياسية في ليبيا.





* وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: قطر توسع نفوذها بدعم الإسلام السياسي.





* إدانة إرهابي ثانٍ في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي.





* "حراك الجزائر" يجدد دعوته لرحيل رئيس الوزراء وحكومته.





* "البرلمان العربي" يتصدى للتدخلات الإقليمية بالإعداد لاستراتيجية عربية موحدة.





* بوتين يحدد 3 أولويات في سوريا بينها "القضاء على الإرهابيين في إدلب".





* إردوغان: لن نسكت إذا استمرت الهجمات على النقاط التركية.





* مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفًا لمواجهة جونسون.





* بروكسل: خلافات وجدل حول عودة أطفال "داعش".





* الرئيس الأمريكي يتراجع عن تصريحات حول تلقيه معلومات تضر بخصومه السياسيين.





* واشنطن تؤكد أن أنقرة ستتعرض لعقوبات بسبب "إس 400" وتركيا تهدد بالرد "بالمثل".





* إدارة ترمب تعمل على إبعاد أوروبا عن روسيا اقتصاديًا.





* رئيس الوزراء الياباني يطالب إيران بالإفراج عن أمريكيين.





* نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة.













الاتحاد الإماراتية





* أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.





* ترامب: إيران هاجمت الناقلتين حتمًا وبصماتها واضحة.





* بريطانيا: إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات في مضيق هرمز.





* الجبير لـ"سي إن إن": لن نقبل اعتداءات إيران ودعمها الإرهاب.





* قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تصعيد خطير.





* محكمة إسرائيلية تقرر هدم 15 بناية في القدس.





* "الشرعية" تواصل تقدمها في الضالع وتعز وصعدة.





* العراق: تدمير أوكار لـ"داعش" في الأنبار.





* "العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات ضد قطر.





* مجلس العلاقات الأمريكية العالمية: "الحمدين" يبطش بعائلة حفيد مؤسس قطر.





* السودان وأريتريا تتفقان على فتح الحدود وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.





* السودان.. قوى الحراك: لا تنازل عن السيادة المدنية الانتقالية ومتمسكون بالسلمية.





* الجيش الليبي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى محاور القتال بطرابلس.





* متظاهرو الجزائر يوزعون "الزبادي" احتفالًا بسجن أويحيى.





* "بلومبرج": أردوغان يبتعد عن انتخابات إسطنبول خوفًا من الخسارة.





* ماكرون يحث تركيا على وقف الأنشطة غير المشروعة قبالة قبرص.





* ألمانيا تؤكد حظر تحليق "ماهان إير" الإيرانية لتهديدها السياسة الخارجية والأمنية.





* "الإنتربول" يعلن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسين في اعتداءات سريلانكا.