صحافة عربية: الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة"

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* الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة".
* عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد في اليمن.
* أبو مازن يبدي تقديره لعون لرفض لبنان "صفقة القرن".
* نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة.
* أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.
الخليج الإماراتية
* الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة".
* استخراج رصاصة "إسرائيلية" من رأس رضيعة في نابلس.
* "إسرائيل" تتعمد عرقلة عمل حاجز يربط شمال الضفة بجنوبها.
* تصعيد عسكري يحصد عشرات القتلى في ريفي إدلب وحماة.
* "قسد" تدعو بلجيكا لاستعادة كل "دواعشها" في سوريا.
* تدمير 5 "مسيّرات" حوثية باتجاه أبها وخميس مشيط.
* عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد في اليمن.
* نائب هادي: استهداف مطار أبها تنفيذ لأجندة إيران.
* مؤسسة حقوقية تدعو لوقف انتهاكات الحوثي ضد الأطفال.
* الميليشيات تستخدم الألغام بشكل ممنهج لبث الرعب في نفوس اليمنيين.
* قرقاش: ظريف تتضاءل مصداقيته يومًا بعد يوم.
* القبض على مفرزة متخصصة بالاغتيالات في كركوك.
* روحاني يدعو من بشكيك لعلاقات أوثق مع روسيا والصين.
* جونسون يتعهد بتنفيذ "بريكست" في موعده.
* ساسة ألمان يحذرون من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
* الاتحاد الأوروبي: رصد نشاطات "تضليلية" روسية خلال الانتخابات.
* قمة قادة جنوب أوروبا تبحث تعيينات بروكسل والمناخ.
* سريلانكا تسترد خمسة مطلوبين من السعودية.
الشرق الأوسط
* أبو مازن يبدي تقديره لعون لرفض لبنان "صفقة القرن".
* اتفاق بين عون والحريري على التعيينات في الوظائف الكبرى.
* عادل الجبير: الجميع يريد تجنب الحرب إلا إيران.
* "التحالف" يدمر أهدافًا عسكرية حوثية شملت منظومات دفاع جوي.
* السيستاني يوبخ ساسة العراق ويصف صراعهم على المناصب بـ"التكالب".
* أمريكا تحذر الأطراف السودانية من فوضى يؤججها "محرضون" و"مندسون".
* سلامة متفائل لأول مرة بفرص التسوية السياسية في ليبيا.
* وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: قطر توسع نفوذها بدعم الإسلام السياسي.
* إدانة إرهابي ثانٍ في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي.
* "حراك الجزائر" يجدد دعوته لرحيل رئيس الوزراء وحكومته.
* "البرلمان العربي" يتصدى للتدخلات الإقليمية بالإعداد لاستراتيجية عربية موحدة.
* بوتين يحدد 3 أولويات في سوريا بينها "القضاء على الإرهابيين في إدلب".
* إردوغان: لن نسكت إذا استمرت الهجمات على النقاط التركية.
* مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفًا لمواجهة جونسون.
* بروكسل: خلافات وجدل حول عودة أطفال "داعش".
* الرئيس الأمريكي يتراجع عن تصريحات حول تلقيه معلومات تضر بخصومه السياسيين.
* واشنطن تؤكد أن أنقرة ستتعرض لعقوبات بسبب "إس 400" وتركيا تهدد بالرد "بالمثل".
* إدارة ترمب تعمل على إبعاد أوروبا عن روسيا اقتصاديًا.
* رئيس الوزراء الياباني يطالب إيران بالإفراج عن أمريكيين.
* نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة.
الاتحاد الإماراتية
* أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.
* ترامب: إيران هاجمت الناقلتين حتمًا وبصماتها واضحة.
* بريطانيا: إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات في مضيق هرمز.
* الجبير لـ"سي إن إن": لن نقبل اعتداءات إيران ودعمها الإرهاب.
* قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تصعيد خطير.
* محكمة إسرائيلية تقرر هدم 15 بناية في القدس.
* "الشرعية" تواصل تقدمها في الضالع وتعز وصعدة.
* العراق: تدمير أوكار لـ"داعش" في الأنبار.
* "العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات ضد قطر.
* مجلس العلاقات الأمريكية العالمية: "الحمدين" يبطش بعائلة حفيد مؤسس قطر.
* السودان وأريتريا تتفقان على فتح الحدود وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.
* السودان.. قوى الحراك: لا تنازل عن السيادة المدنية الانتقالية ومتمسكون بالسلمية.
* الجيش الليبي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى محاور القتال بطرابلس.
* متظاهرو الجزائر يوزعون "الزبادي" احتفالًا بسجن أويحيى.
* "بلومبرج": أردوغان يبتعد عن انتخابات إسطنبول خوفًا من الخسارة.
* ماكرون يحث تركيا على وقف الأنشطة غير المشروعة قبالة قبرص.
* ألمانيا تؤكد حظر تحليق "ماهان إير" الإيرانية لتهديدها السياسة الخارجية والأمنية.
* "الإنتربول" يعلن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسين في اعتداءات سريلانكا.
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