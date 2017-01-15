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صحافة عربية: الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة"

صحافة عربية: الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة"

تاريخ النشر

* الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة".

* عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد في اليمن.

* أبو مازن يبدي تقديره لعون لرفض لبنان "صفقة القرن".

* نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة.

* أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.



الخليج الإماراتية

* الاحتلال يصيب 46 فلسطينيًا في جمعة "لا لضم الضفة".

* استخراج رصاصة "إسرائيلية" من رأس رضيعة في نابلس.

* "إسرائيل" تتعمد عرقلة عمل حاجز يربط شمال الضفة بجنوبها.

* تصعيد عسكري يحصد عشرات القتلى في ريفي إدلب وحماة.

* "قسد" تدعو بلجيكا لاستعادة كل "دواعشها" في سوريا.

* تدمير 5 "مسيّرات" حوثية باتجاه أبها وخميس مشيط.

* عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد في اليمن.

* نائب هادي: استهداف مطار أبها تنفيذ لأجندة إيران.

* مؤسسة حقوقية تدعو لوقف انتهاكات الحوثي ضد الأطفال.

* الميليشيات تستخدم الألغام بشكل ممنهج لبث الرعب في نفوس اليمنيين.

* قرقاش: ظريف تتضاءل مصداقيته يومًا بعد يوم.

* القبض على مفرزة متخصصة بالاغتيالات في كركوك.

* روحاني يدعو من بشكيك لعلاقات أوثق مع روسيا والصين.

* جونسون يتعهد بتنفيذ "بريكست" في موعده.

* ساسة ألمان يحذرون من تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

* الاتحاد الأوروبي: رصد نشاطات "تضليلية" روسية خلال الانتخابات.

* قمة قادة جنوب أوروبا تبحث تعيينات بروكسل والمناخ.

* سريلانكا تسترد خمسة مطلوبين من السعودية.



الشرق الأوسط

* أبو مازن يبدي تقديره لعون لرفض لبنان "صفقة القرن".

* اتفاق بين عون والحريري على التعيينات في الوظائف الكبرى.

* عادل الجبير: الجميع يريد تجنب الحرب إلا إيران.

* "التحالف" يدمر أهدافًا عسكرية حوثية شملت منظومات دفاع جوي.

* السيستاني يوبخ ساسة العراق ويصف صراعهم على المناصب بـ"التكالب".

* أمريكا تحذر الأطراف السودانية من فوضى يؤججها "محرضون" و"مندسون".

* سلامة متفائل لأول مرة بفرص التسوية السياسية في ليبيا.

* وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: قطر توسع نفوذها بدعم الإسلام السياسي.

* إدانة إرهابي ثانٍ في الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي.

* "حراك الجزائر" يجدد دعوته لرحيل رئيس الوزراء وحكومته.

* "البرلمان العربي" يتصدى للتدخلات الإقليمية بالإعداد لاستراتيجية عربية موحدة.

* بوتين يحدد 3 أولويات في سوريا بينها "القضاء على الإرهابيين في إدلب".

* إردوغان: لن نسكت إذا استمرت الهجمات على النقاط التركية.

* مرشحون لزعامة حزب المحافظين يشكلون تحالفًا لمواجهة جونسون.

* بروكسل: خلافات وجدل حول عودة أطفال "داعش".

* الرئيس الأمريكي يتراجع عن تصريحات حول تلقيه معلومات تضر بخصومه السياسيين.

* واشنطن تؤكد أن أنقرة ستتعرض لعقوبات بسبب "إس 400" وتركيا تهدد بالرد "بالمثل".

* إدارة ترمب تعمل على إبعاد أوروبا عن روسيا اقتصاديًا.

* رئيس الوزراء الياباني يطالب إيران بالإفراج عن أمريكيين.

* نيوزيلندا: المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين يدعي البراءة.



الاتحاد الإماراتية

* أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.

* ترامب: إيران هاجمت الناقلتين حتمًا وبصماتها واضحة.

* بريطانيا: إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات في مضيق هرمز.

* الجبير لـ"سي إن إن": لن نقبل اعتداءات إيران ودعمها الإرهاب.

* قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تصعيد خطير.

* محكمة إسرائيلية تقرر هدم 15 بناية في القدس.

* "الشرعية" تواصل تقدمها في الضالع وتعز وصعدة.

* العراق: تدمير أوكار لـ"داعش" في الأنبار.

* "العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات ضد قطر.

* مجلس العلاقات الأمريكية العالمية: "الحمدين" يبطش بعائلة حفيد مؤسس قطر.

* السودان وأريتريا تتفقان على فتح الحدود وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.

* السودان.. قوى الحراك: لا تنازل عن السيادة المدنية الانتقالية ومتمسكون بالسلمية.

* الجيش الليبي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى محاور القتال بطرابلس.

* متظاهرو الجزائر يوزعون "الزبادي" احتفالًا بسجن أويحيى.

* "بلومبرج": أردوغان يبتعد عن انتخابات إسطنبول خوفًا من الخسارة.

* ماكرون يحث تركيا على وقف الأنشطة غير المشروعة قبالة قبرص.

* ألمانيا تؤكد حظر تحليق "ماهان إير" الإيرانية لتهديدها السياسة الخارجية والأمنية.

* "الإنتربول" يعلن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسين في اعتداءات سريلانكا.
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