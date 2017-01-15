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صحافة عربية: ترامب يفرض عقوبات مشددة على خامنئي

صحافة عربية: ترامب يفرض عقوبات مشددة على خامنئي

تاريخ النشر

المدينة السعودية

* ترامب يفرض عقوبات مشددة على خامنئي.

* السودان تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.

* مقتل 5 وإصابة 100 بحادث قطار في بنجلادش.

* بعد خسارة حزب أردوغان إسطنبول.. الليرة والبورصة تنتعشان.

* الجبير: طهران ستدفع الثمن إذا واصلت سياستها العدوانية.

* المالكي: الحوثيون يتعمدون استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

الإمارات اليوم

* محمد بن زايد وبومبيو يؤكدان أهمية العمل المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

* التحالف العربي: سندمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.

* قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها في الضالع وصعدة وتعز.

* «الانتقالي» السوداني: التغيير صنعه الشعب وساندته القوات المسلحة.

* إنترفيو..نيكولا ستيرجون: بوريس جونسون يفتقر إلى الكفاءة.. واسكتلندا أفضل وهي مستقلة.

* الأميركيون قلقون من استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه في المطارات والأسواق.

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