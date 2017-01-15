صحافة عربية: ترامب يفرض عقوبات مشددة على خامنئي

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المدينة السعودية
* ترامب يفرض عقوبات مشددة على خامنئي.
* السودان تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها.
* مقتل 5 وإصابة 100 بحادث قطار في بنجلادش.
* بعد خسارة حزب أردوغان إسطنبول.. الليرة والبورصة تنتعشان.
* الجبير: طهران ستدفع الثمن إذا واصلت سياستها العدوانية.
* المالكي: الحوثيون يتعمدون استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
الإمارات اليوم
* محمد بن زايد وبومبيو يؤكدان أهمية العمل المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
* التحالف العربي: سندمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.
* قوات الشرعية اليمنية تواصل تقدمها في الضالع وصعدة وتعز.
* «الانتقالي» السوداني: التغيير صنعه الشعب وساندته القوات المسلحة.
* إنترفيو..نيكولا ستيرجون: بوريس جونسون يفتقر إلى الكفاءة.. واسكتلندا أفضل وهي مستقلة.
* الأميركيون قلقون من استخدام تقنية التعرف إلى الوجوه في المطارات والأسواق.
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