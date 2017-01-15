صحافة عربية: الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

الموسيقار عبده داغر: عشقت الموسيقى منذ الصغر رغم إعتراض والدي

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم أكد الموسيقار عبده داغر أنه عشق الموسيقى منذ الصغر في مولد الولي السيد البدوى الذي كان عبارة عن مهرجان لكل المطربين والقراء