صحافة عربية: الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

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المدينة السعودية
* طائرات حربية تشن غارات قرب نقطة مراقبة تركية بحماة.
* العراق.. ميليشيات الحشد تهدد منتقديها.
* أمريكا تعاقب شبكتين على صلة بإيران.
الإمارات اليوم
* الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الصفراء وكتاف بصعدة.
* إيران تدرس خطة ماكرون لتخفيف التوتر مع أميركا.
* بولتون: موقف الإدارة الأميركية لم يتغير تجاه طهران.
* جونسون يعلّق أعمال البرلمان.. وترامب يصفه بـ «الرجل العظيم».
* غضب فلسطيني بعد إزالة الخارجية الأميركية «الأراضي الفلسطينية» من موقعها الإلكتروني.
* الهند تتبنّى «الركشة» الكهربائية لحـل مشكلة المواصلات وتلوث الهواء.
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