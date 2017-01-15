صحافة عربية: الأسد: الدستور ليس مقدسًا ويجب تعديله

* الأسد: الدستور ليس مقدسًا ويجب تعديله.

* خامنئي ينتقد الغرب لممارسته الضغوط على إيران.

* عريقات يدعو إلى نزع الحصانة الدولية عن إسرائيل.

* برلين تنتقد "أسلوب" تركيا في ترحيل "الألمان الدواعش".

* الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق بمجزرة عائلة بغزة.

* "البيت الأبيض": ترامب سيحضر اجتماع حلف الأطلسي في بريطانيا.





الخليج الإماراتية

* الأسد: الدستور ليس مقدسًا ويجب تعديله.

* "سوريا المصغرة" يرفض التغييرات السكانية.

* الاحتلال يخرق هدنة غزة ويستهدف متظاهري الضفة.

* الأردن: 170 دولة صوتت لتجديد ولاية "أونروا".

* تقرير حقوقي: هدم "إسرائيل" للمنازل في القدس تضاعف.

* الشارع اللبناني "يغلي".. والمستشفيات الخاصة تغلق أبوابها.

* "مليونية" عراقية تتحدى حكومة عبد المهدي.

* ائتلاف العبادي يطالب بمرحلة انتقالية وحكومة مؤقتة.

* ثلاثة قتلى و10 مصابين بانفجار عبوة في وسط بغداد.

* خامنئي ينتقد الغرب لممارسته الضغوط على إيران.

* طهران تفرض قيودًا على حصص البنزين وترفع أسعار الوقود.

* سلطان عمان متفائل بجهود إحلال الاستقرار في المنطقة.

* نزوح 420 ألف شخص في جنوب السودان بسبب الفيضانات.

* جونسون يعزز تقدمه ويرفض تمديد مهلة الـ"بريكست".

* أوروبا: القرار بشأن وسم سلع المستوطنات ليس تمييزًا.

* ترامب يهاجم السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا.

* "البنتاجون" تطالب كوريا الجنوبية بمزيد من الأموال مقابل الحماية.





الشرق الأوسط

* بوتين: حققنا كل أهدافنا في سوريا... والحكومة تسيطر على 90% من الأراضي.

* الجيش الروسي يستعجل السيطرة على قاعدة أمريكية شرق الفرات.

* قتلى بغارات على شمال غربي سوريا.

* عريقات يدعو إلى نزع الحصانة الدولية عن إسرائيل.

* خلافات داخل قيادات "الجهاد" تسببت في خرق وقف النار.

* جانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة.

* إسرائيل تختتم التمرين الجوي "العلم الأزرق".

* العراق يرحب باستمرار الجهود الدولية لمحاربة "داعش".

* "الفضائح الأمنية" تحاصر الحكومة العراقية.

* السيستاني يصعد موقفه من القوى السياسية العراقية.

* "صعوبات لوجيستية" تحدق بجنرال الحديدة وفريقه... والحوثيون يهددون النجاح اليتيم لـ"استوكهولم".

* جوبا ترفض انتقادات واشنطن لتأجيل تشكيل الحكومة.

* "الحراك" الجزائري يهاجم المرشحين الخمسة عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.

* تركيا تفتح فصلًا جديدًا للتوتر مع أوروبا وتواصل التنقيب شرق المتوسط.

* ليتوانيا والنرويج تتبادلان جواسيس مع روسيا.

* مدريد تدافع عن هافانا وتثير امتعاض واشنطن.

* برلين تنتقد "أسلوب" تركيا في ترحيل "الألمان الدواعش".

* أسرى "داعش" يتسببون في أزمة بين "دول التحالف"... وضغط أمريكي لإنهائها.

* ترمب يصدر عفوًا عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب.

* الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة جوانتانامو إلى سيادة بلده.

* استبعاد ترشح موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية.

* وزيرة في حكومة هونج كونج تتعرض لاعتداء محتجين بلندن.





الاتحاد الإماراتية

* تحذير "أممي" من تدهور الأوضاع في إدلب.

* الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق بمجزرة عائلة بغزة.

* الشارع اللبناني يرفض "ترشيح" وزير سابق لرئاسة الحكومة.

* خبراء: استمرار الاحتجاجات اللبنانية يفاقم أزمة الفقر.

* بغداد تنتفض غضبًا رفضًا لـ "مماطلة" الحكومة.

* "الحزام الأمني" في عدن: لا تهاون مع خلايا الإرهاب.

* مصادر سودانية لـ"الاتحاد": الحكومة تبحث عن حلول عاجلة لأزمة المواصلات.

* الطيران الليبي يدمر مخزنًا للذخيرة شرق طرابلس.

* رئيس تونس يكلف الجملي بتشكيل حكومة.

* الحراك الشعبي الجزائري يتظاهر للأسبوع الـ39.

* أوكرانيا تعتقل قياديًا كبيرًا في تنظيم "داعش" الإرهابي.

* قتيلان وطوارئ في "البندقية" بسبب فيضانات استثنائية.

* كوربين يستبعد إجراء استفتاء لاستقلال أسكتلندا.

* "البيت الأبيض": ترامب سيحضر اجتماع حلف الأطلسي في بريطانيا.

* ترامب يشن هجومًا على شاهدة بشأن مساءلته.

* ميانمار ترفض التحقيق بشأن جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا.