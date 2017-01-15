صحافة عربية: الأسد: الدستور ليس مقدسًا ويجب تعديله

تاريخ النشر
* الأسد: الدستور ليس مقدسًا ويجب تعديله.
* خامنئي ينتقد الغرب لممارسته الضغوط على إيران.
* عريقات يدعو إلى نزع الحصانة الدولية عن إسرائيل.
* برلين تنتقد "أسلوب" تركيا في ترحيل "الألمان الدواعش".
* الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق بمجزرة عائلة بغزة.
* "البيت الأبيض": ترامب سيحضر اجتماع حلف الأطلسي في بريطانيا.
الخليج الإماراتية
* الأسد: الدستور ليس مقدسًا ويجب تعديله.
* "سوريا المصغرة" يرفض التغييرات السكانية.
* الاحتلال يخرق هدنة غزة ويستهدف متظاهري الضفة.
* الأردن: 170 دولة صوتت لتجديد ولاية "أونروا".
* تقرير حقوقي: هدم "إسرائيل" للمنازل في القدس تضاعف.
* الشارع اللبناني "يغلي".. والمستشفيات الخاصة تغلق أبوابها.
* "مليونية" عراقية تتحدى حكومة عبد المهدي.
* ائتلاف العبادي يطالب بمرحلة انتقالية وحكومة مؤقتة.
* ثلاثة قتلى و10 مصابين بانفجار عبوة في وسط بغداد.
* خامنئي ينتقد الغرب لممارسته الضغوط على إيران.
* طهران تفرض قيودًا على حصص البنزين وترفع أسعار الوقود.
* سلطان عمان متفائل بجهود إحلال الاستقرار في المنطقة.
* نزوح 420 ألف شخص في جنوب السودان بسبب الفيضانات.
* جونسون يعزز تقدمه ويرفض تمديد مهلة الـ"بريكست".
* أوروبا: القرار بشأن وسم سلع المستوطنات ليس تمييزًا.
* ترامب يهاجم السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا.
* "البنتاجون" تطالب كوريا الجنوبية بمزيد من الأموال مقابل الحماية.
الشرق الأوسط
* بوتين: حققنا كل أهدافنا في سوريا... والحكومة تسيطر على 90% من الأراضي.
* الجيش الروسي يستعجل السيطرة على قاعدة أمريكية شرق الفرات.
* قتلى بغارات على شمال غربي سوريا.
* عريقات يدعو إلى نزع الحصانة الدولية عن إسرائيل.
* خلافات داخل قيادات "الجهاد" تسببت في خرق وقف النار.
* جانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة.
* إسرائيل تختتم التمرين الجوي "العلم الأزرق".
* العراق يرحب باستمرار الجهود الدولية لمحاربة "داعش".
* "الفضائح الأمنية" تحاصر الحكومة العراقية.
* السيستاني يصعد موقفه من القوى السياسية العراقية.
* "صعوبات لوجيستية" تحدق بجنرال الحديدة وفريقه... والحوثيون يهددون النجاح اليتيم لـ"استوكهولم".
* جوبا ترفض انتقادات واشنطن لتأجيل تشكيل الحكومة.
* "الحراك" الجزائري يهاجم المرشحين الخمسة عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.
* تركيا تفتح فصلًا جديدًا للتوتر مع أوروبا وتواصل التنقيب شرق المتوسط.
* ليتوانيا والنرويج تتبادلان جواسيس مع روسيا.
* مدريد تدافع عن هافانا وتثير امتعاض واشنطن.
* برلين تنتقد "أسلوب" تركيا في ترحيل "الألمان الدواعش".
* أسرى "داعش" يتسببون في أزمة بين "دول التحالف"... وضغط أمريكي لإنهائها.
* ترمب يصدر عفوًا عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب.
* الرئيس الكوبي يطالب واشنطن بإعادة جوانتانامو إلى سيادة بلده.
* استبعاد ترشح موراليس في انتخابات الرئاسة البوليفية.
* وزيرة في حكومة هونج كونج تتعرض لاعتداء محتجين بلندن.
الاتحاد الإماراتية
* تحذير "أممي" من تدهور الأوضاع في إدلب.
* الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق بمجزرة عائلة بغزة.
* الشارع اللبناني يرفض "ترشيح" وزير سابق لرئاسة الحكومة.
* خبراء: استمرار الاحتجاجات اللبنانية يفاقم أزمة الفقر.
* بغداد تنتفض غضبًا رفضًا لـ "مماطلة" الحكومة.
* "الحزام الأمني" في عدن: لا تهاون مع خلايا الإرهاب.
* مصادر سودانية لـ"الاتحاد": الحكومة تبحث عن حلول عاجلة لأزمة المواصلات.
* الطيران الليبي يدمر مخزنًا للذخيرة شرق طرابلس.
* رئيس تونس يكلف الجملي بتشكيل حكومة.
* الحراك الشعبي الجزائري يتظاهر للأسبوع الـ39.
* أوكرانيا تعتقل قياديًا كبيرًا في تنظيم "داعش" الإرهابي.
* قتيلان وطوارئ في "البندقية" بسبب فيضانات استثنائية.
* كوربين يستبعد إجراء استفتاء لاستقلال أسكتلندا.
* "البيت الأبيض": ترامب سيحضر اجتماع حلف الأطلسي في بريطانيا.
* ترامب يشن هجومًا على شاهدة بشأن مساءلته.
* ميانمار ترفض التحقيق بشأن جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا.
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