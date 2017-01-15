صحافة عربية: عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على السلام

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* عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على السلام.
* إيران تشترط احترام الاتفاق النووي للحوار مع أمريكا.
* الأمم المتحدة: الخطر يهدد 3 ملايين مدني في إدلب.
* كوريا الشمالية تعدّل دستورها لمنح كيم مزيدًا من السلطات.
* ترامب: أمريكا ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع "طالبان".
* الأمم المتحدة تدعو لمؤتمر دولي حول غابات الأمازون.
الخليج الإماراتية
* عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على السلام.
* الإمارات تضرب مجاميع إرهابية هددت التحالف في عدن.
* الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف إدلب.
* روسيا وألمانيا تؤكدان أهمية إطلاق "الدستورية".
* خطة عراقية شاملة لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا.
* تأجيل فتح معبر "البوكمال-القائم" حتى 7 سبتمبر.
* وزير داخلية قطر السابق استضاف مدبري أحداث 11 سبتمبر.
* مجموعة دولية تدعو إلى عدم جر العراق إلى الخصومة بين واشنطن وطهران.
* روحاني يدعو للوحدة لمواجهة "الحرب الاقتصادية".
* إيران تشترط احترام الاتفاق النووي للحوار مع أمريكا.
* ظريف يستبعد لقاء ترامب وخامنئي.. وآبي يعتزم رؤية روحاني في نيويورك.
* مارك إسبر يحضّ طهران على الحوار مع واشنطن.
* طهران تهدد برفع مخزون اليورانيوم المخصب.
* معارض صومالي: الدوحة تستهدف تفكيك الجيش وإضعافه.
* وزير الداخلية الليبي الأسبق يتهم قطر وتركيا بالتآمر على بلاده.
* تحفظ أوروبي على المهمة الأمنية بقيادة أمريكا في مضيق هرمز.
* الإعصار "دوريان" يتجه بقوة نحو سواحل فلوريدا.
* باكستان تختبر بنجاح صاروخًا باليستيًا.
* "غواصة نووية" تستعد للعمل في كوريا الشمالية.
الشرق الأوسط
* الأمم المتحدة: الخطر يهدد 3 ملايين مدني في إدلب.
* النظام يواصل التقدم في محافظة إدلب ومقتل 12 مدنيًا.
* أنباء عن استهداف روسي لنقطة أنقرة قرب حماة.
* عباس يهاجم واشنطن... وميركل تؤكد أهمية حل الدولتين.
* الأردن يدين اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل.
* الحريري يلتقي سفراء الدول العربية وتأكيد على دعم استقرار لبنان.
* وكالة: العراق يسعى للسيطرة على الفصائل المتحالفة مع إيران.
* اعتراض من العسكر في "السيادي" يؤجل إعلان الحكومة السودانية.
* الكباشي لـ"الشرق الأوسط": نعمل على إقامة دولة القانون حتى على أنفسنا.
* "الجيش الوطني" الليبي يتهم تركيا باستهداف المدنيين في مدينة الأصابعة.
* رؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون الحكومة التركية.
* احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان.
* بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذر من التوتر في بحر الصين الجنوبي.
* واشنطن: لن نثأر من مادورو إذا تنحّى.
* إدارة ترمب تلغي منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لأطفال العاملين بالخارج.
* أمريكا ترفض المساهمة في مكافحة حرائق الأمازون.
* عمران خان يدعو الباكستانيين للتظاهر من أجل كشمير الجمعة.
* تأهب في جميع موانئ هندية بسبب تهديدات عسكرية باكستانية.
* بنجلاديش تتهم ميانمار بالافتقار إلى "الإرادة" لإعادة الروهينجا.
* كوريا الشمالية تعدّل دستورها لمنح كيم مزيدًا من السلطات.
الاتحاد الإماراتية
* الحكومة الفلسطينية: اتهامات حماس للمخابرات "باطلة".
* مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا.
* الإمارات: لن نتوانى عن حماية قوات التحالف ونحتفظ بحق الرد.
* التحالف يعترض "مسيَّرة" حوثية باتجاه السعودية.
* "الحزام الأمني" يؤمّن عدن ويعزز قواته في زنجبار وجعار.
* خبراء لـ"الاتحاد": أزمة مجلس التعاون سببها "نظام الحمدين".
* مقتل 4 جنود عراقيين و4 من "الحشد" بهجمات في الأنبار.
* إسرائيل تتهم إيران بمساعدة "حزب الله" على تصنيع الصواريخ الدقيقة في لبنان.
* مصادر لـ"الاتحاد": رئيس الحكومة السودانية يتحفظ على بعض الأسماء.
* الإفتاء المصرية: الإخوان يشوهون السيرة النبوية.
* اختفاء قادة ميليشيات طرابلس المسلحة.
* الجزائر تترقب بداية عام دراسي "ملتهب".
* تركيا تغرق قطر بصناعاتها العسكرية.
* استياء الجيش التركي من سياسات أردوغان.
* خفر السواحل الإسباني ينقذ 208 مهاجرين في البحر المتوسط.
* معارضو "بريكست" بلا اتفاق يتحركون قضائيًا ضد تعليق البرلمان.
* ترامب: أمريكا ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع "طالبان".
* واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا أمام تهديدات إيران.
* أمريكا تفرض عقوبات على مصرف لبناني وأربعة أشخاص لدورهم في تمويل أنشطة ميليشيات "حزب الله".
* الأمم المتحدة تدعو لمؤتمر دولي حول غابات الأمازون.
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