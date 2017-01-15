صحافة عربية: عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على السلام

* عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على السلام.

* إيران تشترط احترام الاتفاق النووي للحوار مع أمريكا.

* الأمم المتحدة: الخطر يهدد 3 ملايين مدني في إدلب.

* كوريا الشمالية تعدّل دستورها‭ ‬لمنح كيم مزيدًا من السلطات.

* ترامب: أمريكا ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع "طالبان".

* الأمم المتحدة تدعو لمؤتمر دولي حول غابات الأمازون.





الخليج الإماراتية

* عباس: واشنطن تخالف الشرعية الدولية ولا تساعد على السلام.

* الإمارات تضرب مجاميع إرهابية هددت التحالف في عدن.

* الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريف إدلب.

* روسيا وألمانيا تؤكدان أهمية إطلاق "الدستورية".

* خطة عراقية شاملة لتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا.

* تأجيل فتح معبر "البوكمال-القائم" حتى 7 سبتمبر.

* وزير داخلية قطر السابق استضاف مدبري أحداث 11 سبتمبر.

* مجموعة دولية تدعو إلى عدم جر العراق إلى الخصومة بين واشنطن وطهران.

* روحاني يدعو للوحدة لمواجهة "الحرب الاقتصادية".

* إيران تشترط احترام الاتفاق النووي للحوار مع أمريكا.

* ظريف يستبعد لقاء ترامب وخامنئي.. وآبي يعتزم رؤية روحاني في نيويورك.

* مارك إسبر يحضّ طهران على الحوار مع واشنطن.

* طهران تهدد برفع مخزون اليورانيوم المخصب.

* معارض صومالي: الدوحة تستهدف تفكيك الجيش وإضعافه.

* وزير الداخلية الليبي الأسبق يتهم قطر وتركيا بالتآمر على بلاده.

* تحفظ أوروبي على المهمة الأمنية بقيادة أمريكا في مضيق هرمز.

* الإعصار "دوريان" يتجه بقوة نحو سواحل فلوريدا.

* باكستان تختبر بنجاح صاروخًا باليستيًا.

* "غواصة نووية" تستعد للعمل في كوريا الشمالية.





الشرق الأوسط

* الأمم المتحدة: الخطر يهدد 3 ملايين مدني في إدلب.

* النظام يواصل التقدم في محافظة إدلب ومقتل 12 مدنيًا.

* أنباء عن استهداف روسي لنقطة أنقرة قرب حماة.

* عباس يهاجم واشنطن... وميركل تؤكد أهمية حل الدولتين.

* الأردن يدين اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل.

* الحريري يلتقي سفراء الدول العربية وتأكيد على دعم استقرار لبنان.

* وكالة: العراق يسعى للسيطرة على الفصائل المتحالفة مع إيران.

* اعتراض من العسكر في "السيادي" يؤجل إعلان الحكومة السودانية.

* الكباشي لـ"الشرق الأوسط": نعمل على إقامة دولة القانون حتى على أنفسنا.

* "الجيش الوطني" الليبي يتهم تركيا باستهداف المدنيين في مدينة الأصابعة.

* رؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون الحكومة التركية.

* احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان.

* بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذر من التوتر في بحر الصين الجنوبي.

* واشنطن: لن نثأر من مادورو إذا تنحّى.

* إدارة ترمب تلغي منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لأطفال العاملين بالخارج.

* أمريكا ترفض المساهمة في مكافحة حرائق الأمازون.

* عمران خان يدعو الباكستانيين للتظاهر من أجل كشمير الجمعة.

* تأهب في جميع موانئ هندية بسبب تهديدات عسكرية باكستانية.

* بنجلاديش تتهم ميانمار بالافتقار إلى "الإرادة" لإعادة الروهينجا.

* كوريا الشمالية تعدّل دستورها‭ ‬لمنح كيم مزيدًا من السلطات.





الاتحاد الإماراتية

* الحكومة الفلسطينية: اتهامات حماس للمخابرات "باطلة".

* مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا.

* الإمارات: لن نتوانى عن حماية قوات التحالف ونحتفظ بحق الرد.

* التحالف يعترض "مسيَّرة" حوثية باتجاه السعودية.

* "الحزام الأمني" يؤمّن عدن ويعزز قواته في زنجبار وجعار.

* خبراء لـ"الاتحاد": أزمة مجلس التعاون سببها "نظام الحمدين".

* مقتل 4 جنود عراقيين و4 من "الحشد" بهجمات في الأنبار.

* إسرائيل تتهم إيران بمساعدة "حزب الله" على تصنيع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

* مصادر لـ"الاتحاد": رئيس الحكومة السودانية يتحفظ على بعض الأسماء.

* الإفتاء المصرية: الإخوان يشوهون السيرة النبوية.

* اختفاء قادة ميليشيات طرابلس المسلحة.

* الجزائر تترقب بداية عام دراسي "ملتهب".

* تركيا تغرق قطر بصناعاتها العسكرية.

* استياء الجيش التركي من سياسات أردوغان.

* خفر السواحل الإسباني ينقذ 208 مهاجرين في البحر المتوسط.

* معارضو "بريكست" بلا اتفاق يتحركون قضائيًا ضد تعليق البرلمان.

* ترامب: أمريكا ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع "طالبان".

* واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا أمام تهديدات إيران.

* أمريكا تفرض عقوبات على مصرف لبناني وأربعة أشخاص لدورهم في تمويل أنشطة ميليشيات "حزب الله".

* الأمم المتحدة تدعو لمؤتمر دولي حول غابات الأمازون.