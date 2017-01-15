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صحافة عربية: لافروف: عرض «وثيقة برلين» على مجلس الأمن الدولي

صحافة عربية: لافروف: عرض «وثيقة برلين» على مجلس الأمن الدولي

تاريخ النشر

- الاتفاق على الالتزام باحترام قرار حظر إرسال الأسلحة ووقف أي «تدخل» خارجي في ليبيا
- «فيسـبــــوك» توقف شركة «إسرائيلية» لغسل الأدمغة وتغيير السلوك


الاتحاد الإماراتية

- إيران تسعى لفحص الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بنفسها

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- عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

- لافروف: عرض «وثيقة برلين» على مجلس الأمن الدولي

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- مستوطنون يقتحمون الأقصى والتمهيد لهدم بنايات في القدس

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الخليج

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- الجيش اليمني يرفع جاهزيته القتالية بعد مجزرة مأرب

- أردوغان يتعهد بالبقاء في سوريا لتأميــن حــدود تركيــا الجنوبيــة

- يادلين: استراتيجية «إسرائيل» تقوم على استمرار الانقسام الفلسطيني

- «فيسـبــــوك» توقف شركة «إسرائيلية» لغسل الأدمغة وتغيير السلوك

- صالح وبومبيو يشددان على التهدئة والحوار وحماية السيادة العراقية

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